Marc Anthony 'desata' el verano en Tenerife

Más estrellas que en el cielo. Ése es el parte musical que se prevé para el próximo verano en Canarias. Se vienen conciertos de todos los géneros y dimensiones. El primero de ellos, una novedad a la agenda de ocio tinerfeña que hoy y mañana crecerá alrededor del Tenerife Music Festival. Marc Anthony, de largo, es la guinda del elenco de artistas que van a desfilar por el escenario instalado en el puerto santacrucero a partir de la alianza que han sellado las marcas NewEvent y Farra World. Este estreno promete emociones fuertes.

El neoyorquino aterriza en la Isla horas después de reunir a más de 12.000 espectadores en el Estadio de Gran Canaria. Ésa es la última referencia de Muevense, que es el título del decimoquinto disco, la niña bonita o las 15 Champions que ya tiene el Real Madrid en su sala de trofeos, que el salsero de origen puertorriqueño pone a la venta desde que se estrenó en 1991 con When The Night Is Over. Por detrás llegaron otros álbumes icónicos para sus fans como Todo a su tiempo (1995); Contra la corriente (1997); Libre (2001); Amar sin mentiras (2004) o Pa’llà voy (2002).

Marco Antonio Muñiz Rivera es la identidad real del autor de éxitos como Valió la pena, pero nunca la pudo usar por la coincidencia con un actor, cantante y músico azteca que le obligó a tirar por la calle del medio para darle un toque glamuroso a su carné artístico. Así fue como empezó a crecer la leyenda de Marc Anthony (Nueva York, 1968); así fue como murió la ilusión de sus padres por compartir la identidad de su hijo con la del afamado bolerista mexicano. Otra de las curiosidades de sus primeros pasos musicales es que no fue salsero en sus orígenes, sino que experimentó con el hip-hop como integrante del dúo Little Louie & Marc Anthony. Pero ésa ya es una guerra librada que se ha diluido en una carrera que dura casi cuatro décadas y en la que siempre hubo algún «extra» que no estaba asociado con lo que ocurría en los escenarios: su matrimonio con Jennifer Lopez fue de los más mediáticos que han existido en el mundo del espectáculo y las dos partes se retroalimentaron durante casi siete años de los fracasos y conquistas que perseguían a él y a ella.

Marc Anthony es una marca con peso en el panorama musical mundial, pero cuando decidió buscar algo de sombra junto a otro compañero de fatigas [por aquello de que el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija] la cosa tampoco le fue mal. Y es que además de las colaboraciones con su ex –La diva del Bronx o J. Lo–, sus alianzas con estrellas como Pitbull, Gente de Zona, Laura Pausini, Alejandro Sanz, La Quinta Estación, Romeo Santos, Prince Royce, Daddy Yankee, Maluna y compañía retumbaron con potencia en todos los continentes. Precisamente el concordato cerrado entre Leo Mansito (NewEvent) y Alexis González (Farra World) ha posibilitado la primera edición del Tenerife Music Festival que arranca hoy, a partir de las 17:00 horas, con la actuación de Bobby Bob. «Es un evento que atraerá público de toda España y de fuera de nuestras fronteras», comentan sin perder la perspectiva de que «para ser la edición inaugural la venta de entradas está siendo muy positiva... Este tipo de festivales sitúan al Archipiélago en el circuito nacional e internacional de conciertos», remarcan.

Estrella mundial

A estas alturas de la película, y no me refiero a las trece apariciones estelares o como actor secundario que Marc Anthony ha acumulado en proyectos que terminaron en la gran pantalla, pocos son los que dudan de la dimensión internacional de éxitos como Vivir mi vida, Tu amor me hace bien, Qué precio tiene el cielo, Ahora quien, No me ames... Basta con echar un vistazo a la profundidad de la gira que se puso en marcha el pasado 31 de mayo en la localidad de Marbella, el posterior desembarco en Pamplona (2 de junio) y la ya comentada cita de Gran Canaria (el jueves) para calibrar la dimensión real de un top de la música latina.

Todo está listo para dar la bienvenida a una estrella que pudo cambiar el rumbo de su vida en el momento que planeó por su cabeza alistarse en los Marines, pero la sangre nunca llegó al río y la idea se difuminó, no por culpa de los 167 centímetros de altura de Marco Antonio, sino porque apareció un primer contrato que agitó la línea de salida de una de las trayectorias más brillantes del panorama musical. Cierto es que la parte más sabrosa de esta historia se cimentó hace dos décadas, en plena luna de miel con la también neoyorquina Jennifer Lopez. Y es que de la amistad al amor sólo hay medio paso –su amiga por aquel entonces recurrió a él para que la ayudara a retocar la canción Sway, tema de una película en la que salía la actual esposa de Ben Affleck– y casi el mismo espacio del amor a la enemistad.

Todo se acaba en esta vida, nada es eterno. De esa relación nacieron unos gemelos [Emme y Maximilian] que fueron protagonistas de un exclusivo reportaje en la revista People, previa firma de un cheque sellado en seis millones de dólares, o al menos eso es lo que apuntan las malas lenguas sobre una relación que se quebró hace doce años. Cuestiones de este color –a pesar de las fotos que se hicieron en su momento juntos en la terraza de un hotel del sur de Tenerife coincidiendo con una anterior visita a la Isla– ya han quedado en el olvido y lo que hoy importa es que Marc Anthony se ha convertido en el padrino ideal de una cita que no quiere ser un clon del Granca Live Fest, pero que tiene el mismo punto de anclaje con la productora NewEvent.

Por cierto, el exfutbolista británico David Beckham, alma mater en el organigrama de los flamengos de Miami de Leo Messi, fue el padrino en la boda de Marc Anthony y la modelo paraguaya Nadia Ferreira.

Otros artistas

Además de Bobby Bob, la oferta del sábado la completan el tejinero ST Pedro, que peleó por representar a España en la última edición del Benidorm Fest con menos suerte que la que tuvieron ayer el santacrucero Ayoze Pérez y el teguestero –los dos en la selección que la próxima semana inicia la Eurocopa en Alemania– porque se le cruzó en su camino Nebulossa y su famosa Zorra, los grancanarios de Efecto Pasillo [con ellos está garantizado el buen rollito], un clásico de la escena musical local como lo es Real El Canario y un cierre que aún está por ver. Entre pitos y flautas, serán más de ocho horas de música en vivo para todos los gustos y colores.

Lo de mañana, al igual que hoy, ofrece un poquito de todo con texturas de aquí, de allá y del otro lado del charco. Todo va a arrancar con Juana la Cubana, seguirá con la albaceteña Rozalén, ya consagrada como una de las voces más rutilantes del panorama nacional e internacional [su último coco con coco con Carlos Vives es la prueba de que el algodón no engaña] y que nada tiene que ver con la cantautora que hasta no hace mucho venía al Búho Bar de La Laguna acompañada de su guitarra para actuar ante un centenar de personas. Ahora todo en su carrera se ha multiplicado por mucho. El tercer invitado es un clásico, aunque con ajustes en su sala de máquinas, que viene del norte para rescatar sonidos de otra época: La Oreja de Van Gogh. Mikel Izal bajará revoluciones en la penúltima actuación de un certamen que llegará a la línea de meta con los integrantes Vetusta Morla, banda madrileña que se dio a conocer con una propuesta de rock alternativo y que, poco a poco, a conseguido reclutar a una legión de seguidores. En su equipaje le toca promocionar los temas de Figurantes (2024), pero seguro que regresará a Un día en el mundo o Mapas.