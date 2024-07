"Unir el presente y el mito fue difícil", dice Espen Auken

Espen Aukan (Norge, Noruega, 1979) es el guionista del superéxito 'Trol' y, además, de su secuela: 'Trol 2', que se estrena en 2025. Las dos películas, con monstruo salido de los cuentos de hadas escandinavos, las produce Netflix y eso, cuenta, las ha hecho posibles. La conversación con este cineasta –uno de los doscientos invitados de la décimo tercera edición del Festival Celsius 232 que se desarrolla en Avilés hasta el sábado– se desarrolla en el hotel Palacio de Avilés gracias a la intérprete Virginia de la Fuente.

¿Cómo sale una película de catástrofes con una criatura mitológica de cuento de hadas?

La verdad es que la idea no fue originalmente mía, si no del director de la película [Roar Uthaug]. Llevaba veinte años intentando hacer una película donde se conjugasen las leyendas noruegas de los trols que están muy arraigadas en la cultura de mi país. Un día vio la imagen de un artista noruego Theodor Severin Kittelsen en la que se veía un trol bajando por una de las calles principales de Oslo. Y pensó: "¿Qué pasaría si los trols aparecieran hoy en día en nuestras vidas?" A través de esta idea empezamos a trabajar juntos: yo escribí el guion. Lo tuve difícil, pero no sólo por conjugar los trols con el día de hoy si no porque había que unir el mundo presente con una serie de mitos muy amplios. Esto me llevó unos tres años hasta que comenzamos a filmar. Esos tres años fueron a prueba de ensayo y error.

¿Cuánto de "King Kong" o de "Godzilla" tiene su película?

Pues sí, le diré que mucho, le daré la razón. No queríamos los trols de los cuentos de hadas de la mitología noruega . Estos trols son seres pequeños, malvados y estúpidos. Lo que queríamos era generar esta imagen del gran monstruo de las películas de grandes monstruos en las que el malvado no lo es tanto, si no un ser incomprendido. De hecho, a mí la película de "King Kong" siempre me ha parecido muy triste, precisamente, por lo incomprendido en que está en el ambiente que sale en la película. El director y yo, que crecimos viendo películas de desastres, nos inspiramos en ellas para crear la nuestra.

Hay una escena que lo explica todo: cuando el trol salva al niño en el parque de atracciones.

Ese parque de atracciones está basado en uno real que es muy famoso en el que aparece, de hecho, la figura del trol. Queríamos enseñar ese parque porque representa lo que la sociedad noruega cree que son los trols y contraponer eso con lo que son los trols en la película.

Además, no se olvidaron de esconder a los políticos en un búnquer.

Más que en eso, en la idea de las películas americanas en las que el Gobierno siempre sabe algo, pero lo oculta a la sociedad, pero siempre alguien acaba descubriendo ese misterio. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo que los trols han existido? ¿Por qué no se han encontrado los fósiles? ¿Por qué sólo tenemos esa imagen de los cuentos de hadas? Es cierto que nos inspiramos en algunos elementos de películas americanas de género como, por ejemplo, el Área 51, pero siempre hay alguien que sabe los secretos. A pesar de que se aniquilaron los trols hace más de mil años, puede que haya quedado alguno vivo, pero lo veremos en la segunda película que saldrá el año que viene.

¿Qué dijeron los reyes de Noruega de que en los cimientos de su palacio haya un cementerio trol?

(Risas) Realmente, preguntamos a palacio si podíamos filmar allí, en su casa. Nos dijeron que primero les pasásemos el guion y cuando se lo leyeron nos dijeron que no, que no podíamos filmar allí. Así que grabamos en otro emplazamiento. El padre del productor de la película coincide que es amigo del rey. Una vez había salido la película le llamó para preguntarle si la habían visto y, al parecer, lo que dijo el rey es que la habían visto y les había gustado mucho y que a la reina le había hecho mucha gracia la broma que habíamos hecho al final de la película. No sabemos nada más.

Suscríbete para seguir leyendo