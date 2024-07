Aranza Coello: «Esta obra aborda la figura de Guimerá de la forma más honesta y humilde»

Ángel Guimerá regresa a los escenarios en el marco de las actividades organizadas con motivo del centenario de su fallecimiento. La actriz y dramaturga Aranza Coello ofrece el jueves 18 de julio, a partir de las once de la mañana, las primeras pinceladas de su homenaje a la figura del autor chicharrero con la lectura dramatizada de un avance del texto que está escribiendo y que se dará a conocer de manera íntegra el próximo mes de noviembre.

¿Ha tardado en llegar un homenaje a una figura tan importante como la Ángel Guimerá?

Sí, ya era hora que se rescatara su memoria. Ha habido algunos intentos, como en el año 1995 o en 2003, pero nunca algo con la dimensión de esto que se está haciendo ahora y que además trata de tener una repercusión fuera de la Isla. Ahora se está tratando de dar forma a una conexión entre Tenerife, la Isla natal del autor, y Cataluña, el lugar que lo acogió durante la mayor parte de su vida. Además, se está llamando la atención sobre un espacio como el Teatro Guimerá, que lleva su nombre, aunque a veces no relacionemos ambos aspectos. Así que sí, yo creo que ya era hora de revisar su figura y dedicarle un espacio y un tiempo.

Este homenaje pone el foco, además, en el público.

Sí, no solo se quiere dar importancia a la exhibición de las obras de Guimerá sino intentar llegar con ellas y con su figura al público en general. Para ello se han puesto, y se pondrán, en marcha acciones consecutivas, complementarias y con distintas visiones desde la contemporaneidad. Toda esa mezcla es lo que creo que hace interesante el proyecto para la población, para que se sepa por qué una calle o un teatro lleva el nombre de Ángel Guimerá. Su figura ha traspasado fronteras porque generó una obra muy importante que mucha gente desconoce, y que es impresionante, pero que en Canarias no se estudia.

Guimerá dio forma a grandes textos, ¿por qué deciden trabajar sobre el texto de María Rosa en concreto para esta revisión?

A mí me propusieron escribir un texto contemporáneo a partir de María Rosa. Entiendo que se eligió esa obra porque es una de las más interesantes para revisar, porque aporta una reflexión sobre todos esos personajes femeninos que son el detonante de la acción en la obra de Guimerá. Es algo que también sucede en Tierra baja, La hija del mar o Mar y cielo. María Rosa es uno de los textos más importantes del autor y el que tuvo más trascendencia porque llegó a interpretarse en Broadway o en Hollywood. Mientras que en textos como Tierra baja, que puede ser una obra más emblemática del autor, está más presente la cuestión identitaria y socioeconómica y se puede considerar más un drama de clase, en María Rosa se mezclan más cosas, se centra en la relación hombre-mujer, en la visión de género, y apuesta por generar una reflexión.

¿Qué nueva lectura ha querido realizar de María Rosa?

Hay que dejar claro que esta no es una adaptación, ni siquiera una versión. Se trata de un texto contemporáneo que he escrito inspirado en la obra de María Rosa; me daría mucho miedo que se concibiera como una adaptación. Creo que ha sido un acierto enfrentarlo desde una visión oblicua, por decirlo de algún modo, para irnos acercando poco a poco a la figura de Guimerá, de la forma más honesta y humilde posible. Así que se trata de una reflexión contemporánea a partir de la obra de María Rosa, que mantiene muchos de los códigos que están en la obra original, aunque trabajaremos con un elenco íntegramente femenino.

Tras este encargo, ¿habría elegido el texto de María Rosa para realizar esta revisión o habría preferido trabajar con alguna otra obra de Guimerá?

Uf, qué difícil... En estos meses he leído muchas obras de Guimerá y no sé si hubiera elegido otra para trabajar… Cuando te proponen algo así acabas enamorándote de lo que hay y yo solo he pensado en sacarle a eso el máximo partido. Yo leo María Rosa y se me dispara una reflexión: ¿qué habría hecho hoy María Rosa?, ¿qué queda de las decisiones que tomó ese personaje?, ¿fue libre al decidir? Es por eso que he decidido hablar sobre las decisiones que tienen que ver con los temas más íntimos que afectan a la mujer. Creo que se trata de una reflexión necesaria que la sociedad debe atender, para tocar temas en los que los límites de las personas se ven vulnerados.

¿Cómo ha sido y cómo está siendo la forma de trabajar, que tiene muy presente también la opinión del público?

Todo esto ha partido de un trabajo interno primero por mi parte. Aunque he compartido algunas cosas con mi grupo de confianza, ni siquiera las actrices han leído aún la obra al completo, sino tan solo un pequeño texto. En esta primera lectura no va a haber un gran dispositivo escénico, sino que será como cuando en teatro hacemos una primera lectura de una pieza, tanto el equipo artístico como el técnico, que también me parece muy importante que esté presente.

¿Qué invitación realizaría para que el público acuda a esta primera lectura de su propuesta en el Guimerá?

Me parece que se trata de una oportunidad muy bonita para todas aquellas personas que no tienen nada que ver con el mundo de escénico. A mí, personalmente, me encanta escuchar leer teatro, que es, además, algo muy duro si no estás acostumbrado a ello. Pero es una forma de seguir todo el recorrido de una pieza. Creo que es una gran oportunidad para las personas que ya acudieron a la lectura dramatizada que hicimos hace unas semanas de María Rosa y que ahora tendrán la oportunidad de ver dónde empieza el trabajo teatral. Es muy emocionante comprobar todo el trabajo que está por hacer y ver cómo se pasa una idea del papel a la escena.