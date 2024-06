Fortiche, de Canarias a Netflix

El papel del Archipiélago en la industria de la animación sigue cobrando cada día un mayor protagonismo. Hace cuatro años que Fortiche escogió Canarias para establecerse. Después del éxito alcanzado en Netflix con ‘Arcane’, trabajan ya en su primer largometraje original: ‘Penélope de Esparta’.

Fortiche es sinónimo de éxito en el mundo de la animación. Este importante estudio decidió en 2020 abrir una sede en Canarias, concretamente en Gran Canaria. Responsable de Arcane, uno de los mayores éxitos internacionales de los últimos tiempos –situada entre las series más vistas en Netflix– participó recientemente en el Festival Annecy, donde presentó su siguiente proyecto: su primer largometraje original, Penélope de Esparta.

De origen francés, desde Fortiche explicaron hace unos días los motivos que les llevaron a elegir Canarias como lugar para establecerse. «La mudanza comenzó con uno de nuestros empleados, que quiso irse a vivir a Las Palmas de Gran Canaria durante la pandemia de covid. Fue entonces cuando Fortiche decidió que este era el momento de abrir un estudio en la región. También ayudó el hecho de que haya subvenciones de las que nos beneficiamos al tener una operación de producción en Canarias», explicaron.

Actualmente mantienen tres sedes: la mencionada en Las Palmas y dos en Francia, una en París y otra en Montpellier. La animación vive un momento de oro. Los proyectos se suceden y Canarias, cuyo sistema fiscal excepcional en el marco europeo y su situación a nivel geográfico y de conexiones la convierten en una suerte de paraíso para este tipo de trabajos, no se ha quedado al margen.

Participar en el certamen de cine de animación más importante del mundo ha sido una experiencia enriquecedora. «Annecy es un festival muy especial que se encuentra justo en el corazón de la comunidad mundial de animación. Nos sentimos muy felices y honrados por la recepción que recibimos durante nuestro primer Studio Focus, donde celebramos los 15 años de Fortiche y presentamos nuestro primer largometraje original, Penélope de Esparta. Es una epopeya de ciencia ficción que traza la historia del origen no contada de la heroína de La Odisea de Homero».

El cartel de 'Penélope de Esparta' / El Día

A esto hay que añadir otros proyectos, como el esperado estreno de la segunda temporada de Arcane. La fecha, anunciaron, está ya fijada en noviembre de este año. «Es el producto de una colaboración enormemente exitosa entre Fortiche y Riot Games», detallaron. No es la primera vez que trabajaban juntos, ya en 2013 colaboraron con el vídeo Get Jinxed para el lanzamiento del personaje e Jinx en el videojuego League Of Legends. «Christian Linke, showrunner de Arcane, se había fijado en nosotros gracias a nuestra producción del vídeo musical de La Gaviota del grupo Limousine y ese fue el comienzo de la aventura. Los cortos que creamos alcanzaron un número de visitas sin precedentes –hasta la fecha suman dos mil millones de visitas en YouTube–, y ese éxito llevó a la idea de crear una serie. A Linke se le ocurrió la idea de Arcane y no podía imaginarse hacerlo sin Fortiche. Riot lo respaldó a él y a Fortiche, lo que provocó una rápida expansión del estudio en todas las áreas», celebraron.

El estudio canario tiene claros los objetivos que se plantea para, al menos, los próximos cinco años. «Queremos lanzar, al menos, un proyecto de larga duración al año, ya sea un largometraje o una serie, dirigido a un público adulto y joven. Nuestra programación será una combinación de proyectos de Riot, IP originales y proyectos de terceros».

A esta lista de ilusionantes trabajos es necesario añadir el proyecto de Penélope de Esparta y una miniserie titulada Miss Saturne. «Es una adaptación del libro del mismo nombre de Barbara Israël que sigue la historia de los adolescentes Paula, Tom y Max y su triángulo amoroso tumultuoso y ambiguo. La serie explorará temas de autodescubrimiento e identidades asignadas y tiene como telón de fondo la música de culto de los 80».