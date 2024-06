Pepe Benavente sufre un accidente y cancela todas sus actuaciones

El cantante Pepe Benavente se ha visto obligado a cancelar todas sus actuaciones tras sufrir un accidente el pasado sábado en plena calle en Tacoronte. Según indica el propio artista, después de la verbena en San Juan del municipio tinerfeño, tiene varias fracturas en el hombro y está a la espera de una operación quirúrgica.

Fue la propia productora de Benavente, Gador Producciones y Eventos, quien anunció el pasado domingo que el cantante había sufrido un "percance en la vía pública" y añadió que este suceso "le mantendrá alejado de los escenarios varias semanas".

Pepe Benavente, asiduo en las verbenas y fiestas de toda la geografía de Tenerife más frecuentes en verano, contó posteriormente en un video a través de Facebook cómo había sido su accidente y aprovechó para dar las gracias a todas las personas que habían mostrado tanto su cariño como su preocupación tras el anuncio de su agencia de representación.

Además de aplaudir la organización del baile de Tacoronte y felicitar a la comisión de Fiestas del barrio por este acto, el cantante explica que al término de su actuación encontró a un conocido que le invitó a su casa "para tomar café" y, añade, regalarle "una bolsa de cebollas".

La caída

En el trayecto desde lugar de la actuación hasta la vivienda de esta persona, Pepe Benavente sufre un traspié y acaba cayendo sobre el hombro derecho, en el que por el momento le han colocado un cabestrillo para inmovilizar la articulación.

"Entre llantos y chillidos", su acompañante alertó a los agentes de la Policía Local, indica el cantante quien añade que primero fue atendido en el centro de salud para posteriormente ser trasladado hasta un centro hospitalario.

"Me hacen dos placas y me detectan tres fracturas en el hombro", resume el conocido artista, quien añade que se encuentra a la espera de que le llamen para una cirugía. "Me dicen que en 15 días me llaman para operar, pero espero que sea ante", lamenta el cantante quien a pesar del percance se muestra tranquilo.

Mientras la productora gestiona todas las actuaciones que se han visto afectadas por el accidente, el propio Benavente confía en volver pronto a los escenarios: "No puedo estar con esto así y estar mucho tiempo sin cantar, vivo y amo la música", concluye.