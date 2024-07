Luz con más luz

Primero una pregunta de periodista abuelo cebolleta. Daniel Benavides, la persona tras Luz Futuro, es del 1992, aunque su música se mira en la nueva ola de los primeros ochenta. El cronista, que sí vivió (de muy niño, tampoco se pongan) esa new wave, le pregunta por las razones de esa influencia, y de nuevo volvemos a la niñez: «Teníamos en el coche, con solo reproductor de cassette, maquetas y cassettes de Los Secretos, Nacha Pop, Golpes Bajos y bandas así de La Movida. Mi padre iba a Madrid y los traía. Después conocí lo mismo pero en inglés, otro rollo. Siempre he disfrutado que un sonido tan nostálgico y simple quiera llevarte tan lejos, me recuerda a buenos momentos o por lo menos, esperanzadores».

Con esos mimbres, Daniel se había hecho un nombre en diversos proyectos en Las Palmas de Gran Canaria, pero su carácter inquieto le llevan a dar forma a su proyecto actual: «Luz Futuro nace por la necesidad de encontrarme y hacer música sin complejos, como una vía de escape pura y personal. Cuando vivía en Las Palmas tocaba en varias bandas, mi inquietud siempre me llevó a intentar crear proyectos que generaran escena con más artistas, pero también necesitaba un momento de soledad y quietud donde expresarme sin dar explicaciones».

El proceso lo lleva a trasladarse a Madrid por las razones que Daniel sintetiza en una frase: «Mis amigos siguen hablando todavía de aquel concierto de Sonic Youth en el Womad del 96 y diciéndome que ya no hay salas para tocar». En la capital se suceden buenas noticias: Luz Futuro ficha con una multinacional y lanza el EP Ritmos del tiempo, donde continúa la evolución de su sonido. Atentos a los referentes: «Me apetecía sobre todo no aburrirme y conocer otras facetas de mí. Estaba pasando por una época muy Fleetwood Mac, muy Phil Collins, y se ve reflejado en lo soleado que quedó, incluso divertido por momentos». Otro de los aspectos que trabaja es la parte de las letras: «En Ritmos del tiempo le di más importancia a detalles poéticos, tanto en ser mundano o directo en la manera de expresarlo como al minimalismo en capas de sonidos que he usado. También sus melodías, que en español no cualquiera puede ser German Coppini. Es complicado fonéticamente hacer melodías en español que me gusten. No creo que sea un EP repleto de hits, pero sí refleja una intención clara de llevarte a otro lugar».

En el tramo de preguntar por nuevos proyectos, de nuevo se refleja la inquietud de Daniel. Además de los habituales directos, ya está con nueva música en la cabeza: «Ha sido terminar el EP y entrar en otra espiral creativa totalmente distinta, por lo que me meteré a grabar pronto y de nuevo, será muy distinto a esto último».

Reseña que sirve para presentar un nuevo proyecto. Es noticia que algo llegue desde Fuerteventura. Varios nombres conocidos de la escena majorera están detrás Supawayah, que se pone de largo con este potente tema de sonido power trío con referencias ciclistas (no se pierdan el vídeo obra de Álvarito de Chocolate Sexy). La parte jamaicana que destila el nombre del proyecto se nota en la manera de cantar, con algo de ragga encima, como si Red Hot Chili Peppers se mirara en Shabba Ranks. Contundencia, rapidez y efectividad en un grupo que hace del vacile y la diversión una manera de expresión.

Artistas, aprendan. Los (pocos) periodistas musicales de Canarias siempre nos quejamos de lo mismo: tenemos que buscar nosotros la información, es raro que los artistas tomen la iniciativa de contarte sus novedades. No es el caso de Bee, una extraña curiosidad de la música en las Islas que contactó con esta página. Asentada sobre el dreampop y, dice, con cariño por un kpop que en esta pieza se deja notar menos, lanza a finales del pasado junio un nuevo single. Este Where Are You cantado en inglés muestra ese estilo ensoñador que caracteriza a un proyecto con una por ahora potente repercusión en redes como Spotify.

‘Hazte diyei’

Renzzo El Selector

Se asoma a la entrevista cerrada el nombre que más suena en Canarias

Renzzo nos responde en el poco tiempo que le deja su incesante actividad de fiestas, clubes y programas de televisión.

¿Renzzo El Selector es un DJ de…?

Es un selector musical que busca el tema perfecto para que disfrutes el momento, me defino a la hora de pinchar como una persona que puede llevarte por varios géneros para hacerte bailar y disfrutar, siempre con mi mejor actitud y un poco de show.

¿Por qué se hizo DJ?

A los 8 años vi una película y en ella salía un selector bajando un tema y subiendo otro (ni lo cuadró) y puso un tema de los Bee Gees… Ahí dije que quería ser selector y que me iba a gustar esa música toda mi vida.

¿De dónde viene su nombre artístico?

Tuve un proyecto llamado Medinas Project donde ponía música debajo del Puente Zurita (Santa Cruz de Tenerife), un jueves el Banda Aparte necesitaba que pusiera música así que Víctor Carballeira, el encargado, me preguntó que cómo me definía y yo dije selector y puso en el cartel Renzzo, mi verdadero nombre, + El Selector, así de simple.

¿Si le dijeran: «pon lo que quieras y lo que te gusta», qué pincharía?

De todo, desde Héctor Lavoe pasando por Tom Jones llegando a la música disco y terminando perreando.

¿Una música, canción o artista que pueda ser su placer culpable, algo inconfesable?

Algo inconfesable puede ser que que nunca me ha gustado Ritmo de la noche y la ponía cada sesión durante una época, no soporto ese tema.

Y al revés, ¿qué artista o qué canción nunca faltan en su sesión?

¡Freed From Desire! Es un subidón y su beat, un estilo de vida, jajajajaja.

¿Cuál es la petición más absurda que le han hecho?

El Mandanga Style de La que se avecina. ¡Cómo voy a poner eso!

¿Cuáles son sus manías al pinchar?

No me gusta tener a alguien que me mire fijo mientras pincho al lado, me pone nervioso. Necesito ordenar mis playlist de Rekordbook por año, y antes de cada evento siempre me pongo muy muy nervioso, y da igual el evento.

Aparece un genio y le concede un deseo como DJ: pinchar en el festival, club, espacio de todo el mundo soñado: ¿cuál diría?

¡Paradise Garage año 1983!