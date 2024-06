José María Pou aterriza en el Teatro Guimerá para protagonizar ‘El padre’

«El público sale realmente conmocionado». Son palabras del actor catalán José María Pou, Premio Nacional de Teatro y una de las principales personalidades del mundo de la interpretación, que estará este viernes 21 y sábado 22 de junio en el Teatro Guimerá para ponerse en la piel del protagonista de El padre, una de las obras más especiales de su carrera, según confesó.

La pieza se subirá a escena a partir de las 20:00 horas y está basada en el texto del dramaturgo y cineasta francés Florian Zeller que también inspiró la película homónima por la que Anthony Hopkins recibió un Premio Oscar a mejor actor en 2020. Pou, que estará acompañado sobre el escenario por Cecilia Solaguren, Elvira Cuadrupani, Jorge Kent, Alberto Iglesias y Lara Grube, compartió con los medios algunos detalles sobre el espectáculo, que llega a las Islas después de pasearse por los mejores recintos culturales del país.

«Venir al Guimerá es algo muy especial para los actores», aseguró después de recordar varias de las ocasiones en las que ha pisado las tablas del histórico recinto de la plaza Isla de la Madera. «Recuerdo haber venido aquí desde el principio, cuando debuté con la compañía del Teatro María Guerrero».

El padre narra la historia de Andrés, interpretado por Pou, un hombre de 76 años que empieza a tener pérdidas de memoria y que rechaza frontalmente la ayuda que le ofrece su hija Ana. «Interpreto a este personaje desde el punto de vista de un hombre que se da cuenta de que se está borrando, desapareciendo, pero que no quiere perder su dignidad», explicó.

Pou también destacó a la reacción que suele tener el público cuando acude a una de estas representaciones y explicó cómo la puesta en escena da cuenta del proceso degenerativo desde el punto de vista de su protagonista.

«Todo esto me ha colocado a mí en un estado de hipersensibilidad que es como salgo cada día al escenario. Este, y puedo decirlo con total sinceridad, es un personaje que me trasciende. No es que yo me haya hecho con el personaje, es que el personaje se ha hecho conmigo», aseguró.

Los interesados en asistir a alguna de las dos funciones programadas pueden adquirir las entradas a través de la página web del teatro capitalino: www.teatroguimera.es.