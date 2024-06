La Laguna se abre a la mejor música electrónica con el Festival Malvasoul

La Laguna contará con la mejor música electrónica del momento de la mano del festival Malvasoul, cuya cabeza de cartel en esta ocasión estará formada por el neoyorquino John Morales, la griega Queen G y el británico Enzo Siffredi, en un evento que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de La Laguna.

Tres de los mejores dj’s del momento aterrizan el próximo sábado 29 de junio en la ciudad tinerfeña para, durante ocho horas, animar con sus sesiones a los cientos de espectadores que acogerá el parque de la Constitución con una imagen renovada para esta ocasión especial. El evento contará, asimismo, con la participación de Mr. Paradise, Emma Play y ThePiriexPirience.

En torno al escenario, pieza principal desde donde los artistas invitados demostrarán por qué están considerados entre los más destacados representantes de la actual escena electrónica internacional y nacional, Malvasoul La Laguna ha diseñado distintos ambientes para el céntrico parque con el objetivo de que el público disfrute cómodamente del evento. Así, el parque de la Constitución tendrá un área gastronómica; zona de picnic dotada de mesas y sillas; amplias barras destinadas a la venta de bebidas y un exclusivo espacio VIP.

El festival, cuyas entradas aún pueden adquirirse en Tickety.es, comienza a las 16:00 horas y se prolongará hasta las doce de la noche, ocho horas en las cuales brillarán las propuestas de los seis músicos entre los que, por méritos propios, destaca el estadounidense John Morales, leyenda viva de los platos nacida en el Bronx (Nueva York), que ha sido además productor y dj colaborador durante años de artistas de la talla de Tina Turner, Aretha Franklin, Rod Stewart, The Rolling Stones, Spandau Ballet, The Temptations, Billy Ocean o Miami Sound Machine, entre otros.

Entre las más de 650 mezclas que llevan su nombre destacan trabajos con discos innovadores para Class Action, Jocelyn Brown, Shakatak, Shalamar, Hall. & Oates, Candi Station e incluso Peter Schilling.

Queen G, una de las participantes de Malvasoul. / El Día

La cita lagunera del Malvasoul suma también la sesión de otra diva de los platos, la música griega Queen G, cariátide de la escena actual gracias a sus propuestas de ‘house’, ‘tech house’ y ‘afro house’. Nacida en 1996 en Salónica, a los quince años descubrió su pasión por la música. Los ritmos ‘house’ le atrajeron desde el primer momento y ya en sus sets siempre incluye vibraciones alegres y maravillosas cargadas de rejuvenecedor optimismo. Sus actuaciones destacan por el talento que esta mujer resuma en las yemas de sus dedos, una sensibilidad con la cual mantiene vivo al público la prestigiosa intérprete de origen griego.

Desde Reino Unido y avalado por sus hits 'She Babao' y 'Yeke', que cuentan en común con casi 9 millones de reproducciones online, llega Enzo Siffredi. Dice considerarse un outsider y un ciudadano del mundo, además de reseñar que su objetivo no es adaptarse musicalmente a un estereotipo, etiqueta o estilo, sino seguir siendo innovador y experimental, manteniendo precisamente el sonido distintivo que le hace tan reconocible. Con una extensa discografía de más de 200 temas en docenas de sellos, Enzo consiguió un tema House n.1 Sometimes en Defected en 2015, además de recibir apoyo y reconocimiento en todo el mundo incluida una nominación al WMC.

Junto a ellos, el público del Malvasoul La Laguna disfrutará el sábado 29 de junio con ThePiriexPirience, pinchadiscos natural de Lanzarote que acaba de regresar a la isla conejera tras residir media vida en Tenerife, donde ha realizado su recorrido como dj y a donde vuelve ahora de la mano del festival. Junto a él, Emma Play, residente de Malvasoul y una de las más destacadas djs del momento, y Mr. Paradise, habitual en locales madrileños como Amazónico o Museo Chicote, quienes pondrán su talento al servicio del público.