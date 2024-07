Una gira por toda Canarias en furgoneta: 'Muyaio' reparte 'Pop Picón'

Sergio Oramas, conocido musicalmente como Muyaio, emprende este verano una nueva aventura musical con una gira más que especial. Hará un recorrido por siete de las ocho Islas con las canciones de su último álbum, Pop Picón, montado en una furgoneta.

Ese viaje, que es a la vez una apuesta personal y una aventura musical, arrancará el próximo 27 de julio en el municipio palmero de El Paso, en La Palma. Allí actuará, en solitario, en el Crealab. Su gira en furgoneta continuará en la isla de La Gomera, donde está previsto que se presente el día 1 de agosto en Gomera Lounge.

La siguiente parada será en su Tenerife natal, el 4 de agosto en Huerto Acústico, para seguir el día 8 por la Asociación Atlas de Gran Canaria. El 10 de agosto estará en el Pub La Tierra de Fuerteventura, el 16 de agosto actuará acompañado de una banda en las Fiestas de San Ginés, en Lanzarote, y su recorrido isleño terminará el 29 de agosto en El Hierro, concretamente en Expo Labor Materia.

La gira concluirá, sin embargo, fuera del Archipiélago. A su vuelta a Barcelona, ciudad en la que reside, actuará en La Coxita de Sants el 14 de septiembre.

La pregunta está clara: ¿qué lleva a un artista a realizar una mini gira por todo el Archipiélago montado en una furgoneta? La respuesta es bastante sencilla, al menos a priori: «quería comprarme una furgoneta, una idea que me empezó a rondar a principios de este año».

Y esta vuelta a lo sencillo, a la simplicidad de una gira pequeña trazada por locales pequeños, es en el fondo una ilusión familiar. «Tenía ganas de ir a todas las Islas en un solo viaje. He visitado todas pero nunca de una vez y me apetecía hacerlo este año. Y de hecho, quiero llevarme a mis hijos para que las conozcan mejor. Vivimos fuera y, pese a que ellos han nacido ahí, quería introducirlos bien en la cultura canaria», explicó ayer el artista, que ya prepara con ilusión el que será su tercer disco en solitario.

Una pequeña gira que, sin embargo, tiene mucho trabajo detrás. «Yo no cuento con una oficina que me organice esto, lo he gestionado yo con la ayuda de mucha gente a la que conozco y que también está vinculada al mundo de la música», aclaró.

Este recorrido por todas las Islas es, festejó, su «proyecto para este año». «He descubierto lugares y personas. Sobre todo lugares pequeños donde se puede hacer música casi como si yo fuera un cantautor, asociaciones culturales y sitios que cuidan así de la música». Esos escenarios, continuó, se presentan ante él como una suerte de «pequeños oasis» en los que tiene muchas ganas de cantar.

En estas actuaciones hará un recorrido por su último trabajo, Pop Picón, pero aprovechará también para mostrar canciones anteriores. «Este es un proyecto muy bonito. Me hace mucha ilusión hacer este viaje y ofrecer estos conciertos. Será un buen momento para conocer a gente nueva, descubrir sitios y para finalizar un proceso de preparación largo, de muchas llamadas, en el que he descubierto que todavía existe un tejido cultural así en Canarias y que hay que cuidarlo y fomentarlo».

Oramas, además de músico, es uno de los mayores expertos del país en inteligencia artificial aplicada al mundo de la música. Recordado por sus orígenes como compositor, productor y cantante del grupo Supertrópica, emprendió un camino en solitario bajo el apelativo de Muyaio en el que se ha mantenido fiel a sus orígenes.

Pop Picón, publicado a finales del año pasado, fue su segundo trabajo sin Supertrópica. Integrado por nueve canciones, estaba también plagado de colaboraciones como la de Abel, del grupo palmero Los Vinagres; Joan Colomo; Tronco; la herreña Angélica Pérez o el lagunero Fran Baraja.

Oramas escogió el apelativo artístico de Muyaio porque es como, en muchas ocasiones, se refieren los peninsulares a los canarios. A él, confesó, siempre le ha parecido un apelativo cariñoso y no ofensivo con el que se identifica porque pese a ser de las Islas, vive fuera.