Así se gana un Premio Nobel

Acaba de cerrar una aventura por tierras suecas que incluyó su nombre en la agenda de trabajo de un comité de expertos convocados por los miembros de la Academia que cada año fallan el Nobel de Literatura y una charla organizada por la dirección del Instituto Cervantes de Estocolmo.

Ganar el Nobel de Literatura es casi tan complicado como que te nombren papa. Hay menos ficción que en El Premio, película dirigida por el canadiense Mark Robson en la que Paul Newman interpreta al escritor Andrew Craig, pero el camino hasta que finalmente se desvela la identidad vencedora es laberíntico. Parte de esos secretos los ha conocido de primera mano durante una semana Álvaro Santana Acuña (La Laguna, 1976). El nombre del sociólogo canario, desde hace una década profesor asociado de la Universidad de Harvard y gran conocedor del universo García Márquez, formó parte de un simposio compuesto por 20 expertos que se reunieron en la Academia Sueca. El autor, entre otros trabajos, de Ascenso a la Gloria: cómo se escribió Cien años de soledad revive una experiencia que, a su vez, tuvo como complemento la conferencia que ofreció en el Instituto Cervantes de la capital nórdica.

La invitación. Le llegó a finales del verano de 2023, justo la fecha en el que el jurado suele remitir las cartas a los candidatos más sólidos al Premio Nobel. «La recibes en casa y te quedas en shock. Sabes que es totalmente imposible que sea lo que te imaginas [la candidatura], pero la emoción y la curiosidad es enorme», cuenta sobre una convocatoria que en este caso no recibió otro español. «Estar en esa nómina ya es un premio», remarca el lagunero. El documento llevaba la firma de Matts Malm, secretario permanente de Academia e integrante del comité que resuelve quién se lleva el prestigioso galardón: el de Literatura es uno de los seis que se entregan cada año junto a los de Física, Química, Fisiología o Medicina, Literatura, Paz y Economía. El procedimiento hasta llegar al aspirante entronizado en Estocolmo es similar en todas las categorías, pero en este caso nos centraremos en el que tiene que ver con las letras: así se gana un Premio Nobel de Literatura.

Literatura. Fue la disciplina a la que dedicaron este año un simposio que se celebró a puerta cerrada. El punto de partida del debate era intercambiar impresiones respecto a los efectos que tiene ganar el Nobel. «Se habló del incremento en las ventas, la popularidad que gana la persona que lo recibe, cómo se organizan las traducciones», enumera Santana Acuña en una primera aproximación a la labor desarrollada durante algo más de una semana en tierras suecas. En su caso, un punto relevante de su intervención se centró en las traducciones que se hacen al español y, por supuesto, habló de la globalización que ha generado el realismo mágico. «En estos momentos no hay ni una sola duda sobre su condición universal, es decir, el realismo mágico ya no está sólo en la obra de García Márquez sino que es un fenómeno que abarca todo el ámbito cultural».

Tres días. Es lo que duró el encuentro con los especialistas. «Las sesiones fueron de mañana y tarde y es muy interesante encontrar visiones distintas que convergen en el mismo asunto», destaca el español. Además de las reuniones hay visitas organizadas a distintos espacio de la Academia.

Biblioteca. Es uno de los lugares que más «impresionó» al canario. No sólo por el enorme volumen de ejemplares que se pueden consultar, sino por los retratos de los autores que han salido ganadores desde que el francés Sully Prudhomme se llevó el Nobel de Literatura en 1901.

García Márquez. A juicio de Álvaro Santana Acuña es uno de los autores que mejor ha «globalizado» el Nobel de las letras. Macondo es mucho más que Macondo y Gabo lo universalizó desde su Aracataca natal –a pesar de que el proceso de creación se cimentara en el París de los exiliados– al mundo. «El realismo mágico ya no sólo es una identidad de la literatura latina, su gran éxito es que hoy se ha normalizado su traducción en países como China, Japón, Turquía... Cuenta con un estilo propio y nadie puede poner en tela de juicio el calado de Cien años de soledad, la novela por antonomasia desde el que se explica este género», señala justo antes de responder a una pregunta sobre En agosto nos vemos. «Sin olvidar que partimos de una obra inacabada, su sello está en ella», zanja no sin advertir que «mucha más polémica habrá con la versión de Cien años de soledad que ultima Netflix... Pero toda gran obra literaria necesita ser llevada al cine o la televisión y este momento ha llegado», destaca.

