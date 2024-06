El canario Edu Díaz triunfa en Estados Unidos con el espectáculo ‘A Drag is Born’

«Un cuarentón se convierte en drag queen por accidente. Con mucho pelo corporal y pocas habilidades, es un candidato improbable». Esta es la premisa de la que parte A Drag Is Born, un espectáculo no verbal creado por el artista canario Edu Díaz que celebra la diversidad y la autoaceptación desde el clown, el drag y el realismo mágico.

El espectáculo está triunfando en Estados Unidos donde ya se hizo con tres premios durante su estreno en Nueva York, incluido el de Mejor Solo Clown. El creador, que recaló en el país norteamericano después de conseguir la prestigiosa beca Fulbright en la categoría de artes escénicas, continúa con su periplo cultural al otro lado del charco después de estrenar Fantastic Mr.S en el Theatre Row de Broadway hace ahora dos años.

Esta nueva obra, que no para de recibir distinciones, es el resultado de una «necesidad imperiosa por pasármelo bien, pero también por un ataque homófobo que sufrí por parte de alguien que quería y respetaba. Esto me hizo reflexionar en torno a mi identidad como persona queer: ¿cuántas veces he tenido que disimular, esconderme, cuestionar lo que sentía o directamente negarme, y cuál es mi responsabilidad como artista contra los discursos intolerantes? Hacer drag delante de un público era una deuda que tenía con el Edu niño y adolescente que hacía playbacks con peluca y vestidos de mi madre, estrictamente en privado», reconoció.

A Drag is Born también pudo verse recientemente en el Festival Fringe de Orlando, en Florida, y este mes de junio formará parte de la programación del Festival Queerly de Nueva York. La recepción por parte del público ha sido, hasta ahora, excepcional y «muy por encima» de las expectativas de su creador e intérprete.

La obra, que empezó como un sketch de 5 minutos, fue creciendo poco a poco a medida que Díaz la iba llevando por alguna de las salas más icónicas de la ciudad de Nueva York. «Una de ellas el mismísimo Stonewall, el lugar donde nació el Orgullo», explicó. Al ver la respuesta –siempre favorable– de los espectadores, optó por convertirla en un espectáculo de larga duración y estrenarla en el festival neoyorquino.

El actor y dramaturgo canario reconoce ahora que ese estreno fue duro pero que rápidamente se puso «manos a la obra» para mejorarla. De hecho, se hizo con tres premios, incluido el de Mejor Clown. Recientemente también tuvo una positiva experiencia en Florida, donde no solo se hizo con el premio a Mejor Show Unipersonal sino con «las mejores críticas de mi carrera y con un espectáculo más afianzado que llega a la gente y que emociona, tanto al público como a mí».

El cartel de la obra. | | EL DÍA / Almudena Cruz

A Drag is Born cuenta con el apoyo del Consulado de España en Nueva York y con un equipo «diverso» de grandes profesionales: Rachel Resnik (directora) es experta en teatro físico y productora de Clown Gym, una institución de la comedia en Nueva York. Mientras, Tinna Hoffmann (asistente de dirección) es actriz y bailarina con décadas de experiencia. Fue coreógrafa de Bailando con las Estrellas en Italia durante tres temporadas. Jess Ducey (Jefe de Producción) ha llevado sus producciones a festivales Fringe de todo el mundo y es parte de la junta directiva del National Queer Theater. El show dura aproximadamente 60 minutos y está recomendado para mayores de 13 años.

De hecho, esta experiencia supone para el artista un paso definitivo en el que da por saldada una vieja deuda. «Cuando era chico, recuerdo ir a un festival de Teatro en el Guimerá y pensar: algún día quiero formar parte de una locura así», recordó esta misma semana desde Estados Unidos. «Con la vivencia del Orlando Fringe, doy ese sueño por cumplido. Este es el festival de teatro más longevo de Estados Unidos y también el mayor en su dimensión. Durante esos 14 días, he compartido innumerables vivencias con más de un centenar de compañías teatrales de todo el mundo», añadió ilusionado.

Díaz se siente orgulloso de sus orígenes y en el festival de Florida no solo era el único canario, algo previsible, sino también el único español. «Como anécdota, varias personas me preguntaron que de qué parte de Canadá soy, ya que pensaban que había una errata en la r de la palabra Canarian. Fue genial enseñarles Canarias –y Tacoronte, que no Toronto– en el mapa», bromeó orgulloso.

A Drag Is Born será parte del Queerly Festival, un evento anual que reconoce y representa voces diversas en las artes escénicas. Concretamente, el espectáculo se representará en el Teatro Under St. Marks de Nueva York los próximos días 14 y 15 de junio y el 2 de julio. «Estoy emocionado por seguir mostrando la obra, ya que hago cambios de una función a otra para mejorarla. Luego, mi esperanza es usar A Drag Is Born como caravana para seguir conociendo Estados Unidos y el mundo».

De hecho, el tinerfeño reconoce que no sabe exactamente cuál será su próxima residencia ya que, por el momento, no entra dentro de sus planes quedarse indefinidamente en la ciudad de los rascacielos. «Nueva York es una ciudad para gente joven con capacidad para generar mucho dinero y yo ya soy un señor de 40 años que se dedica a un negocio muy poco rentable. No tengo claro a dónde iré luego pero aspiro a que sea el destino, A Drag Is Born, o los siguientes proyectos, los que elijan por mí», vaticinó.

Eso sí, en ese periplo guiado por las estrellas, confía en que Canarias, su tierra, entre dentro del listado de regiones donde poner en escena su más reciente creación. «Ojalá. A Drag Is Born se parece mucho a una noche de Carnaval porque el vacilón con el público es constante. Además, el personaje termina convirtiéndose en Reina del Carnaval, que es otro sueño cumplido de mi infancia, por lo que me encantaría aprovechar y enfundarme en una fantasía real. Recibir el cetro por parte del alcalde sería otro sueño hecho realidad».

Díaz no quiere parar y ya trabaja en la preproducción de su siguiente obra. Se va a titular Petrus y está inspirada en un curioso e histórico personaje tinerfeño Petrus Gonsalvus, apodado el hombre lobo por tener la cara cubierta de pelo. «La obra reinventa sus últimos años en la corte francesa de Enrique II en clave de farsa. Estoy muy ilusionado con este proyecto y logrando apoyos en Estados Unidos; espero que esta vez las instituciones canarias respondan», concluyó.