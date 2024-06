Salió Marc Anthony, cantó en el Puerto y «valió la pena» para 23.000 tinerfeños

Valió la pena, vaya si valió la pena como reza el título de uno de sus grandes éxitos. El puertorriqueño Marc Anthony salió al escenario habilitado en el Puerto de Santa Cruz pasadas las diez y media de la noche para cerrar la primera de las dos jornadas del Tenerife Music Festival. Cantó sus grandes temas de siempre y los incluidos en su nuevo trabajo de este mismo año, Muévense. Sus seguidores incondicionales, de Tenerife y de Canarias, se movieron como les pidió mientras él hizo que valiera la pena esperar para miles de tinerfeños, más de 23.000 dentro y muchos más fuera del recinto, según las primeras cifras que maneja la organización. Pero es que antes lo pasaron muy bien con los artistas locales que le precedieron –grandes Efecto Pasillo–. Y después, incluso, con el cierre de Dj Real El Canario, que cumple tres décadas en la música.

No fueron impedimentos para disfrutar la inevitable cola previa para acceder a un recinto que rodeó el acceso a la Dársena de Los Llanos o alguna molestia que originaron guiris despistados que querían sumarse a la fiesta entre sorprendidos y algo prepotentes. Tras bajar del MSC Virtuosa, con capacidad para 5.700 pasajeros y 1.500 tripulantes, su paseo desde el Muelle de Ribera fue distinto la tarde del sábado.

Gente

Lo que está claro es que hay gente para todo. Ese habitual mortimer urbano que es Santa Cruz en fin de semana parecía más animado que de costumbre, o al menos con más gente que otras veces cuando Efecto Pasillo salía al escenario más allá de las nueve de la noche. Pero es que en la biblioteca del TEA había bastante más de media entrada. Ya se sabe que junio es un mes decisivo y complicado para los estudiantes. La Noria estaba relativamente animada en la media tarde pese a lo temprano de la hora. Se mezclaban los que habían comido y disfrutaban de la sobremesa con los que ya calentaban motores para el concierto que se celebraba en el Puerto.

A Rosa, muy cerca del recinto, le hubiera encantado ir a ver a Marc Anthony. Le gusta el puertorriqueño sin llegar a considerarlo su ídolo. Hoy trabaja, como ya le pasa a muchos chicharreros en fin de semana, y se consuela tarareando el Valió la pena.

Salió Marc Anthony, cantó en el Puerto y «valió la pena» para 23.000 tinerfeños / José Domingo Méndez

Rituales

¿A qué hora sale Michael Jackson?, pregunta alguien con esa socarronería tan canaria. Escenas clásicas antes de un espectáculo así. Como las del botellón más o menos escondido. Lleno absoluto en los aledaños de la Avenida marítima. Hay quien hasta aprovecha la concentración para repartir propaganda de otros festivales. Y por allí pasan más guiris despistados, en grupo o versión individual. De fondo la espectacular estampa en el Muelle de Ribera del 'MSC Virtuosa'.

St. Pedro, Efecto Pasillo y Real el Canario demostraron el gran nivel de los artistas locales

Pero es el momento de retornar al inicio de esta crónica. Valió la pena asistir al concierto de Marc Anthony y esperar a la estrella puertorriqueña que protagonizó el momento álgido del festival.

La gente fue llegando. Primero poco a poco y luego a borbotones hasta llenar la explanada. Empetadas tanto la zona general como la VIP o la reservada para personas con movilidad reducida que mostraron su satisfacción por el buen atendimiento y «una visión estupenda». La mayoría entre selfies para dejar plasmado el momento para la posteridad.

Salió Marc Anthony, cantó en el Puerto y «valió la pena» para 23.000 tinerfeños / José Domingo Méndez

Trabajadores

Suleimán, vigilante de seguridad, Guillermo, controlador, o Ariadna, entre quienes esperan a las personas a la entrada del recinto, forman parte de los cientos de trabajadores movilizados para este evento. Hoy su horario es desde por la tarde hasta las dos de la mañana, pero se muestran dispuestos a sacar adelante la labor y coinciden en su sorpresa por la cantidad de gente. Los promotores del Tenerife Music Festival, Leo Mansito (New Event) y Alexis González (Farra World) encabezan un equipo que se esfuerza para que todo salga bien. Y lo consiguen en buena medida.

