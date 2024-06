La protagonista de hoy, Paulina Di Mundo, hace de su apellido su razón de ser: DJ de visión global que está logrando cada vez mayor impacto en las cabinas canarias.

¿Paulina Di mundo es una DJ de…?

Es una DJ con pasión por lo que hace, la persona encargada de provocar sensaciones, transportarte y hacer vibrar a la peña.

¿Por qué se hizo DJ?

Porque tengo claro que lo que me hace feliz es la música, tengo muchas ambiciones y DJ es mi primer paso, no paro de aprender.

¿De dónde viene su nombre artístico?

Viene de sangre. Me llamo Paulina Di Mundo Llanes, sí, el último es asturiano. El primero os lo imagináis.

Si le dijeran: «Pon lo que quieras y lo que te gusta» en cualquier sesión, ¿qué pincharía?

Siempre pincho cosas que me gustan, no sabría hacer mi trabajo si no me transmite lo que suena, creo que hay que ser fiel a uno mismo y si no te dejan poner lo que tú quieres es que no estás en el sitio adecuado.

¿Una música, canción o artista que pueda ser su placer culpable?, ¿algo que no encaje con su estilo pero que le encante?

Placer y culpable en mi opinión no pueden estar en la misma frase en este caso. Cómo te vas a sentir culpable porque te guste el arte, sea una canción o un artista. No me gusta encasillarme, soy un poco cóctel, en mi opinión un DJ siempre está en busca de sonidos nuevos y diferentes. Al momento de encajarme en alguno, siento que me quita la libertad de crear, disfrutar y aprender. Me considero un concepto más que un estilo.

Y al revés, ¿qué artista o qué canción nunca faltan en su sesión?

Como dije anteriormente, puedes verme poniendo el ritmo más de calle como Haraka Kiko. top del dembow, y después con mi querido house/tech en el que no me falta Pawsa, mi favorito de la escena actual. Y cuando combino los dos estilos, las producciones de The Martínez Brothers nunca me faltan.

¿Cuál es la petición más absurda que le han hecho?

Todas me han parecido bien, que me encajen o no en el momento del set es otro tema, pero no tienen por qué ser absurdas.

¿Sueña con ver en las cabinas canarias a…?

A mí. (Obviamente jajajaja).

Suscríbete para seguir leyendo