Transparencia. A la Academia Sueca le interesa humanizar su labor; hacer mucho más visible cómo se llega a la decisión final antes de abrir un sobre y anunciar el fallo. Tampoco conviene olvidar que los últimos años no han sido fáciles y que se han dado algunas adversidades [la polémica generada en torno a Bob Dylan; los intentos fallidos por reconocer a Jorge Luis Borges; las sospechas en torno a los suecos Eyvin Johnson y Harry Martinson; los desafortunados comentarios de W.H. Auden... La lista es larga] que han colocado a los miembros del jurado entre la espada y la pared. «Poco a poco se ha ido creando un grupo de expertos para que no se escape nada. El proceso de selección es complejo y extenso y el objetivo es minimizar riesgos», aclara Santana Acuña en un momento en el que desvela lo que ha podido ver en las actas que están sin candado: hay un embargo que imposibilita la consulta de las decisiones que se han tomado en los últimos 50 años.

Asegurar el ‘tiro’. Rechazar un Nobel es una posibilidad remota, pero no imposible. Los escritores Boris Pasternak, autor de Doctor Zhivago, Jean Paul Sartre, quien llegó a escribir una carta a los académicos para que no lo incluyeran en la selecta lista, lo hicieron. El problema es que la misiva de Sastre llegó a Suecia con retraso y para entonces ya se había dado su nombre como ganador... Esta es una de las razones, sin duda, por la que el jurado en el que ejerce como secretario Matts Malm juega hasta el último pase con una segunda baza como posible ganadora y así evitar otro escándalo. Una de esas reuniones se celebró esta semana [jueves] y el partido en estos momentos ya está bastante avanzado, es decir, la selección definitiva de cuatro o cinco autores de cara la edición de este año está más que perfilada: toca releer sus libros el próximo verano.

Las cosas que no gustan. Hay unas cuestiones que los integrantes del jurado del Nobel de Literatura [esto se puede aplicar a otras candidaturas] no pasan por alto. A los «examinadores» no les gusta recibir presiones externas. No soportan que les metan entre ceja y ceja a un aspirante o que una candidatura entre con calzador. Tampoco son propicios a designar a un autor o autora demasiado innovador /a o rupturista [el ejemplo de la británica Virginia Woolf es uno de los más llamativos] y, además, buscan extirpar de la ficha de un laureado cualquier atisbo político o ideológico de grandes dimensiones para eludir un conflicto diplomático. Otra de las cosas que más se tienen en cuenta antes de la coronación es el hecho de que la persona elegida se encuentre en plena producción literaria, me explico, que no sea un escritor o escritora en retirada. Sobra decir que no siempre se cumplen estos preceptos, pero se tienen en cuenta.

El pulso canario en Suecia. En las actas consultadas por Santana Acuña sobresalen un par de referencias con acento canario: el tinerfeño Ángel Guimerá y el grancanario Pérez Galdós. Los dos entraron en la lucha por ganar el Nobel de Literatura de 1912 y 1916. Sus nombres aparecen en los documentos desclasificados [aún no hay datos después de 1973 y el 2 de enero de 2025 se harán públicos los de 1974] y ésta es una de las cuestiones que más emocionó al especialista lagunero en su reciente viaje a Suecia: «Es realmente impresionante ver cómo Ángel Guimerá y Pérez Galdós llegan a competir por ganarlo», resume sobre una pugna en la que el misterio sí que se acerca mucho a las peripecias que vivió el camaleónico Paul Newman en El Premio. Optar a un Nobel es una cuestión de Estado. En una primera relación pueden llegar a aparecer en torno a unas 300 candidaturas. A partir de ese momento hay que poner a régimen el inventario para bajar a cien los aspirantes. La razón de los comités de expertos es evitar situaciones algo extrañas [con el argentino Jorge Luis Borges el jurado no estaba muy al tanto de su obra y fue uno de los grandes olvidados]. En el tramo definitivo se desciende de 50 a 25 para llegar a la mano ganadora. Y el Premio Nobel de Literatura de este año es...