Ambiente

El ambiente durante todo la tarde se movió entre lo festivo y la tranquilidad. Se fue animando hasta que empezaron las actuaciones en directo. Grupos de amigos, parejas o familias. De todo y de todas las edades. Con looks y outfits propios para la ocasión o con vestuarios más desenfadados, Pero todos con ganas de pasárselo bien y de buen rollito. Una expectación contenida.

Destacaron el buen ambiente y la entrega de un público incondicional con el artista boricua

Un mal trago momentáneo pasa Silvia, una treintañera, al pagar 4 euros «por una botella de agua caliente con una piedra de hielo». Añade: «Me dicen que es por el vaso. Menos mal que la botella no costó igual. Yo por si acaso no lo suelto». Se le pasa pronto el enfado como la sed cuando su amiga Beatriz tercia: «Precio concierto se llama y las cañas a 4,5, pero eso en cualquiera que se organice, no solo en este». Pero a cambio ambas reconocen que «para nosotras la organización de las barras, el trato de los camareros y demás es bastante bueno. Están atentos, y te atienden enseguida.»

El otro punto de la crítica lo pone Ana, que ronda los cincuenta y acude con su hija de 28, Andrea. Asegura desde la zona de General que «son muy pocos baños (portátiles) para miles de personas».

Salió Marc Anthony, cantó en el Puerto y «valió la pena» para 23.000 tinerfeños / José Domingo Méndez

Formato

Realmente el formato del espectáculo es el de un festival, ya que no se trata del concierto típico porque contiene en verdad varios conciertos. Hoy con canarios para abrir antes de la actuación del cabeza de cartel, Marc Anthony, caso de St. Pedro o Efecto Pasillo y también para cerrar como Real el Canario, que cumple tres décadas en la música.

Opiniones

Emilio, que viene desde el sur de la Isla valora. «El sonido está genial y el ambiente chachi». Suybraya que «St Pedro ha estado súper bien. Cantó genial y animó bastante». Antes le precedió para abrir la música en direct Bobby Bob. Y luego llegó el turno de Efecto Pasillo.

Marc Anthony combinó sus temas de siempre con los del nuevo disco ‘Muévense’

«Se sienten bien, ya los veo, qué bonito». Iván Torres, el vocalista de la banda grancanaria se mete al público en el bolsillo. Destaca el momento linterna de móviles encendidos y luces apagadas para convertir a Santa Cruz en el cielo del mundo. La gente corea con ganas Quererte y el personal calienta músculos en una noche de calor y humedad. Efecto Pasillo regala en primicia el estreno de su nuevo tema, Yo quiero amarte, una adaptación del Its love en español de Bob Marley.

Salió Marc Anthony, cantó en el Puerto y «valió la pena» para 23.000 tinerfeños / José Domingo Méndez

Estrella

Marc Anthony salió por fin con una auténtica declaración de intenciones en su arranque con el tema Pallá voy. Después no se guardó nada y llegó Valió la pena. Le siguieron Y hubo alguien, Hasta ayer, Volando entre tus brazos o ¿Y cómo es él? El cantante boricua se entrega a su público con un repertorio que incluye el romanticismo o las baladas pero también la salsa, un género en el que se mueve como pez en el agua y que fue el principal de sus argumentos en otra de sus etapas.

Sonia es una chica joven que resume su experiencia: «Primero puntualito y después una bestia este señor cantando con una voz magnífica y una banda de músicos increíble detrás». El único pero, «algunos descansos largos pero de resto genial cumpliendo con creces». Muy cerca, José remata: «Tengo los pelos de punta. Santa Cruz muere hoy de éxito».

Hoy tiene lugar la segunda jornada con las actuaciones de Rozalén, Izal o Vetusta Morla

No hay que morir porque todavía queda otra cita con el festival en la hora del producto nacional. Será hoy desde las 16:00 a las 00:45 horas con, en este orden, Juana la Cubana, Delaporte, Rozalén, La Oreja de Van Gogh, Mikel Izal y Vetusta Morla.

De momento, el primer día de Tenerife Music Festival se saldó con un triple gran éxito. Organizativo, dentro de la complejidad que supone que todo salga casi perfecto en un recinto enorme como el de la Dársena de Los Llanos. De público, con esas más de 23.000 personas que bailaron, saltaron y disfrutaron. Y, por último, artístico por parte de todos los que salieron al escenario con Anthony como cabeza de cartel. Valió la pena.