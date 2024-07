La envidia en arquitectura: el caso Brunelleschi

Cuando uno piensa en Florencia o visita esa ciudad italiana sabe que en ella ocurrió algo muy especial a comienzos del siglo XVI, cuando brotó el Renacimiento que hizo que confluyeran allí muchas cabezas bien amuebladas, inteligentes y creativas, que eran apoyadas por el resto de la sociedad. Y así se creó uno de los lugares del mundo donde se produjo más y mejor arte que en todos los tiempos.

Sin embargo, todo tiene sus peros, y claro, allí también se inventaron o estrenaron el periodismo, la banca, las maniobras maquiavélicas, el palo en la rueda, el ninguneo y, por encima de todo, la envidia. Bueno, en España la envidia ya la habíamos inventado desde mucho antes contra las mujeres, contra los judíos, contra los árabes y, por supuesto, contra cualquiera a quien interesara tratar de hereje.

Aun así, me habría encantado participar en un momento histórico como aquel, y, aun siendo mujer, haberme codeado por ejemplo con Brunelleschi en el momento en que estaba construyendo su famosa cúpula del Duomo. En el año 1418 la catedral de Florencia estaba construida pero solo funcionaba los días sin lluvia, porque encima del altar mayor de la catedral de Santa María del Fiore no había techo. La lluvia y el frío castigaban el corazón de la construcción. Y así estuvo siglos sin cúpula porque nadie se animaba al colosal desafío estructural y constructivo que requería un reto así.

Se convocó un concurso, y como las bases no son como las de ahora, tan constreñidas y poco abiertas a la cambiante realidad, no hacía falta ser arquitecto para presentarse al mismo. El reto era enorme, porque se debía construir la cúpula más grande del mundo, pero no por vanidad, sino por una desviación en el seguimiento de los planos de la catedral que se fueron alterando durante su construcción

Los mejores arquitectos del momento acudieron, celosos de su trabajo, y desunidos entre sí, a la ciudad del Arno para presentar sus ideas.

Sabemos con certeza que ninguno de los arquitectos titulados ganó, sino que otro candidato, no arquitecto resulto ganador. Se trataba de un orfebre poco agraciado, bajito y de mal carácter llamado Filippo Brunelleschi, que prometió al jurado construir no una cúpula sino dos, una paralela a la otra y conectadas entre sí, sin levantar complicados y costosos andamios. Pero se negó a revelar los detalles de su proyecto, por temor a que algún competidor le robara la idea.

Tras el concurso, como no, sus colegas empezaron a llamarle de todo, bufón, bocazas, soñador, y a criticar y esparcir insultos por toda la ciudad desacreditándole y afirmando que su cúpula nunca se podría construir y que Brunelleschi no tenía ni idea de arquitectura.

Pero Brunelleschi debía ser un tipo interesante, de esos a los que le resbala lo mal que se hable de uno, y a él lo que le atraía mucho era la ciencia de la perspectiva lineal y quería lograr crear la ilusión de profundidad sobre una superficie plana haciendo que todas las líneas imaginarias de visión convergieran en un punto central.

Con esas ideas pioneras y otras más en su cabeza, las máquinas que Brunelleschi inventó para levantar la cúpula, su linterna, y el propio esquema de construcción, constituyeron sus mayores logros de ingenio tecnológico. Y desde el principio el proyecto estuvo impregnado de tantas dudas y temores, de tanto secretismo y orgullo cívico, que un mito misterioso pronto envolvió la historia de la cúpula, convirtiéndola en una parábola mágica del ingenio florentino y en un mito fundacional del Renacimiento italiano.

Fue él mismo Brunelleschi quien dio con el método para construir la cúpula y desarrolló la maquinaria necesaria para llevarla a cabo. El Duomo de Florencia, cuando se terminó, resultó ser la más grande de Europa, con una capacidad para 30.000 personas. En la actualidad sólo es superada en tamaño, por la basílica de San Pedro en la Ciudad del Vaticano, la catedral de San Pablo en Londres, la catedral de Sevilla y la catedral de Milán.

Dulce Xerach Pérez. Abogada y Doctora en Arquitectura. Investigadora de la Universidad Europea