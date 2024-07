La crudeza del death metal melódico

The Zeronaut es el único grupo de death metal melódico que hay ahora mismo en Canarias. El cuarteto acaba de publicar su tercer disco, ‘Red House Sessions’, en donde alcanza un nivel de excelencia instrumental a la altura de las mejores bandas internacionales del género. El cuarteto presentará estos nuevos temas en directo el próximo sábado, a las 20.00 horas, en el local Tormento Colectivo de El Sebadal.

El grupo de death metal melódico grancanario, The Zeronaut, acaba de publicar su cuarto trabajo, Red House Sessions, un ep de cinco canciones en donde el cuarteto exhala con gran destreza instrumental toda la crudeza original de su estilo. Un nivel de excelencia musical que han podido alcanzar tras más de veinte años de trayectoria en un género musical del que son los únicos representantes actualmente en el Archipiélago. El grupo presentará este trabajo en directo el próximo sábado, 13 de julio, a las 20.00 horas, en el local Tormento Colectivo de El Sebadal, en la capital grancanaria, donde también actuará los lanzaroteños Infernal Hate. «La gran diferencia de este álbum con los tres anteriores es que aquí no utilizamos otros instrumentos que no sean los nuestros: las dos guitarras, voces, bajo y batería», señala el guitarra del grupo Ruymán Santana. «Además, está grabado en analógico, microfoneado, con procesadores anteriores al digital, logrando un sonido más cálido y crudo, cercano al real death metal melódico de los noventa» añade.

La formación actual empezó en 2003, tras un proyecto anterior llamado Scythe, que publicó un álbum, y en el que militaba otro batería. La actual banda está integrada por Víctor Nassar (bajista y voz), Kuly Rivero (batería), Fran González (guitarra) y Ruymán Santana (guitarra y voces). El primer disco, con este cuarteto, fue Portraits of nothing (2006), «un trabajo de transición, más melódico, de metal sueco», asegura el guitarrista. Con el segundo, Katastrophe (2013) impregnaron «un sonido más agresivo ya que teníamos un mayor conocimiento del estudio de grabación», añade. Y este último suena «más moderno», pero sin dejar atrás sus mayores influencias, el thrash y el death metal. Sea como fuera, los tres trabajos se pueden escuchar en cualquier de las tres páginas de descarga digital: Appel, Amazon y Spotifye. Y se puede conseguir también en cd, pero el año pasado sacaron a su vez el Katastrophe en vinilo, aprovechando el vigésimo aniversario de la banda.

Físico

«Venimos del mundo físico y ese formato supone un modo de promoción bastante fuerte», aclara. «Hemos hecho una reedición remasterizada, en dos posibilidades, en colores blanco o verde».

Sus referencia son grupos de death metal escandinavos como Dark Tranquility, Soilwork, In Flames, At The Gates o Carcass, pero sin perder la mirada a formaciones de thrash metal más antiguas como Megadeth o Slayer. «En los países escandinavos tienen una cultura musical más adelantada, de apoyo a las bandas, locales de ensayos y salas de música, se potencia las habilidades de los jóvenes», señala. El guitarrista reconoce que el death metal melódico «no es un sonido que esté actualmente en primera fila» como el thrash de Metallica, «pero sí tiene unos seguidores bastante fieles y se conserva bastante bien desde los noventa». Lo bueno que tiene la música rock y el metal, en su opinión, «es que el público joven se va interesando cada vez más por ella». Y aunque en esta isla se potencia poco esta música, «vemos en los conciertos siempre a nueva gente joven que se va incorporando».

En Canarias hay muchas bandas de metal interesantes como Searching For A Hidden Place, Maremotus, Underground Kombustible o The Old Cave, pero son ellos los únicos representantes del death metal melódico. Aparte de recorrer salas como La Choza, Paraninfo, o festivales de las islas tipo Laguna Rock o Canarias Metal fest, el grupo ha tenido oportunidad de tocar en el prestigioso ScreamFest noruego junto a las mejores bandas de su estilo. También son conscientes de la realidad de la cultura en este país. «Trabajamos la banda como una infraestructura», comenta. «Intentamos que el máximo número de personas pueda vernos y adquieran nuestros discos o camisetas».

Ryuman Santana es autor de todas las portadas y las letras, pero le gusta «que cada cual le de su sentido». Sin embargo, el primer tema del nuevo disco, The Great Dying, admite que trata «la extinción masiva de las especies y cómo estamos dejando de lado lo más importante que es cuidar el planeta».