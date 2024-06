Carmen Romero: «Hoy no tiene sentido silenciar los ángulos oscuros del suicidio»

Tiene nombre de exmujer de expresidente de Gobierno.

Sí [ja, ja, ja,]. No sólo me lo repiten una y otra vez sino que el otro día incluso recibí un email que iba dirigido a esa buena mujer... Me suelen confundir con frecuencia.

¿Queda claro, pues, que usted no es la ex de Felipe González?

No, no soy la exmujer de ese señor [vuelve a reír]...

¿Entonces de política ni hablamos?

Pues va a ser que no. Alguna vez hice un chiste de poco calado, pero no, la política no es algo a lo que le suelo sacar punta para montar mis historias. Prefiero otros asuntos mucho más terrenales.

Además tampoco está la política para muchas risas, ¿no?

Algo he escuchado y leído sobre ello [sonríe]. ¿Soy yo o percibo cierto hartazgo?

Algo revuelta sí que parece estar la cosita.

Pues entonces no vale la pena que sigamos hablando de ello.

¿Esto parece una especie de ‘Paso palabra’?

Sí, algo así...

¿El tiempo muerto que se pidió Pedro Sánchez para aclarar sus ideas ni lo tocamos?

He escuchado que a mucha gente le pareció mal, pero que otros lo defendieron... Aunque pueda resultar algo extraño este tema no está en mi día a día. Yo trato de cumplir cuando me piden ir a votar y poco más.

¿Usted es periodista?

Yo soy licenciada en Ciencias de la Comunicación, pero no he ejercido el periodismo. Perdón, hubo un tiempo en el que llegué a trabajar como corresponsal deportiva... Me hice periodista para escribir de tenis.

¿Y le fue bien?

En lo que probé sí. Escribí para dos revistas y cubrí un par de ediciones del Masters de Madrid. Ejercer este oficio es algo vocacional y sacrificado. Ésa fue la razón por la que busqué nuevas vías.

Carmen Romero. / Javier Ocaña

¿Hacer humor?

Entre otras cosas...

¿Contar, en su caso escribir, el suicidio de su hermano no parece un asunto sencillo?

No lo fue... Siempre quise ser escritora, pero nunca con la intención de escribir algo así. Desde el minuto cero me dije: esto va a ser duro, carmen esto va a ser duro... Sabía que revivir el suicidio de Miguel me iba a exigir mucho y no tenía claro si estaba preparada para algo así. Poco a poco empezaron las preguntas...

¿Preguntas?

Sí, cuestiones sobre si valdría la pena hacerlo, si llegaría al público, si lo leerían...

¿Ya ha encontrado alguna respuesta?

Hay una que tiene que ver con lo que le pasó a mi hermano y este proceso creativo: hoy no tiene sentido silenciar los ángulos oscuros del suicidio.

¿Lo ha contado todo?

He contado más de lo que pensaba y en ese ataque de sinceridad me pasé de frenada. Agradezco el apoyo de mi madre y de mi hermana.

¿Esto es como acudir a la sesión de un terapeuta con público?

¡Esa es buena! No lo había pensado, pero algo de eso sí que hay... Cuando te sientes vulnerable hay que ponerse en manos de los que saben y yo lo estuve durante mucho tiempo sobre el diván antes de meterle mano a este libro.

¿Pidió consejo para hacerlo?

¿Al terapeuta?

Sí.

Cuando empecé a escribir ya no estaba yendo a consulta... Lo hablé con mi madre y mi hermana y me dieron su apoyo. Luego, cuando ya estaba casi acabado, volví a ver al terapeuta y se lo comenté. Me preguntó ¿cómo me sentía? y le respondí que me había liberado.

¿Se ha liberado?

Me he sanado. Escribir como terapia nunca fue el objetivo, pero me he dado cuenta de que me siento mejor. