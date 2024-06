La cantante tinerfeña Míriam Reyes lanza ‘Bachata La Niña’, el adelanto de su nuevo disco

Con 33 años, la tinerfeña Míriam Reyes ha dedicado buena parte de su vida a una pasión que se ha convertido en su trabajo, la música. La cantante natural de Santa Cruz de Tenerife lleva años sobre los escenarios y estos días da un paso más hacia delante en su carrera con el lanzamiento del primer sencillo del que será su próximo trabajo discográfico. Bachata La Niña es el título de este nuevo tema que se podrá escuchar a partir del viernes 14 de junio a través de internet. A la par que lanza este nuevo sencillo, no deja de ofrecer música en directo con las diferentes citas que tiene programadas para las próximas semanas.

Así, Míriam Reyes participará este fin de semana en Arona de Colores, en el concierto en el que compartirá escenario con David Bustamante, K-Narias y Tonny Tun Tun, entre otros artistas. La cita será el sábado 15 de junio, a partir de las 18:30 horas. Además, el próximo sábado día 22 participará en la VIII edición del Festival Latino en la plaza del Cristo de La Laguna, teloneando a Ráfaga.

La joven asegura que se encuentra trabajando en «música que me identifica de verdad» y que, como no podía ser de otra forma, compone directamente para sus seguidores, «para quien quiera escuchar la música hecha desde el corazón, porque no sé hacer las cosas de otra forma». A pesar de que el disco completo, tanto en formato físico como digital, se publicará el próximo año 2025, la canaria adelanta estos días el primero de los nuevos temas. Además, adelanta que se trata de un trabajo discográfico «cargado de vivencias propias, en ocasiones de dolor, en otras de inmensa alegría, de amor, de desamor, de esperanza y de sueños». Se trata, así, de un trabajo «totalmente autobiográfico» en el que la joven ha volcado en estas letras su auténtica esencia.

Imagen de la nueva canción de Míriam Reyes. / El Día

Para descubrir ante el público parte de esa nueva música en la que está trabajando lanzará el primer sencillo de su próximo disco y que lleva por nombre Bachata La Niña. Míriam Reyes se atreve con este nuevo género musical para ella para abordar así un tema tan delicado como el acoso escolar. No obstante, desea lanzar un mensaje positivo con este tema y por eso avanza que estos retos se pueden superar «con tiempo y fuerza». «Con mi música no pretendo aprovecharme de las modas ni riquezas, sino que deseo contribuir para lograr una sociedad mejor gracias a los mensajes que puedo lanzar sobre el escenario», reflexiona la joven.

Carrera

La carrera musical de Míriam Reyes ha destacado por su gran versatilidad ya que a lo largo de los años se ha atrevido con diversos estilos. Comenzó su carrera en 2002 junto a la Coral Polifónica Gaudium Cordis interpretando estilos como el lírico, la zarzuela, el góspel, la habanera e, incluso, el canto gregoriano. Fue a partir de 2008 cuando decidió dar un giro a su carrera y se centró en la música latina acompañada de una orquesta con la que interpretó merengue, salsa o pasodobles. También ha realizado colaboraciones con grupos folclóricos mientras combinaba sus estudios de guitarra y canto con la tinerfeña Tita Rodríguez. Después de seis años, decidió lanzarse en solitario al mercado musical canario y, pese a pertenecer a una escuela musical más bien purista al principio de su carrera, escribió varias producciones musicales en inglés dentro del género house y dance. Además, ha estado interesada en denunciar algunos de los grandes problemas que afectan a la sociedad actual y por eso también ha realizado temas de reguetón que ha concebido como canciones protesta contra el machismo y la violencia hacia las mujeres. Amante del Carnaval, también se ha atrevido con el teatro musical y en la actualidad lidera proyectos como Homenaje Raffaella Vive, en el que se mete en la piel de la diva italiana cantando, bailando e imitando su voz y movimientos, junto a cuatro bailarines que recrean sus míticas coreografías.