Hola, colegas humanos. Todavía humanos. Vengo de dar vueltas por la invasión de la Inteligencia Artificial, como el gran tsunami que está penetrando por todas las grandes metrópolis donde los humanos se están refugiando sin escapatoria. El advenimiento de algunas formas políticas ultras no es sino un refuerzo de la implantación de la AI a una velocidad nunca vista en la historia tecno-humana, a pesar de la tenue defensa de los neuro-éticos y los tecno-luditas.

El Physarum Polycephalum, conocido como Blob (tomado el nombre de la película The Blob, de 1958), y que significa «moho de muchas cabezas», fue llevado a la fama por Audrey Dussutour, directora de Investigación del CNRS francés (en su libro, de 2022, Moi, le blob). En dicha obra, la bióloga Dussutour cuenta que blob es una criatura unicelular sin boca, estómago, orejas, ojos, ni neuronas, pero que puede ver, oler, comer, comunicarse, aprender, resolver enigmas y tener personalidad, y a través de la institución pedagógica francesa convive con más de 5.000 familias. Carece de cerebro, pero puede explorar, memorizar y adaptar su comportamiento.

Blob es un protista, con 500 millones de años de antigüedad, con apariencia de moho amarillento, y que se mueve mediante tentáculos extendiéndose como una mancha amarilla hacia todas las direcciones en busca de comida, y digiere aunque no dispone de boca, y dispone de 720 sexos diferentes, y se reproduce por esporas, y se regenera en dos minutos si se le corta por la mitad, y puede hibernar años y revivir en horas, y se mueve a 1-4 centímetros por hora, y se alimenta de vegetación en descomposición y avena, resuelve problemas complejos, aprende de la experiencia, encuentra las rutas más eficientes y puede fusionarse y compartir información con otros blobs (si se coloca un blob que ha aprendido a resolver la superación de un obstáculo junto a otro blob que no lo haya aprendido, ambos, al fusionarse, comparten la información) pues es como un colectivo celular, donde múltiples unidades se fusionan para crear una entidad mayor en una estructura cooperativa que permite una optimización en el uso de recursos disponibles, de forma que encuentra el camino más corto si se le introduce en un laberinto, con lo que se le usa para diseño de redes de transporte urbano, sistemas de evacuación de edificios, modelos algorítmicos para robótica y electrónica, mapeo del universo, o estudios de comportamiento en el espacio exterior.

En una investigación llevada a cabo en 2010, utilizando la avena que gusta a blob, colocada en granos de la misma forma que las estaciones de metro de Tokio, blob creó una rama de nervios-tentáculos y los conectó entre sí resolviendo en 26 horas un trazado que los ingenieros habían tardado en construir varios años. En la Universidad de California se colocaron los granos de avena como si estuvieran simulando las galaxias que vemos del universo, y se detectó que el universo se comporta como un blob, por lo cual se pueden sacar morfismos que ayuden a mapear el cosmos.

Más recientemente, y en relación a lo mismo, tenemos a FinalSpark, empresa suiza que ha creado un ordenador biológico, llamado Neuroplataform, con 16 minicerebros cultivados a partir de células madre neuronales humanas. Sus características principales las constituyen 16 organoides en cuatro conjuntos, conectados a ocho electrodos cada uno, alimentados por un sistema de microfluidos, operativo durante 100 días, con un consumo energético un millón de veces menor que los procesadores digitales tradicionales (GPT consume 10 gigavatios/hora, y el cerebro humano 0,3 kilovatios/hora para 86 mil millones de neuronas). FinalSpark ha recopilado más de 18 terabytes de datos y publicado sus resultados en Open and remotely accessible Neuroplatform for research in wetware computing, que comparte con una docena de instituciones de investigación.

Cuando le pregunto a ChatGPT la energía que gasta en procesar una pregunta de 100 tokens y dar una respuesta de 1000 tokens, me dice que 3.3 Watios/hora o 11,880 Julios, lo que daría para que un coche de 50 CV pudiera recorrer aproximadamente 3,5 metros. Todavía el ser humano con el cerebro que le ha regalado la naturaleza es, pues, muchísimo más eficiente. Por eso la AI va en su conquista: ¡Daos por conquistados y abatidos, humanos postsapiens, frente a vuestra propia creación que, al externalizarla, se está escapando e independizando!

En base a un estudio ya antiguo, del 24 de octubre de 2011, publicado en Annals of the New York Academy of Sciences, titulado Autocontinuidad futura: cómo las concepciones del yo futuro transforman la elección intertemporal, dirigido por Hal E. Hershfield, de la Universidad de Nueva York, que calculó relaciones entre el aumento drástico de la esperanza de vida y la toma de decisiones frente a un futuro más largo, pensar en el futuro se ha convertido en una reacción de elecciones en las recompensas presentes en relación a las futuras, centrándose en las percepciones del yo futuro y sus similitudes o no con el yo presente. Sin aburrirles más con el paper, sí se les advierte, humanos postsapiens, de que en el MIT Media Lab, en EEUU, pueden visitar un experimento donde los jóvenes aprenden a saludar a su Yo Futuro, con IA generativa personalizada para planificar el comportamiento de ahorro, el rendimiento académico, la salud mental y la calidad de vida subjetiva, con una plataforma de chat interactiva que les enfrenta y contacta con el Yo-Futuro, con el cual ya conversan los jóvenes experimentandos: «¿Qué tan precisa es la representación de mi yo futuro? Tu yo futuro no es una profecía: es una narrativa de una versión potencial del futuro generada a partir de un modelo de lenguaje grande que se ha personalizado para usted. El yo futuro tiene como objetivo pintar una imagen vívida y realista de cómo podría ser tu vida futura… ¿Puedo chatear con mi yo del futuro más de una vez? Sí, puedes».

¡Humanos post-sapiens! ¡Poneos de hinojos ante la IA!