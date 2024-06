¿DJ Estro es un DJ de?

Aunque esté encasillado en música comercial me gusta poner de todo. La diversidad y el reto de salir de tu zona de confort hacen que no te estanques y te motives.

¿Por qué se hizo DJ?

De pequeño, mi padre y mi madre trabajan en la discoteca Wilson y una vez me llevaron por la tarde a puerta cerrada y el DJ me puso Billie Jean. Me marcó a fuego, luego me fui interesando poco a poco por la cultura hip hop y sobre todo por el scratch, luego pasé a ser DJ de música negra.

¿De dónde viene su nombre artístico?

De cuando rapeaba e improvisaba como MC (otra faceta oculta) realmente el significado es el Estro Musical, significa la inspiración necesaria del artista para crear.

¿Si le dijeran: «pon lo que quieras y lo que le gusta» en cualquier sesión, qué pincharía?

Si fuera un proyecto mío donde pudiera expresarme me gustaría contar una película que empieza con el hip hop que escuché en mis inicios para pasar por todas mis evoluciones, bodas, DJ de club con todos los géneros que he tocado y canciones que me han marcado. Como sesión para el público como siempre suelo pinchar comercial, cuando pincho electrónica me siento muy a gusto.

¿Una música, canción o artista que pueda ser su placer culpable?

Ráfaga y Chayanne, me gusta pincharlos y escucharlos.

Y al revés, ¿que artista o qué canción nunca faltan en su sesión?

Me gusta mucho poner Juan Luis Guerra, en bodas siempre lo ponía y me encantaba. Cuando empecé a pinchar en mi antigua residencia de Chester siempre lo pinchaba.

¿Cuál es la petición más absurda que le han hecho cuando pincha?

Pues por ejemplo cuando te dicen de poner determinado estilo y en ese momento está sonando. Por ejemplo: «Pon una salsa», y sonando Juliana.

¿Sueña con ver en las cabinas canarias a…?

Pablo Fierro, Black Coffe , Kyle Walker y en lo underground me gusta mucho Chateau Flight. Como puedes ver, estilos y formas de mezclar muy diferentes pero que forman parte de lo que soy y he aprendido.

¿Un DJ canario al que admire?

Fierro, lo contesté en la anterior sin saberlo. Mi referente de joven fue DJ Dream, Real el Canario; y en la actualidad Sebastián Roya y Carlos Sánchez en electrónica.

