Reflexiones desde la espontaneidad

Fajardo presentará su nuevo disco, ‘Trecho’, este viernes, 5 de julio, a las 20.30 horas, en la sala Arequipa, 6 de El Sebadal, y el próximo día 19, a las 21.00, en Equipopara en Santa Cruz de Tenerife. El artista majorero reflexiona sobre su carrera a través de una obra con clásicos de su discografía en un formato de directo, y avanza nuevos temas de sus muchos proyectos paralelos como Rebiche, San Borondón No Muere o Dragón.

Cada entrega discográfica de Fajardo es producto de una mezcla entre sinceridad y una espontaneidad más absoluta. El músico majorero no prepara formatos ni estilos en sus trabajos, sino que simplemente se deja llevar por los que requieren sus canciones. Así se puede comprobar si echamos un vistazo a su discografía donde hay obras acústicas, instrumentales o colaboraciones de todo tipo. Y así lo vuelve a demostrar en Trecho, su disco de este 2024 que ha sido grabado en directo con canciones que representan una parte de su carrera que abarca sus doce primeros años de trayectoria musical y que abarcan el periodo desde 2008 hasta 2020.

El disco, que fue registrado en directo el 13 de marzo de 2023, lo presenta mañana viernes, 5 de julio, a las 20.30 horas, en la sala Arequipa 6 en El Sebadal. Y lo volverá a mostrar en directo el 19 de este mismo mes de julio, a las 21.00 horas, en Equipopara en Santa Cruz de Tenerife. Luego, en agosto, el músico majorero iniciará una larga gira que incluye paradas por las principales ciudades de la Península. José Antonio Fajardo procede de Fuerteventura y reside en Las Palmas de Gran Canaria. En este nuevo álbum versiona clásicos suyos como Mil muros o Qué quiere el hombre, que no habían sido editados hasta ahora en vinilo, junto con canciones que aparecían en sus cuatro discos anteriores, ahora en unas tomas llenas de emoción y sensibilidad como Dónde está o Volcán. «Es una sesión en directo en otro contexto que no es el estudio de grabación al uso», afirma el artista. «Sobre el formato son las canciones son las que mandan, las que me susurran, las que me dicen ‘esto estaría bien hacerlo de esta manera u otra’, y son ellas las que mandan». De hecho, su próximo disco «puede que sea un combinado de ambos formatos, de algunos temas de instrumentación mínima junto a otras con la compañía de otros músicos colaboradores».

Pero volviendo a Trecho, el disco se grabó en cinta de cuarto de pulgada en un espacio vivo en forma de hangar ubicado en Villamayor de la Armuña, en Salamanca. Y el álbum lo edita Comunidad de Regantes, primera referencia de un proyecto que pretende plasmar la esencia del artista en un lugar especial a nivel sonoro.

Desde que en 2009 se embarcara por primera vez en una gira por la península, la carrera de Fajardo no ha hecho más que madurar hacia lo intransferible, pero con una personalidad absoluta. Una trayectoria que en este 2024 suma ya cinco discos en formato grande, varios sencillos y splits, y un EP, además de varios proyectos paralelos como Rabiche o San Borondón no muere donde toca la batería y que publicará nuevos temas en breve, aparte de numerosas colaboraciones con artistas de todo tipo. En este punto destaca su trabajo con el narrador Orlando Santana. «Hemos hecho incursiones en el mundo oral incluyendo danza también con un espectáculo llamado Servir a las brujas que presentamos en Tenerife y Las Palmas», subraya. Sobre el supergrupo Rabiche, Fajardo añade que «tendrá el recorrido que el propio colectivo se marque». Hay que entender que «todos viven en Tenerife y yo en Gran Canaria, pero vamos a tocar en el Hero Fest de El Hierro a principios de septiembre».

Y sobre otros de sus proyectos, Dragón, donde Fajardo toca la guitarra y Héctor Matacherry el piano, señala que «ya hay previstas nuevas canciones». El estreno discográfico de Fajardo llegaba en 2009 con un disco de título homónimo que lo situaba en el lado salvaje de la canción de autor. Luego llegarían el EP Muñecos en 2011, dos splits -grabados con Malcortado y Monte en 2010 y 2012 respectivamente- y el single S/T en 2014. Un segundo álbum, de título Arrullo Magnético (2015), muestra a Fajardo en un estado de forma excelente como compositor e intérprete al que seguiría Intuición (2021), en un formato más de banda, con temas como Volcán, Intuición y Deidad, piezas fijas en su repertorio. Un álbum en el que el músico abandonaba ese neofolk contemporáneo para transcurrir por los cauces del slowcore o el postrock.

Fajardo ha desarrollado una dicción de su propia voz fuera de todo alcance comparativo. El majorero es capaz disponer la palabra al servicio de unas canciones que persiguen verdad por todas partes. Sea como fuera, las canciones del músico insular han alcanzado una repercusión fuera de duda, logrando una legión de seguidores que acuden a todas y cada una de las citas en las que el artista haga acto de presencia.