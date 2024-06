La Laguna se entrega a la fiesta con lo mejor de la escena electrónica

La música electrónica se convirtió ayer en protagonista en el parque de La Constitución, en el casco histórico de La Laguna. Fue una tarde de sol espléndido, que después iría refrescando, y en la que los ritmos de vanguardia permitieron dar la bievenida al verano. La cita fue in crescendo: lo que a las 16:00 horas era una fiesta en ciernes se convertiría en fiesta total horas después. Y es que el festival Malvasoul zambulló este sábado a la vieja Aguere en la mejor música electrónica del momento. El neoyorquino John Morales, la griega Queen G y el británico Enzo Siffredi fueron los cabeza de cartel de un acto en el que también estuvieron Mr. Paradise, Emma Play y ThePiriexPirience.

Música, baile y ganas de pasarlo bien fueron los ingredientes básicos y fundamentales de la jornada. Se trata de un festival patrocinado por el Ayuntamiento de La Laguna, IQOS, el Cabildo de Tenerife, Guess, Lexus Canarias, Moda de Tenerife y Mahou. Por su parte, la cita contó con la colaboración de Binter, Royal Bliss, Beefeter, +Music, Audiovisuales Canarias, Bananity y Beers La Laguna, mientras que los coorganizadores, junto con EL DÍA, fueron Mr. Paradise y Takeo.

El parque de La Constitución estaba decorado para la ocasión. Nada se había dejado al azar. Se diseñaron distintos ambientes con el objetivo de que el público disfrutase de forma plena: área gastronómica, zona de picnic, barras destinadas a la venta de bebidas y un exclusivo espacio VIP. Primero fue Emma Play la que mostró sus buenas mañas sobre el escenario. La artista mantiene residencia musical en la emblemática Sala Siroco, en Madrid y pincha en terrazas como Yucas Benalmádena, Grace Riviera o Breeza by Meliá, Lanzarote y en locales como los madrileños Oficina 52, Gloria Bendita o boogaclub Granada y los festivales Mojo Fest o Malvasoul. Ese bagaje y su gusto por la búsqueda de estilos y géneros se pudo sentir ayer de forma nítida en la vieja Aguere.

Emma Play fue la encargada de dar el pistoletazo de salida y calentar el ambiente, y no defraudó a quienes allí se dieron cita. Había roto el hielo. Dejó abonado el terreno para sus colegas. La fiesta estaba en marcha. Primeras bebidas al sol lagunero.

Siguió la tarde con ThePiriexPirience. Es un artista natural de Lanzarote, a donde ha regresado tras residir media vida en Tenerife. Apasionado de los discos de vinilo, coleccionista y selector (más que un DJ) siempre ha estado contado con la música en cualquiera de sus vertientes (conciertos, grupos, vinilos, sesiones, festivales, eventos temáticos...). Lo suyo es un vocación que se palpa en su propuesta musical, como se pudo comprobar ayer. A continuación, y también en la antesala de los nombres propios del festival, fue el turno de Mr. Paradise, aka de Javier San Juan. En vísperas del concierto había definido como «un sueño» actuar en Malvasoul en La Laguna. «Nivel artístico excepcional Leyendas de la música como John Morales; jóvenes consagrados como top mundiales como Enzo Siffredi; elegancia al nivel de los mejores espacios del planeta con Queen G y las ganas y el amor de nuestros residentes Emma Play, The PiriexPirience y un servidor», había manifestado. Era una declaración de intenciones, convertida este sábado en entrega incondicional.

La cariátide Queen G

La cita lagunera del Malvasoul sumó también la sesión de otra diva de los platos, la música griega Queen G, cariátide de la escena actual gracias a sus propuestas de house, tech house y afro house. Nacida en 1996 en Salónica, a los quince años descubrió su pasión por la música. Los ritmos house le atrajeron desde el primer momento y ya en sus sets siempre incluyó vibraciones alegres cargadas de rejuvenecedor optimismo. Esta vez no fue una excepción. Asimismo, se suele decir de sus actuaciones que destacan por el talento y la sensibilidad que les imprime, y así se pudo constatar ayer. Entonces sí, en ese momento, la fiesta se encontraba completamente en marcha y aproximándose a sus momentos culmen, y mientras empezaba a caer la tarde en la Ciudad de los Adelantados.

Ahora bien, si alguien destacó antes y después del festival, fue John Morales. Le puso la misma garra que el resto, pero hablar de él es hacerlo de una leyenda viva de los platos. Nació en el Bronx (Nueva York) y ha sido productor y DJ colaborador durante años de artistas de la talla de Tina Turner, Aretha Franklin, Rod Stewart, The Rolling Stones, Spandau Ballet, The Temptations, Billy Ocean o Miami Sound Machine, entre otros. Entre las más de 650 mezclas que llevan su nombre destacan trabajos con discos innovadores para Class Action, Jocelyn Brown, Shakatak, Shalamar, Hall. & Oates, Candi Station e incluso Peter Schilling. A juzgar por esos datos, no es de extrañar la reverencia hacia él de los más avezados espectadores.

El cierre quedó en manos de otro artista de renombre. Desde Reino Unido y avalado por sus hits She Babao y Yeke, que cuentan en común con casi nueve millones de reproducciones online, llegó Enzo Siffredi. Dice considerarse un outsider y un ciudadano del mundo, además de reseñar que su objetivo no es adaptarse musicalmente a un estereotipo, etiqueta o estilo, sino seguir siendo innovador y experimental, manteniendo precisamente el sonido distintivo que le hace tan reconocible. Y suele ocurrir que, cuando algo se tiene claro, cuando se quiere mostrar una determinada imagen, se consigue. Y eso hizo él en La Laguna, donde imprimió toda esa impronta personal y genuina. Nada que extrañe tratándose de un hombre con una extensa discografía de más de 200 temas en docenas de sellos y el reconocimiento del sector y del público.