Comienza la cuenta atrás para el desembarco de Ed Sheeran en el Heliodoro

Gana lo que no está escrito en un universo musical en el que las grandes estrellas funcionan a golpe de click. Los conciertos como el que va a ofrecer el sábado en el Heliodoro sirven para hacer caja, pero las mayores ganancias hoy se originan en un mundo virtual que Ed Sheeran controla como nadie. Que la industria musical ya no es lo que era es algo que nadie pone en duda en el ecuador de 2024. Hoy en día no es necesario vender millones de discos o inundar una agenda de trabajo de conciertos para recibir unas ganancias descomunales. Si no que se lo pregunten a Ed Sheeran (Hebden Brigde - Yorksire, 1991). El británico, pieza estelar del calendario de directos que se van a desencadenar este verano en la Isla, ofrece su único recital, producido por newEvent, de gran formato en España el sábado en el Heliodoro. Sí. Los vecinos que hayan visto la enorme grúa que lleva aparcada unos días en los exteriores del estadio ya saben que la cuenta atrás ha empezado. Pero ésa es otra historia.

Y es que el joven británico, con un físico algo más cercano a uno de los protagonistas de la saga de Harry Potter que al de una megaestrella de la música, cada vez que respira crecen los dividendos en sus cuentas corrientes. Las publicaciones que realizan listados con las personalidades más ricas del mundo cifran su patrimonio personal en más de 280 millones de euros. No está nada mal. Sobre todo, cuando año a año el dinero que entra en los bancos sube de manera milagrosa como la multiplicación de los peces y los panes atribuida a Jesús de Nazaret media docena de veces en los Evangelios.

Dinero a ‘paladas’

Quién dijo miedo cuando tienes en tu poder un diamante en bruto apadrinado por Sir Elton John hace más de una década [en cuanto la cúpula de Asylum Records le colocó un contrato sobre la mesa la velocidad con la que empezó a generar ingresos fue brutal, especialmente, a partir de la presentación de The A Team]. Sólo hay que ver los beneficios que obtiene la agencia que planifica sus giras para entender que entre 90 y 100 millones de euros de facturación anual es algo que no está al alcance de cualquiera... Por si fuera poco, sus Sheerios, así se autoproclama la legión de seguidores que suma en todos los continentes, lo tienen claro y no parece que lo vayan a dejar caer así de buenas a primeras. Ahora mismo, el fenómeno Ed Sheeran en este planeta se mueve en una liga en la que únicamente se observa el brillo de Taylor Swift o los británicos de Coldplay. En Spotify, por citar un ejemplo cristalino, Ed Sheeran almacena más de diez millones de descargas con las canciones Shape of You o Thinking Out Loud. Este dato, al que hay que añadir los guarismos logrados con otras partituras lo sitúan en el TOP5 de recaudación con 36 millones de dólares. ¡Suma y sigue!

Ahí el pelirrojo, extra ocasional en la tercera parte de la trama cinematográfica de Bridget Jones o en la séptima temporada de Juego de Tronos, sí que tiene cierta desventaja con los números que hacen en Spotify Drake (52,5 millones de dólares), J Balvin (37,8), Post Malone (37,4) o el polémico Bad Bunny. En el apartado de las cuentas en positivo hay que incorporar las cantidades que recibió tras ganar en los tribunales juicios en los que fue acusado de plagiar a otros artistas: su Thinking Out Loud, título que le dio una estatuilla en los Grammy, salió victorioso en un duro contencioso con los familiares del compositor Edward Townsed al detectar éstos alguna similitud con el Let’s Get in On que hizo famoso Marvin Gaye. Eso sí, no siempre salió airoso de los juzgados.

En abril de 2017 le tocó pasar por caja al estimar un juez que su Photograph contenía al menos 30 acordes idénticos a una canción que llevaba las firmas de Martin Harrington y Thomas Leonard. El ciudadano Edward Christopher Sheeran agarró su cartera y saldó religiosamente [nada que ver con sus comienzos como cantante y guitarrista en el coro de la iglesia de su barrio] un desliz que no ocasionó demasiados daños en la carrocería de uno de los iconos del panorama musical mundial. Es más, dicen que tu paso por este mundo no vale casi nada si sales algún día en Los Simpson. Misión cumplida. El intérprete que el próximo fin de semana visita Tenerife, Isla que conoce de sobra y a la que dedicó una de sus composiciones, también ha aparecido en las historietas de los alocados personajes de dibujos animados de piel amarilla. A este paso, lo único que le queda por hacer a Ed Sheeran es viajar a la Luna, pero por ahora se tendrá que conformar con el inicio de la cuenta atrás del espectáculo que le trae a «casa». «Cinco, cuatro, tres, dos, uno...».