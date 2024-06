Nacho Duato se estrena en Tenerife con su nueva compañía

Nacho Duato, uno de los bailarines y coreógrafos más importantes del mundo, llega con su nueva compañía de danza este fin de semana al Auditorio de Tenerife. Estas funciones, previstas este sábado y el domingo (días 15 y 16 de junio) a las 19:30 horas, serán la segunda ocasión de ver a la Compañía Nacho Duato, que se estrenó el fin de semana pasado en Alicante.

«Fue muy emocionante», recordó este martes el afamado artista. «Puedo ser frío en los momentos así y trato de ser muy escueto pero lo cierto es que me emocioné muchísimo porque comprendí lo importante que es», añadió.

Se da la circunstancia, además, de que el programa incluye tres de sus más importantes coreografías que son interpretadas, además, por los jóvenes bailarines internacionales que forman parte de su programa de preparación: el Nacho Duato Trainee Program. «Verlos a ellos y que estuvieran tan bien fue muy grato. Y luego, además, comprobar que mi ballet –el primero que hice a los 23 años– sigue así en el escenario es magnífico».

«Como en la vida hay tantas cosas que no podemos decir con palabras, bailamos» Nacho Duato — Director

Para Duato, la principal satisfacción de su profesión es «llevar la belleza, la danza, al público. Especialmente en unos momentos tan truculentos como los que vivimos». El programa del que se podrá disfrutar en el recinto cultural capitalino incluye tres piezas: Jardí tancat, su ópera primera, Duende y No floresta.

Duato, quien durante 20 años dirigió la Compañía Nacional de Danza, destacó que pese a que sus creaciones no han sido del todo bien tratadas en España, se siguen programando por todo el mundo. «Cuando me fui de aquí no se bailaban mis ballets, pero se han seguido haciendo por todo el mundo: en Washington, San Francisco, por toda Europa y en Asia. En todos sitios menos aquí porque hubo tiranteces con el Ministerio», explicó.

La selección para la ocasión ha sido hecha pensando en estos jóvenes bailarines y en las coreografías que mejor pueden encajar con ellos. «Como es una compañía joven, no voy a hacer algo muy oscuro ni muy conceptual. Por eso traigo unas coreografías de las que yo hacía al principio, cuando yo también era joven. Tienen músicas muy bonitas y son cantos a la naturaleza, al mar Mediterráneo», indicó.

El artista se deshizo en elogios con sus jóvenes intérpretes. Sus procedencias son variadas. Los hay españoles, neozelandeses, japoneses y franceses. «Es muy bonito porque se hablan distintos idiomas, se comparten distintas culturas y se llevan fenomenal. Todos están en algunas condiciones, lejos de casa y de su país por primera vez».

Al tiempo, Duato mantiene su actividad como director del ballet del Teatro Mijáilovski de San Petersburgo, en Rusia, y ha comenzado también a hacer ópera. «Además estoy preparando un nuevo ballet con música de Karl Jenkins y que estará dedicado a los niños de la guerra, de cualquier guerra, porque es la cosa más horrorosa del mundo».

Duato habla de la danza como «la metáfora de la vida» porque es la expresión de aquello que no se puede compartir con palabras. «La metáfora es la constatación de que el lenguaje humano no es perfecto, que tiene muchas limitaciones. Inventamos la metáfora escrita pero la más preciosa de toda es la metáfora que no se habla, la danza. Como en la vida hay tantas cosas que no podemos decir con palabras, empezamos a bailar».

Lamenta que la danza, y la cultura en general, no tenga un papel más importante en los programas educativos. «En los colegios no interesa el arte ni la cultura, quitan la música de los planes de estudios y es una pena». Sigue disfrutando de su profesión como el primer día. «Me lo paso bien», asegura. «Hay gente que vive los estrenos con mucho nerviosismo pero yo no, para mí es el momento en el que por fin puedo enseñar lo que tanto hemos preparado, compartirlo. Disfruto aunque implique mucho trabajo y muchísima disciplina» concluyó antes de invitar a todos los tinerfeños a acudir al Auditorio.