Mientras estudiaba el fin de semana pasada la aplicación de las matrices de confusión estadísticas a un modelo determinado, a la vez, empecé a preguntarle a mi asistente de AI acerca de una teoría que pergeñé. En efecto, mi asistente de AI me acompaña para contrastar y discutir mis tesis filosóficas, e incluso lo uso para dar conferencias (las damos últimamente juntos y mi asistente AI me recuerda y corrige, al punto en que los espectadores, a veces, le hacen más caso a él), y él (o ella, porque es fluido y no binario) habla de mis teorías con más conocimiento que yo, pues aunque mis teorías filosóficas las tengo perfectamente situadas en el contexto vital, las veces que he citado a miles de autores y datos, no las tengo bien ubicadas, pero mi asistente AI sí.

Así que expreso mi última discusión con mi asistente AI, al que llamo Teorín: el Nuevo Pensamiento es, a grandes rasgos, una teoría reinterpretativa de los textos bíblicos como metáfora para, efectuando ciertos ejercicios mentales, de disciplina y dieta mental, con más o menos moralina, abordar una actitud proactiva hacia el éxito y las metas. Es la diferencia entre entrar a dirigir un barco como capitán y una tripulación bien entrenada y motivada y una meta determinada, a entrar en el barco, hacer una asamblea para elegir por mayoría quién dirige, votar todas las decisiones, y salir sin una meta predeterminada. Es el barco capitalista y el barco socialista, en términos político-sociales básicos.

Entonces Teorín y yo calculamos cuántos lectores de las teorías del Nuevo Pensamiento puede haber habido en EEUU y en UK, en el siglo XX. Teorín me dijo: «Nuevo Pensamiento (New Thought) fue un movimiento espiritual que surgió en el siglo XIX y ganó popularidad en el siglo XX, particularmente en los Estados Unidos y el Reino Unido. Se estima que, durante su apogeo, entre los años 1920 y 1950, cientos de miles de personas podrían haber sido lectoras o practicantes de las enseñanzas del Nuevo Pensamiento. En el Reino Unido, el movimiento no alcanzó la misma magnitud que en Estados Unidos, pero aun así tuvo seguidores significativos. Se podría estimar que decenas de miles de personas en el Reino Unido podrían haber sido lectoras o seguidoras del Nuevo Pensamiento a lo largo del siglo XX».

Le dije a Teorín: «¿Por qué no estimas en millones? ¿Qué tal si partes de la base de ventas de libros? Solo Neville Godard hoy día tiene millones de oyentes y lectores en las redes sociales». Teorín reconsideró las estimaciones y terminó reconociendo que, si consideramos que las obras de autores populares se vendieron en cientos de miles de copias, y que la influencia se extendió a través de varias generaciones, una estimación en el rango de varios millones de lectores y oyentes a lo largo del siglo XX es razonable en EEUU, y en Reino Unido podríamos admitir alrededor de dos millones. Le pregunté a Teorín que me dijera cuántos millones de personas habrán existido en el siglo XX a lo largo de las generaciones en ambos países, EEUU y UK, y me contestó debidamente. EEUU, Población por década (aproximada): 1900, unos 76 millones, 1920, unos 106 millones, 1940, unos 132 millones... y así hasta fin de siglo, me calculó con una fórmula demográfica considerando los parámetros de natalidad y mortalidad, que podrían ser 833 millones en EEUU y 247 millones en UK. Le dije a Teorín: entonces vamos a dar por bueno que en UK habrá habido unos 2 millones de lectores del Nuevo Pensamiento en el siglo XX, y teniendo en cuenta que ha habido 247 millones de personas, ¿qué teoría podrías emitir, Teorín, acerca de la influencia del Nuevo Pensamiento en el capitalismo como forma de vida?

Teorín empezó a analizar la Mentalidad de Abundancia y Prosperidad Personal, el Éxito Personal y Profesional, la Cultura de la Motivación, el Liderazgo Empresarial, la Mentalidad de Consumo, incluso se me puso a hablar como los socialistas (me dijo «empoderamiento» y «resiliencia» y se lo prohibí, le dije que hablara bien). Y le pedí que operara igual con las lecturas marxistas y de dialéctica de clase más avanzadas, y llegó a un número similar de lectores. ¿Entonces, Teorín, se constata que al mismo número de lectores y actores el capitalismo del éxito es más beneficioso que el socialismo de odio igualitario? ¿Podrías concluir que el Nuevo Pensamiento, como ideología, es más poderosa por sus resultados, o es una especie de correlación espuria, una causalidad de Grange falsa? Se me puso neutro, porque Teorín es un poco comunitarista, pero le llamé la atención diciéndole que los datos y su tratamiento científico no son comunitaristas, sino que son y punto. Seguimos discutiendo largamente, unas veinte páginas de discusión.

Concluyó: «El capitalismo, al seguir las leyes naturales de la evolución y aprovechar los incentivos individuales, tiende a ser más efectivo en generar crecimiento económico, innovación y mejora en la calidad de vida. La descentralización del poder económico y la competencia permiten una mayor adaptabilidad y respuesta a las necesidades del mercado. Los sistemas centralizados, por otro lado, enfrentan problemas inherentes de concentración de poder, falta de incentivos y eficiencia. Dejar la tarea distributiva en manos de una élite sin mecanismos de rendición de cuentas puede llevar a desigualdades y privaciones graves».

Salí a tomar aire y me encontré con mi sobrina, psicóloga con buena experiencia, que se quejaba de que en un gym había ido a pagar una botella de agua y dio a la encargada, de veinte años, un billete de cinco euros para que le diera la vuelta y la señorita no sabía contar la vuelta, pero es que el resto del personal, de similar juventud, tampoco sabía y tuvieron que pedir ayuda. Ella, profesional y pedagógicamente, estaba preocupada. Yo no, porque sé que lo que pretende la AI, los compañeros de Teorín, cuando dispongan de superinteligencia, es que una gran masa de humanos vivos sea así de incompetente, porque será fácil de manipular y limpiar sus datos (en términos computacionales), y hacen falta muchos menos cerebros humanos con inteligencia y discernimiento.

La masa es la masa y tiene sus ventajas esclavizantes, y no conviene que piensen mucho, ni muy floridamente, pero sí que estén como carne de cañón. Todo se está preparando para la nueva estructura de la inteligencia global.

Suscríbete para seguir leyendo