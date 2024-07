¿Qué está pasando con la arquitectura?

Cuando hablo de arquitectura me refiero a lo que se conoce en el mundo económico como real estate, viviendas y construcción en general.

Cuando se suponía que ya deberían estar bajando los tipos de interés de las hipotecas, la mía, al menos, va ya por el doble de lo que pagaba inicialmente. Si hablamos de Canarias, por otro lado, no se encuentra ni una vivienda ni para comprar ni para alquilar en las ciudades grandes de las islas, Santa Cruz, La Laguna, Las Palmas, etc., y el precio del metro cuadrado de construcción supera en dichos lugares los 5.000 euros, lo que no es normal.

Si miramos a Europa, los bancos de Alemania, Francia y otros países de la UE han prestado más de 1,4 billones de euros al sector inmobiliario comercial, dejando a algunos prestamistas vulnerables a las «grietas» según el último informe de riesgos de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) que también acaba de explicar que los bancos enfrentan una «elevada incertidumbre» debido a factores geopolíticos.

Según la EBA, «los factores estructurales y cíclicos han provocado grietas en los mercados inmobiliarios comerciales» de manera que las exposiciones de los bancos de la UE a bienes raíces han aumentado un 40% a 1,4 billones de euros durante la última década, y varios bancos, principalmente más pequeños, tienen exposiciones que ahora son múltiplos de su capital, lo que los hace vulnerables a las crisis.

Tampoco creo que se pueda observar como algo nuevo a estas alturas que el impacto de la geopolítica en el sector inmobiliario llegó para quedarse.

El otro día, en la inauguración de la conferencia europea del Urban Land Institute en Milán, el exprimer ministro portugués José Manuel Durão Barroso centró sus comentarios en el impacto de la geopolítica en el sector inmobiliario. Dijo que el tema no habría llamado mucho la atención en conferencias anteriores pero que la actual volatilidad en el entorno político global se siente y se seguirá sintiendo en toda la industria inmobiliaria.

Durão Barroso añadió: «Creo que nuestra situación geopolítica internacional está realmente muy polarizada, fragmentada, muy volátil... impredecible y peligrosa. Estamos viviendo tiempos muy difíciles que creo que van a continuar. Por eso tenemos que tener en cuenta la situación geopolítica, en nuestras decisiones, para nuestras sociedades y nuestras economías».

Ya. Tampoco es novedad que la incertidumbre brutal en la que vivimos visto el clima político glob90al, ayude a nadie que se dedique a la arquitectura o a negocios vinculados a la misma a fijar estrategias ni a tomar decisiones con certezas.

Y la cosa no va a mejorar porque la inestabilidad política incluye la próxima elección presidencial de Estados Unidos cuyos resultados no pueden ser buenos ni por un lado ni por otro. No tenemos líderes en el mundo a los que mirar como referencia en el momento actual. Y así llevamos ya muchos años, desde la crisis de 2008 superando desafíos y crisis y con una función pública cada vez más anquilosada y perdida en un mundo irreal.

A todo esto hay que sumar que desde que empezó la guerra con Ucrania el mundo ya no ha vuelto a ser igual, se acabó la primavera europea y nuestra sensación de seguridad. Con la guerra llegaron también los incrementos de los precios de los materiales de construcción, aunque los decretos no recogen todos los altibajos del mercado; por ejemplo, en Tenerife, extrañamente, nadie sabe por qué la madera ha subido como la espuma este último año y no hay carpintero que te haga por 100 euros lo que hace un año te hacía por 50.

Construcción

Cómo esperar así que las cosas sean claras y cómo saber qué es lo que realmente está pasando. Es imposible hacer predicciones a medio y largo plazo y eso se nota en la gente, que sigue saliendo a comer, sigue cogiendo aviones y gastando hoy lo que puede que en un mañana ya no podamos hacer. Pero la administración pública como va por otro lado pues deja que las obras se eternicen que se arruinen las contratas y los arquitectos y que nada tenga consecuencias, porque si esperamos por la justicia ya sabemos que será peor.

En este contexto es normal que no sepamos qué pensar sobre la arquitectura, la construcción de ciudades para vivir y de espacios para la gente pues los pronósticos son grises y los que nos gobiernan, también. Sin embargo, si levantamos la vista hacia los cielos de las ciudades por las que caminamos, seguimos viendo muchas grúas y movimiento en la construcción.

No sé por qué escribo sobre esto, supongo que lo hago tratando de encontrar entre los lectores eso que sí sé que existe entre los seres humanos: una forma de inteligencia que ante los momentos más duros de la historia ha logrado superarlos.

Dulce Xerach Pérez. Abogada y Doctora en Arquitectura. Investigadora de la Universidad Europea