Merkarte Expo Gira 2024 aterriza en el Museo de Arte Contemporáneo Eduardo Westerdhal de Puerto de la Cruz

Merkarte viaja este verano hasta el Museo de Arte Contemporáneo Eduardo Westerdhal, ubicado en la Casa de la Aduana de Puerto de la Cruz. El espacio portuense acogerá una exposición colectiva entre los meses de julio y agosto con las obras de los autores premiados por el público en la pasada edición del Mercado de Arte de Navidad, que tuvo lugar en el Círculo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife. Así, Merkarte Expo Gira 2024 estará abierta desde el miércoles 24 de julio y hasta el próximo 24 de agosto, de lunes a sábado, y en esta muestra se podrá disfrutar de las propuestas de Elia Estévez, Grete Mus, Giam.L, Alba Dorta, Sofía de Tomás, Pedro Perdomo y Rima Ciplyte.

Merkarte, que este año cumple su vigésimo aniversario, va más allá del mercado de arte navideño y se configura en la actualidad como un programa educativo, artístico y social con el que el Cabildo de Tenerife pretende visibilizar, promocionar y empoderar a los jóvenes creativos de la Isla. A través de las diferentes iniciativas que se organizan a lo largo del año, Merkarte favorece la profesionalización de los jóvenes y su incorporación al mercado laboral. Además, este programa está concebido como una herramienta educativa ya que busca promover la autonomía de los jóvenes en el ámbito sociocultural y la proactividad entre los jóvenes, así como favorecer la empleabilidad conectando con proyectos de emprendimiento joven.

El consejero de Juventud y Formación, Serafín Mesa, presentó esta muestra de verano y explicó que los protagonistas en esta ocasión son "exponentes claros de la energía que tiene el talento de nuestros nuevos creadores, un auténtico crisol de personas jóvenes que no nos dejan de sorprender, que celebramos y acogemos". Además, celebró que "Merkarte lleva dos décadas sembrando semillas de creatividad, cosechando frutos de innovación y construyendo un futuro vibrante para la juventud y la cultura de la Isla". El consejero recordó que la selección de artistas para esta muestra en Puerto de la Cruz surgió durante la pasada edición de Merkarte Navidad, cuando el público asistente pudo votar a sus creadores favoritos. En cuanto a la elección del Museo de Arte Contemporáneo Eduardo Westerdhal para acoger esta iniciativa, afirmó que se trata de "una de las mejores salas de Tenerife" y por eso invitó a todo el mundo a "compartir las obras de estos jóvenes artistas".

Por su parte, el director del Museo de Arte Contemporáneo Eduardo Westerdahl, Celestino Celso Hernández, agradeció el trabajo del Cabildo de Tenerife para "poder acoger esta exposición. Las obras de los jóvenes artistas revitalizan nuestro espacio y creo que eso es positivo para ambas instituciones". Elia Estévez es una de las jóvenes que expondrá sus obras en Puerto de la Cruz a lo largo del próximo mes y señaló la importancia del programa Merkarte "que me ha permitido dar a conocer mi trabajo y emprender mi carrera como autónoma. He participado en tres ediciones y ahora tengo la oportunidad de volver a exponer en el Museo de Arte Contemporáneo Eduardo Westerdhal gracias al feedback recibido por el público". Por su parte, otra de las artistas, Lisa Giambra (Giam. L), indicó que "no es fácil ser artista y gracias a Merkarte puedo dar a conocer mis obras y mi trabajo. Estoy agradecida porque es una gran oportunidad".

Formación

La propuesta formativa de los próximos años que gira alrededor de Merkarte también se vincula con otros programas organizados por el Cabildo de Tenerife a través de otras áreas pero que en cualquier caso están dedicados a los jóvenes y se plantean estratégicas como herramientas transversales que den lugar a relaciones cruzadas entre los programas que dan una mayor rentabilidad y calidad de los contenidos de las formaciones. En ese sentido, entre los proyectos que se enmarcan dentro de Merkarte destacan los vinculados con la Red de Casas de la Juventud impulsada por el Cabildo de Tenerife en colaboración con los diferentes ayuntamientos de la Isla para aquellos jóvenes que quieran puedan desarrollar su expresividad y fomentar vocaciones artísticas. Del mismo modo, se pone especial atención al deporte. Es por ello que Merkarte tiene la vocación de ser una plataforma en la que los jóvenes creadores colaboren con los equipos representativos de la mano del Cabildo de Tenerife.