Chucho Valdés elige Canarias para iniciar su gira europea con ‘Irakere 50’

Santa Cruz de Tenerife ha sido la ciudad elegida por el pianista cubano Chucho Valdés para iniciar su próxima gira europea. El ganador de 14 Premios Grammy ofrece el viernes 5 de julio el primero de los conciertos en Canarias, en el Auditorio de Tenerife. Un día más tarde estará en los Jameos del Agua de Lanzarote, mientras que el domingo día 7 hará lo propio en el Teatro Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria, en el marco del XXXIII Festival Internacional Canarias Jazz & Más. En todas las citas ha agotado las entradas. El músico conmemora con este nuevo tour el medio siglo de historia de Irakere, la banda con la que Valdés transformó el jazz latino y realizará un repaso por míticos temas de la formación, como Bacalao con pan o Cien años de juventud, al mismo tiempo que presentará nueva música que ha realizado con la formación de nuevos músicos que lo acompaña en esta gira que tendrá 16 paradas y que se prolongará durante el presente mes de julio.

A sus 82 años de edad –aunque precisa que anímicamente se siente un chaval de 16–, Chucho Valdés advierte que «no me canso» y por eso ya prepara nuevos proyectos mientras afronta esta gira. Chucho Sinfónico es el nombre de la propuesta que tiene entre manos, un disco para el que ya ha compuesto todas las partituras, a falta de encontrar una orquesta que lo acompañe. El próximo año cumplirá 80 años frente al piano, ya que comenzó a tocar cuando tan solo tenía tres, y tras tantas décadas, «en vez de cansarme tengo más deseo, porque el arte te alimenta y es como una espiral sin fin, siempre hay cosas nuevas y en la música ocurre lo mismo», declaró en la mañana del viernes durante un encuentro que protagonizó con el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez.

Chucho Valdés & Irakere 50 es una propuesta musical que consta de dos partes, una primera parte instrumental y una segunda más bailable, todo para rendir homenaje a esta formación que, en palabras del pianista cubano, «cambió el curso de la historia de la música cubana y fue un nuevo punto de partida y un nuevo camino para este género». Tal ha sido la importancia de este grupo que su influencia se mantiene en las nuevas generaciones, que son precisamente las que ahora acompañan a Valdés sobre el escenario. Precisamente, sobre los músicos que tocarán con él –su hijo Julián Valdés a la percusión; José A. Gola, al bajo; Horacio Hernández, a la batería; Roberto Jr. Vizcaíno Torre, a la percusión; Eddie de Armas Jr., a la trompeta; Luis Beltrán y Carlos Averhoff Jr., al saxo; Osvaldo Fleites, a la trompeta; y el vocalista Ramón Álvarez– indicó que aprendieron y estudiaron la música de Irakere pero que están «emocionados» de poder hacer ahora su aportación a la música cubana y avanzó que los conciertos serán «espectaculares» porque la banda «está tremenda».

Tanto en la historia de la música cubana como de Irakere, las influencias de las tradiciones de otras zonas del mundo están totalmente presentes y, en este sentido, Chucho Valdés recordó que a lo largo de su carrera se ha alimentado de otros ritmos porque «quien no crece, se estanca». En esta línea, indicó que, tras tantos años de carrera artística ha comprendido que los mejores músicos son «los que más terreno abarcan» y por eso él no se ha limitado a la fusión jazz, sino que también ha experimentado con el clásico o con el piano. Así, en su vida y también en su carrera artística, Valdés señaló que se siente agradecido por la influencia que ejercieron en él su madre y su padre; en especial Bebo, «que más que un padre era un maestro, un amigo, un guía. Más que padre e hijo, parecíamos hermanos» rememoró.

Sonido atemporal

El repertorio con el que Chucho Valdés recorrerá Europa a lo largo de las próximas semanas demuestra una vez más que los sonidos de Irakere no pasan de moda y que las jóvenes promesas de la música llegan pisando fuerte sobre el escenario. Así, pese a la juventud de sus acompañantes, disfruta de una importante «retroalimentación», ya que los músicos quieren trabajar con él y esto le ayuda a generar nuevas ideas, ritmos y experiencias.

Tras tantos años formando parte de la industria musical, Valdés tiene clara su opinión sobre los nuevos sonidos caribeños y la eclosión del trap y el reguetón. Reconoció que forma parte de otra generación y, aunque hay canciones para todos los gustos, también lamentó que muchos de los temas que se componen en la actualidad «me hieren el oído». «No me interesa lo fácil hecho para vender, porque a veces no hay profundidad o contenido, y a veces los textos son muy ofensivos con unas cosas que se dicen que en realidad no se deberían decir», reflexionó el pianista cubano que pasa estos días en Canarias.