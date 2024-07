Joey Tempest (Europe): “Deseo mucha suerte a Jon Bon Jovi con su voz; todos los cantantes pasamos por estas cosas”

Hace siete años de su último álbum, ‘Walk the earth’. El pasado septiembre publicaron una canción, ‘Hold your head up’. ¿Anticipo de un nuevo disco?

Es un tema que quisimos incluir en el documental sobre Europe que estamos elaborando. Estará en el próximo disco, claro, y la tocamos en esta gira. Ahora estamos en medio de la composición del nuevo álbum. No creo que vayamos al estudio antes de final de año o principios del año que viene. Queremos hacer algo que nos gusta de verdad.

Esa canción la produjo Klas Åhland, que ha trabajado con sus compatriotas suecos de Ghost. ¿Harán todo el álbum con él?

No lo hemos decidido todavía. Tal vez. Nos lo pasamos muy bien con Klas. Tiene mucho talento e hizo un buen trabajo con Ghost. Me encanta el sonido de su álbum ‘Meliora’.

¿Hacia dónde apunta la evolución de Europe, hacia el clasicismo o la innovación?

Siempre tratamos de ir hacia adelante, pero estamos en un punto en que aceptamos y respetamos nuestro pasado. Con sus matices: lo que compongo con Mic Michaeli suene ser melódico, pero con John Levén es más ‘heavy’ y con John Norum, un poco ‘bluesy’. Hay unos vínculos con el pasado, y está bien que así sea.

¿En qué punto está el documental sobre Europe?

Ya casi está. Queda la fase más tediosa, editar y posteditar y todo eso, pero quizá podríamos publicarlo a final de año. El documental ofrece un viaje alucinante por nuestra historia desde nuestros inicios, en las afueras de Estocolmo. Hemos encontrado imágenes de ‘backstage’ de 1984, tocando con nuestro primer telón de fondo, del disco ‘Wings of tomorrow’, en el suelo, y de cuando fuimos a Japón por primera vez, y de las fiestas en los hoteles, y de cuando mezclábamos ‘The final countdown’ en San Francisco… Es un bonito retrato de esta banda sueca que se dio a conocer al mundo tratando de ser como sus ídolos de Deep Purple.

Europe. / Fredrik Etoall

¿Cuáles eran entonces sus cantantes de referencia?

Phil Lynott y David Coverdale. Veíamos a Thin Lizzy y a Whitesnake cada vez que venían a tocar. Me encantaba el modo de Lynott de cantar y de dirigirse al público; te hacía sentir especial. Y Coverdale igual, gran cantante y comunicador. Ha dicho que yo le robé algunos movimientos con el pie de micro, y sí, es cierto que pillas cosas a veces. Luego, cuando Deep Purple se reunió, en 1985, y vino a tocar con ‘Perfect strangers’, fue un gran momento para nosotros. Poder ver a Ian Gillan y Ritchie Blackmore juntos, con Jon Lord, Ian Paice y Roger Glover… ‘Made in Japan’ todavía está ahí, guiándonos.

Hay un ‘teaser’ del documental en el que aparece usted con Benny Anderson (Abba), mostrando una complicidad. Es curioso, porque Ritchie Blackmore confesó una vez que Abba era su banda favorita, para sorpresa y, quizá, horror de muchos. En ese video, Anderson llega a comparar la cenefa de sintetizador de ‘The final countdown’ con la de ‘Gimme gimme gimme (a man after midnight)’. Al final, las distancias no son tan grandes.

Abba fue parte del ambiente en Suecia, yo no los escuché muy a fondo al principio, pero más adelante, con los años, todos nos dimos cuenta de su inmenso talento: componiendo, actuando, produciendo… Benny ha aparecido en algunos ‘shows’ nuestros. Y hay algo ahí en lo que coincidimos, sobre todo en los textos, en esas historias de amor melancólicas y en el contraste entre las melodías euforizantes y las letras tristes. Eso es muy escandinavo, con todos esos meses a oscuras que pasamos.

‘The final countdown’ obtuvo un éxito descomunal en 1986. ¿Excesivo incluso, porque les marcaría para siempre?

No, seguimos disfrutándola, porque es una canción que une a todo el mundo, tanto si estás en una celebración familiar o en un festival de heavy metal. Nos dio la oportunidad de girar por Estados Unidos, Europa, Asia…

Pero tienen once álbumes de estudio y da la impresión de que lo suyo ha sido una lucha para decirle al mundo que Europe es más que ‘The final countdown’.

Hemos trabajado duro después del cambio de milenio. Veníamos de la oscuridad y teníamos que volver a explicar a la gente quiénes éramos y de dónde veníamos. Eso ya no nos preocupa. Ahora ya hemos hecho más discos en la segunda etapa de la banda que en la primera. Seguimos nuestros instintos e intentamos hacer buenos álbumes y ‘shows’.

¿Ha visto el documental sobre Bon Jovi, ‘Thank you, goodnight’, en el que Jon Bon Jovi habla sin rodeos de sus problemas de voz?

No todavía. Como estamos metidos en nuestro propio documental, no he querido verlo de momento para evitar las comparaciones. Tengo una larga relación con Jon. También con Richie (Sambora). Le deseo mucha suerte con su voz. Todos los cantantes pasamos por estas cosas. También yo. Eso va y viene, va y viene. En una gira piensas “esto no funciona, voy cuesta abajo”, y en la siguiente todos te felicitan por lo bien que estás. Debes tomar precauciones, tener tus ‘coachers’, tus métodos y ejercicios, ser capaz de renunciar a las fiestas por un tiempo, cuidarte… Bon Jovi es una gran banda. ¿Qué sería el mundo sin sus canciones?

Y el destino ha querido que este sábado coincidan con sus referentes de juventud, Deep Purple, en el Rock Fest.

Es bonito acabar coincidiendo con ellos en un festival. Me encantaría saludarlos. El Rock Fest siempre ha sido un lugar fantástico para nosotros. Creo que incluso hay material grabado en el festival en el documental. Estoy bastante seguro. Siempre es especial ir allí. Va a ser mágico.

