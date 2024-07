La leche que da la cabra se la mama el baifo

En el español de Canarias es nota la presencia de un gran número de canarismos para designar distintos aspectos referidos a la agricultura, la pesca, la ganadería, al ámbito doméstico y, en general, a objetos y actividades relacionados con el mundo rural. Entre estos destacan, en particular, toda una serie de «guanchismos» o prehispanismos ligados al pastoreo tradicional debido a que esta era una ocupación propia de los antiguos canarios, quienes, sin solución de continuidad, siguieron ejerciéndola durante y con posterioridad a la conquista.

Resultado de ello es la presencia de un buen número de términos que han sobrevivido al proceso de aculturación hasta nuestros días. Es el caso de «guanil», voz de origen prehispánico que se emplea todavía hoy para referirse al ganado caprino que vive en estado salvaje o que no tiene marcas que identifiquen su pertenencia a alguien; otro término propio de este idiolecto rural de matriz prehispánica es «belete» o «beletén» que así se llama a la primera leche que dan las cabras después de paridas; o el que es seguramente uno de los canarismos más genuinos y difundidos en la actualidad: «baifo» o «baifa», «guanchismo» con que se denomina a la cría de la cabra desde que nace hasta que deja de mamar. Estas son algunas de las voces implicadas en la actividad ganadera que evocan un universo rural en transición (por no decir, en vías de desaparición) en el que han cristalizado como manifestaciones de la cultura tradicional. El dicho se construye sobre el conocimiento profundo de la naturaleza, muestra de la sabiduría de la que está dotado nuestro hombre del campo. Se sabe que la cabra, al igual que otros mamíferos, da leche solo después de haber quedado preñada y de haber parido. De manera que la leche que produce es solo para amamantar a sus crías.

Sin embargo, desde la domesticación de este herbívoro (que aconteció hace unos 10.000 años en el Creciente Fértil) ha significado la aportación de un complemento alimentario para los hombres, de modo que al baifo no le ha quedado más remedio que compartir —por así decirlo— su ración cotidiana de leche con los humanos. Y así cobra todo su sentido literal el fundamento de este refrán que se emplea cuando se quiere hacer ver que los gastos igualan o superan las ganancias en un negocio, sugiriendo que no vale la pena continuar en la actividad en cuestión, porque «toda la leche que da la cabra se la mama el baifito». Donde la «leche» representa los ingresos obtenidos en una actividad lucrativa; «mamar» nos traslada la imagen de succionar con avidez que en sentido metafórico significa codicia desproporcionada por lo recaudado, de manera que no queda nada que echarse a la «boca» (al bolsillo) una vez que el «baifo» (las detracciones y gastos que hay que afrontar) se jarta.

La expresión comentada se emplea también para indicar que el trato con una persona determinada no reporta beneficio alguno. Equivale a la frase proverbial castellana de uso actual que dice: «Lo comido por lo servido» que documenta Correas (1627) con el significado de cuando no se saca ninguna ganancia en un asunto.

Son afines los dichos: «no sacar/ganar ni para chuflas» que se emplea para referirse a un negocio que no da beneficios o a una actividad laboral mal remunerada; «no sacar ni para el viaje» para expresar que no se ha obtenido beneficio alguno en una empresa; «esto se va a pique» se exclama cuando ante las dificultades económicas de un negocio resulta inminente la bancarrota; o «las cabras no dan ni pa(ra) el daño» para decir que en un negocio no se saca ni para cubrir gastos.