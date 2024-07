Francisco Almeida Ossa: «No podemos ofrecer residencias del siglo XX a alumnado del siglo XXI»

Francisco Almeida Ossa accedió al cargo del presidente del Consejo Social de la Universidad de La Laguna (ULL) el pasado febrero y desde entonces se ha centrado en recabar la mayor cantidad de datos posible sobre la realidad de la institución para poner en marcha medidas con contribuyan a su mejora. La alianza con el mismo órgano de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha sido otro de sus proyectos.

¿Cómo valoraría estos primeros cuatro meses de trabajo en la Presidencia del Consejo Social de la ULL?

Lo primero que hemos hecho ha sido establecer un plan de actuación para los próximos tres años. Es interesante porque nos permite establecer una dinámica de trabajo basada en un sistema de indicadores para ver el grado de cumplimiento de cada una de las acciones a desarrollar. Eso no es muy habitual. Además, hemos tomado medidas internas porque somos un órgano amplio en cuanto al número de componentes, así que hemos decidido simplificar la parte de gestión para que no haya que reunir a todo el pleno para tomar cada decisión. Por otro lado, hemos puesto en marcha un barómetro, que en esta edición se centrará en un estudio de opinión dirigido fundamentalmente al estudiantado de la ULL. Hay realidades muy complejas y han sucedido muchas cosas de las que no tenemos constatación empírica. Todo eso nos suscita dudas sobre los caminos que debemos andar y por eso queremos conocer los diferentes perfiles que tenemos en la Universidad.

¿Es precisamente el alumnado el sector en el que centrarán sus próximas acciones?

En el seno del Consejo Social abordamos diferentes acciones y algunas de ellas afectan, en mayor o menor grado, al alumnado. Es el caso, por ejemplo, de las políticas de alojamiento y el estado de las residencias. Es un debate que tuvimos hace poco porque es algo que debemos atender y que está relacionado con otros aspectos que nos preocupan, como es la internacionalización de la ULL, tanto del lado del profesorado como del alumnado. Pero si ya tenemos un problema alojativo de por sí, imaginemos lo que supondría encontrar un piso para una persona que viene solo a pasar unos meses en la Isla. En el marco de las residencias, tenemos que contemplar el interés del estudiante de aquí y también el de los diferentes perfiles que nos visitan. En España existen más de 90 universidades, de las que 50 son públicas, y eso nos exige trabajar más para nuevas adaptar medidas con agilidad.

¿Qué proponen precisamente para dar solución al problema alojativo que existe alrededor de la Universidad?

Aunque se trata de un problema que existe en toda España, no solo en Canarias, la realidad es que aquí tenemos 1.500 solicitudes para tan solo 500 plazas en nuestras residencias y colegios mayores. Precisamente ahora estamos culminando un estudio que hemos decidido poner en marcha porque está claro que no podemos seguir ofreciendo residencias de finales del siglo XX a alumnado del siglo XXI. Los colegios mayores a la vieja usanza han de dar paso a otra cosa. Necesitamos saber cuánto le cuesta a la ULL una plaza y a partir de ahora coordinar políticas de becas, no solo de la universidad, sino también por parte de otras instituciones. Está claro que la ULL tendrá que plantearse incrementar el número de plazas y abrir la mentalidad a ello, a través de nuevas residencias que no deberían depender tan solo de la Universidad sino también de otras administraciones. Tenemos que ser proactivos y creativos para buscar soluciones.

En cuanto a la internacionalización de la ULL, ¿cuál debería ser la primera medida para poner en marcha?

Hablamos de dos cosas en este ámbito, tanto de las personas que llegan como de las que salen. La ULL ya es atractiva para el exterior, por lo que hace y por donde está ubicada. Náutica es un gran ejemplo de ello y creo que debería ser la bandera de esta universidad en muchos aspectos, porque tiene una gran capacidad de liderazgo con respecto a otros centros. Puede ser importante para todo el continente y puede atraer a muchos alumnos. Cuenta con una alta demanda pero hay que actualizar sus infraestructuras y vender mejor la propia escuela. Por otro lado, creemos que es saludable salir de casa para formarse, pero en este sentido es necesario realizar un esfuerzo enorme con el tema idiomático y por eso estamos iniciando contactos con los diferentes cabildos para aprovechar el verano y que los alumnos puedan acreditar su nivel de idiomas. Para ello proponemos diferentes acciones, no solo dentro del aula porque, como decíamos antes, hay que adaptarse a la realidad del siglo XXI.

En esa labor, ¿qué papel juegan las relaciones de la ULL con la red de empresas?

Las empresas han de seguir conociendo el valor de la ULL y nosotros debemos trabajar para que eso se lleve a cabo. En este sentido, en septiembre iniciaremos una acción novedosa, que son unos desayunos mensuales de trabajo con diferentes sectores empresariales para trasmitir cuál es para la empresa el interés de aprovechar el talento universitario. Estamos enfrascados en la economía del conocimiento y tenemos que visibilizar la experiencia de los expertos en diferentes temas y que encuentran en el aprendizaje universitario su base. El primer desayuno lo tendremos el día 10 de septiembre.

En uno de los últimos plenos del Consejo Social de la ULL aprobaron nuevas titulaciones. ¿Debe seguir actualizándose la Universidad en ese sentido?

Hemos aprobado títulos propios, que son más ágiles en los sistemas de aprobación. La universidad se encuentra inmersa en un proceso de reflexión y el Consejo Social tiene la capacidad de proponer, desarrollar y opinar al respecto. Creo que se requiere una adecuación de la oferta a unas nuevas demandas que la sociedad plantea, y no solo desde la óptica del mercado de trabajo sino de la economía social, porque hay que dar respuesta a realidades que hasta ahora eran impensables. O vamos rápido o la oferta privada abrirá un abismo mayor con respecto a los centros públicos. Además, ahora las nuevas leyes van dejando abierta la posibilidad que el alumnado de FP continúe su formación en la universidad.