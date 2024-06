La guitarra, puente entre la tradición y la fusión

Libertad en la música. Eso es lo que ha defendido siempre el guitarrista gallego Virxilio Da Silva, quien esta semana aterriza en Canarias para ofrecer tres clases magistrales tituladas Descifrando la guitarra. Las citas, con entrada gratuita hasta completar aforo, tendrán lugar el jueves día 27 de junio, el viernes 28 y el sábado 29 en el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria, el Auditorio San Isidro SIEC de Granadilla de Abona y en la Sala de Cámara del Teatro Leal de La Laguna, en Tenerife, respectivamente. En estos encuentros, el músico combinará la teoría y la práctica en un encuentro ideado para todo tipo de público.

Virxilio Da Silva se ha propuesto «explicar y debatir» sobre los diferentes retos que deben afrontar los guitarristas en la actualidad y anima a «tratar de identificar problemas específicos» por parte de los asistentes. No es la primera vez de Da Silva en Canarias, puesto que a lo largo de los años ha podido compartir escenario con músicos de la escena isleña como Natanael Ramos o Tana Santana. Así, a lo largo de su prolífica carrera, ha tenido la oportunidad de colaborar con los más variados profesionales ya que ha tocado y grabado con músicos de renombre como Walter Smith III, Jonathan Blake, Marcus Gilmore, Ambrose Akinmusire o Myron Walden. Actualmente, lidera la banda de jazz-rock JUZZ y colidera otros proyectos de naturaleza muy diversa entre los que destacan Loiros, Fuzzo, Steel Sheep o The Manueles.

Con la máxima de «la libertad más allá de su clasificación en un género determinado», Virxilio Da Silva cuenta con más de 40 referencias discográficas editadas entre colaboraciones para otros artistas y sus propios proyectos. Pero, más allá de la guitarra, Virxilio Da Silva llega a Canarias con el objetivo de abordar algunos de los principales temas relacionados con la música en sus intervenciones de esta semana. «Me gustaría animar a dialogar sobre la música, sobre el estudio de la música y sobre la práctica de la música», enumera el profesional quien anima así a asistir a todo tipo de instrumentistas.

Da Silva celebra poder viajar a territorios como Canarias para participar en este tipo de iniciativas, que lo acercan, además de al jazz, a la música tradicional de cada uno de los rincones a los que viaja. Es por esta razón que destaca la fusión que se lleva a cabo en Canarias con la música tradicional: «Gracias a las colaboraciones que he realizado con músicos de las Islas he descubierto este acercamiento y me parece muy interesante porque era algo totalmente desconocido para mí».

Dado este agradable hallazgo, explica que él también ha hecho lo propio y ha combinado el jazz con la música tradicional gallega. Esta es, explica, la propia esencia del jazz, que es una música que nace precisamente de la fusión. «Este género nació al combinar la tradición europea, la música clásica, con los ritmos africanos y la música de los esclavos, así como con otras influencias. También se nutrió mucho del crisol de culturas que siempre ha sido una ciudad como Nueva Orleans. Así que creo que tiene mucho sentido que el jazz siempre tienda a la fusión con otros géneros musicales», reflexiona el guitarrista.

Así pues, la carrera de Virxilio Da Silva ha estado plagada de innovación, ensayo, prueba y error. «Siempre me ha gustado abordar todo tipo de música y de estilos desde diversas perspectivas porque en todo ello está muy presente la improvisación, que va en el propio ADN del jazz», afirma Da Silva, quien anima a cualquier tipo de amante de la buena música a acudir a las tres citas programadas para esta semana en las Islas. «Será un debate interesante y un gran intercambio de ideas y de vivencias», avanza el músico, quien desea conectar con cada uno de los asistentes, tanto desde la parte práctica, tocando la guitarra, como abordando diferentes aspectos de la música en general. «Animo a todos a que traigan sus instrumentos, aunque no es obligatorio, porque la gente también puede venir a dialogar», concluye el músico gallego.