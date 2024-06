El DJ Quique Serra celebra diez años a los platos con una sesión desde el ITER

Un escenario único para una sesión especial. Eso fue lo que pensó el DJ tinerfeño Quique Serra cuando comenzó a dar forma a uno de los actos con los que ha querido conmemorar su primera década frente a los platos. The energy of the nature es el título de esta especial sesión con la que el músico ha sorprendido a sus seguidores y que fue grabada en las instalaciones del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER) de Canarias. Serra amplía, así, su mensaje y da un paso más allá de la música, haciendo un llamamiento a sus oyentes para que reflexionen sobre el cuidado del medioambiente y sobre el futuro natural de Canarias.

Quique Serra comenzó a forjarse una carrera como DJ en Canarias a finales de la década de 1980, pero no fue hasta hace diez años cuando se encaminó hacia la profesionalidad bajo el sello de Bad Beat Producciones. El electro house ha sido el estilo con el que se ha dado a conocer y que lo ha llevado hasta algunas importantes citas del ocio y la cultura canarias a lo largo de estos años. Se define como un artista «con una especial energía», y que trata de trasmitir la máxima fuerza cuando pincha, «tanto sobre el escenario como en la radio y ahora también en plataformas como Youtube», donde precisamente se puede disfrutar de la reciente sesión que grabó en el ITER.

De este modo, The energy of the nature es la presentación de Quique Serra para estos meses de celebración. Se decidió por esta novedosa propuesta porque «quería buscar un nuevo canal para compartir mi energía con la audiencia» y no quería limitarse únicamente a ofrecer un set más, sino que deseaba transmitir algún valor más allá de la música y, sobre todo que lo representara y que fuera importante para él. Fue por eso que se decantó por el medioambiente y la búsqueda de un equilibrio entre la actividad humana y el mundo de la naturaleza. «Creo que esta es la clave para lograr la supervivencia de la Humanidad y por eso me centré en el fomento de las energías renovables», sentencia.

«Siempre estoy tratando de ofrecer cosas nuevas a mis seguidores», reconoce el DJ tinerfeño quien añade que se ha sentido muy cómodo con este proyecto en el que, de una manera u otra, ha tratado de que esté bien presente la energía, tanto la propia cuando se pone ante los platos, como la que pone en funcionamiento al mundo. «Yo, normalmente, soy una persona tranquila, pero cuando me pongo a pinchar siento la necesidad de proyectar la máxima energía posible para que el público me la devuelva luego con su baile», reflexiona el DJ de origen tinerfeño quien precisamente deseaba transformar esa energía en un vídeo que sirviera de regalo de cumpleaños también para todos esos seguidores que le han acompañado en su carrera desde el inicio.

Pero Quique Serra quería darle una vuelta de tuerca más a este proyecto con un elemento diferenciador, que en este caso es la defensa de las energías renovables y la protección de la naturaleza. «Siempre me han inquietado estos dos aspectos y por eso decidí ponerme en contacto con el ITER. Les gustó la idea y lo cuadramos todo con bastante facilidad», relata Serra quien recuerda que el Instituto es «la plataforma de innovación por excelencia en Tenerife» y es el escenario original del Festival Eólica, «el primer gran festival que se organizó en Canarias y que precisamente estaba enfocado a la música electrónica», recuerda el tinerfeño. Todo ello convenció a Serra para grabar esta sesión tan especial en los terrenos del Instituto Tecnológico que además se encargó de mostrar los proyectos en los que están trabajando, así como sus instalaciones, al equipo del DJ, y toda esa información está resumida ahora en el vídeo de la sesión que ya se puede disfrutar en Youtube.

El vídeo de The energy of the nature se presenta, no solo para el disfrute de la música electrónica, sino también para lanzar un mensaje sobre la necesidad de cuidar del medioambiente. «No estamos hablando de privarnos de comodidades, pero sí que debemos trabajar para ser lo más sostenibles posible y creo que la clave está en reutilizar. Eso es algo que yo ya practico en mi propio estudio y es una forma de ayudar a la naturaleza», reflexiona el músico. Ahora, Serra invita a todos sus seguidores a escuchar esta sesión «cuando estén cocinando o en el coche». Pero esta es tan solo una de las iniciativas que ha decidido poner en marcha el DJ con motivo de su décimo aniversario en la profesión. No obstante, no quiere adelantar cuáles son sus próximos planes y llama a sus seguidores a estar atentos a las redes sociales para descubrir el resto de sorpresas para los próximos meses.