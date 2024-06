Miriñaque de barro y madera: El artista palmero Miguel Ángel Martín expone en Bibli 'Oblación'

Sumisión, virginidad o sacrificio. Podrían ser las tres patas sobre las que se sustenta la producción artística de Miguel Ángel Martín (La Palma, 1959), que estos días expone en la Galería Bibli Oblación, un viaje por más de tres décadas de creación artística y donde se pueden descubrir dos de sus últimas piezas. A lo largo de su carrera, el escultor ha realizado una revisión crítica del arte sacro español y ha sabido fundir a la perfección el potencial escultórico del barro con tornillos de palometa, sonrisas sumisas y cuerpos mutilados. Todo ello desde que hace varias décadas, una revisión del cuadro de Las meninas y los miriñaques que portaban sus protagonistas irrumpieran en su mente y en su forma de trabajar.

Tras jubilarse hace cuatro años, Martín regresa ahora a la creación con esta iniciativa de Bibli que asegura que le ha servido para «rejuvenecer» y sentirse mucho más activo. «Los últimos años de mi carrera como docente fueron agotadores y cuando llegaba a casa solo me apetecía sentarme en el sofá», rememora el autor palmero quien ha dedicado buena parte de su vida a la creación artística, excepto entre los años 2007 y 2011, cuando se centró en la investigación para elaborar una monografía sobre un escultor medieval, autor de la imagen de la Virgen de las Nieves de La Palma. Explica que aquel interés por esta investigación surge de su gusto por el barro, el que él considera su material predilecto para trabajar. «Soy modelador. Así me siento», expresa Miguel Ángel Martín, quien añade que trabajar con barro le permite «corregir y arrepentirme, cosa que otro material no me deja hacer».

Oblación está compuesta por 13 piezas que Martín ha ido creado desde 1989 y hasta la actualidad, con dos obras que pueden disfrutarse por primera vez, Dolores y Sin mácula. A pesar de que sus comienzos artísticos se remontan al año 1989, Martín siempre ha mantenido una constante en su obra que aún hoy se puede contemplar. El germen de su estilo se encuentra en un exposición del fotógrafo Joel-Peter Witkin de la década de 1980. «Hubo una imagen en concreto que supuso para mí un chispazo, un cuadro que realizó expresamente para esa exposición por encargo del Ministerio de Cultura y en el que recreaba el cuadro de Las meninas de Velázquez». Recuerda que en ese cuadro aparecía una menina con un guardainfante, una estructura campaniforme que se colocaba para luego lucir los vestidos de la época y que más tarde pasó a conocerse con el nombre de miriñaque.

«Aquella imagen me transportó a mi etapa como monaguillo, con 10 años en La Palma, cuando vi a escondidas el ritual de vestir y desvestir una imagen», explica el artista, quien asegura que vivió aquel momento «con desilusión» porque «todo el aparato barroco de tejido y joyas quedó reducido a una serie de varillas de madera». Aquel fue el chispazo para dar forma a las obras de arte de toda una vida. Así, a lo largo de los años se ha centrado en «elevar a categoría escultórica los entresijos profanos de la imagen y su proceso de vestir y desvestir. Hacer visible lo que no está visible». Junto a esa primera inspiración, otra exposición del Museo de Orsay, titulada Le corps en morceaux, añadió nuevos matices a la obra de Martín. Aquella muestra se centraba en el cuerpo fragmentado, donde «un pie, una mano o un torso pueden ser elevados a la categoría escultórica».

Miguel Ángel Martín define Oblación como «un viaje a la infancia, el viaje de un niño» por algunas de sus referencias, como Rodin o Picasso. A pesar de que durante los primeros años de su carrera artística el palmero consideraba el proceso de creación como una especie de exorcismo, con el paso de los años se ha ido dulcificando y serenando. Esa evolución también se ha dejado ver en la forma de trabajo del palmero, quien asegura que «al principio las piezas eran como un vómito, un proceso que concluía en una sola noche, pero ahora se trata de un trabajo más reflexivo».