Henar Álvarez presenta su libro 'Ansia' en El Sauzal

Henar Álvarez (Madrid, 1984) estará este jueves 27 de junio en el municipio de El Sauzal para protagonizar una presentación y la posterior firma de su libro Ansia (Editorial Planeta). El acto, que está organizado de la mano de la librería El Barco de Papel, ha generado tal expectación que pese a que estaba inicialmente previsto en Ravelo ha tenido que ser trasladado al teatro del municipio (calle Constitución, 3) para poder acoger a más personas. El aforo será limitado y es necesario reservar un pase a través de la librería.

Álvarez es una de las cómicas más reconocidas del país. Dirige el podcast El olimpo de las diosas junto a Judith Trial y presenta, junto a Manuel Burque, Buenismo bien. También colabora en Estirando el chicle y en Late Xou con Marc Giró.

Ansia, su esperada novela, es una "lúcida, divertida y excitante fabulación sobre el deseo sexual, la insatisfacción amorosa y las relaciones de poder". Tras el éxito alcanzado con La mala leche, la autora regresa a la actualidad editorial con la historia de una mujer rebelde que lleva su vida al límite y que deberá afrontar riesgos inesperados. Según la editorial, para ello mezcla el humor "más punzante" con el thriller.

Sinopsis

Natalia es una mujer ansiosa que vive dominada por sus pulsiones y parece condenada a portarse mal. El día en el que su joven amante la deja, se encuentra perdida y atrapada en una vida matrimonial que no la satisface. Sergio, con el que lleva tantos años como para olvidarse del deseo, no tiene nada que ver con Julio, o con lo que le provocaba su amante con cuerpo de gimnasio. Perderle le hará hacer cosas que no haría con tal de sentirse deseada y calmar el dolor.