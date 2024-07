Abel Folk: «El futuro siempre será, al menos, distinto; y en muchos casos será mejor»

El Festival Veranos del Taoro programa para el próximo 9 de agosto la obra teatral ‘Claveles’. Sus protagonistas, Silvia Marsó y Abel Folk, están estos días en Tenerife grabando una serie para Antena 3. El productor, director y actor que interpreta a Javier habla en esta entrevista sobre el trasfondo histórico de la producción, de la salud de las «democracias ibéricas» y del dolor de las amistades rotas por los malos entendidos.

Tanto usted como Silvia Marsó están en Tenerife por otro proyecto, ¿una serie?

Sí, estamos aquí en la Isla haciendo una serie para Antena 3 que se llama La Encrucijada. Se está grabando mayoritariamente en Madrid pero hacemos ahora tres semanas aquí y luego, en octubre, volveremos otras tres semanas más.

El viernes 9 de agosto también estarán ambos en la Isla para interpretar Claveles dentro de la programación de Veranos del Taoro, en Puerto de la Cruz. Usted dirige e interpreta.

Sí, y también soy el productor, hago un poco de todo. Además, es que es una función que nació de una colaboración con la autora, que se llama Emma Riverola. Ya había trabajado con ella anteriormente en un espectáculo que se llamaba Puertas abiertas y que estaba protagonizado por Cayetana Guillén Cuervo. También estuvo en Tenerife. A partir de esa colaboración y de unas conversaciones entre nosotros, salió el texto y este proyecto. Esta es una función que conmemora , de alguna manera, el 50 aniversario de la Revolución de los Claveles en Portugal.

Fue en 1974...

Exacto, fue en abril del 1974. Justo el año antes de la muerte de Franco. Es decir, que la democracia llegó a Portugal y al año siguiente a España. De alguna forma estamos reflexionando y celebrando el regreso de las democracias a la Península ¿Qué es lo que ha ocurrido durante todos estos años y qué hemos hecho con estas democracias? ¿Qué hemos hecho bien y qué hemos hecho mal? Hacemos una reflexión crítica sobre lo que ha ocurrido durante estos años, además de contar la peripecia de dos personajes, que son los que nos cuentan esta historia y qué es lo que ellos han vivido durante estos 50 años. ¿Cuál ha sido su relación, cuáles han sido sus amores, sus odios, sus fobias y sus ideas?

En alguna ocasión ha dicho que la palabra que mejor define este proyecto escénico es «esperanza».

Eso es sobre lo que a mí me parece interesantísimo reflexionar en cuanto a esa revolución. Demostró que era posible tumbar un régimen autoritario sin disparar ni un tiro. Eso me parece impresionante. Ahí se unieron, en Portugal, los intereses de la población civil y del estamento militar para cambiar un régimen que llevaba muchos años presionando al país. Que fuera posible eso de una forma pacífica es un ejemplo para muchos de los países que viven situaciones complejas. Sombre lo que comentas de la esperanza, una cosa de la que hablábamos Emma Riverola y yo es que estamos viviendo una época en España, y en general en el mundo occidental, en el que se ve el futuro muy negro. Se oye mucho la frase de que el futuro será peor de lo que estamos viviendo y que nuestros hijos tendrán una vida peor. Pienso que eso no es verdad. El futuro siempre será, al menos, distinto. Y en muchos casos será mejor. Para poder creer eso, para poder enfocar y tener energía para que el futuro sea mejor, lo que es necesario es sobre todo la esperanza. Si perdemos la esperanza, evidentemente dejamos de tener energía para conseguir un futuro mejor. Eso es de lo que me gusta hablar. Me entristece mucho convivir en una sociedad de gente triste o gente falta de esperanza. Porque creo que eso es lo peor que nos puede pasar si lo que pretendemos es tener un futuro mejor.

Esta historia se narra a través de tres personajes, pero uno de ellos está ausente porque acaba de fallecer: Ramón. Usted interpreta a Javier y Silvia Marsó se mete en la piel de Violeta.

Sí, lo que pasa es que el muerto también interviene mucho. Es un personaje importante en la función, muy importante, ya lo verás. Hablamos mucho con el muerto y él nos cuenta cosas.

Han pasado 40 años desde que los tres hicieron el viaje hasta Lisboa para participar en la revolución...

De hecho, del viaje han pasado 50 años. Lo que pasa es que ellos estuvieron conviviendo durante un tiempo con una alta participación en un partido político. Hubo un hecho traumático que los hizo separarse hace unos 40 años. Los dos personajes que aparecen en carne y hueso en la función no se han visto en todo ese tiempo. Hay una parte importantísima de la obra que es la relación personal entre ellos dos: lo que tienen que echarse en cara y lo que han hecho o no durante esos años. Ella se siente traicionada por él, porque en un momento traumático fue víctima de un intento de agresión y la reacción de él no fue la que ella esperaba. Eso provocó esa ruptura. Lo que pasa es que él también sabe cosas que ella desconoce y que le sirven un poco de redención. No es del todo culpable de esa separación, cosa que ella no sabía. En esa conversación de esa tarde noche va a ir apareciendo todo lo que han vivido pero también todas las cosas que han ignorado de lo que ha ocurrido. Van a ir apareciendo los malos entendidos que han tenido durante su vida y que han condicionado toda esa relación durante 40 años.

¿Se ha encontrado con gente que no conocía este importante capítulo de la historia?

Absolutamente. Una de las cosas que nos gusta de esta historia es, precisamente, que se vuelva a hablar de ello, sobre todo para las generaciones que lo desconocen. Es un hecho capital para nuestra historia reciente, para la historia de España y para la historia del sur de Europa. Estaría muy bien que se enseñaran las escuelas y eso no ocurre demasiado. Pero bueno, desde el teatro, humildemente, intentamos colaborar también a hacer reflexionar sobre cosas que deberían formar parte de la base cultural de la población.

Les veremos entonces actuando en un parque...

Sí, acabo de visitar el lugar esta mañana. No conocía el sitio y la verdad es que es espectacular. Nuestra función ocurre en una casa en un bosque y resulta que el escenario estará justo en un parque. Está delante de un laurel inmenso con un tronco espectacular y vamos a utilizarlo, obviamente. Eso es muy bonito.

Y con una compañera de lujo: Silvia Marsó.

Puedo decir que está haciendo una interpretación espectacular. Ella es estupenda, fantástica. Está sacando el pozo de todos sus años de trabajo, toda su experiencia. Aparece ahí como un personaje brillante, inteligente, con un sentido del humor y un sarcasmo que tiene todos los detalles y todos los matices que tienen los grandes personajes de la historia del teatro.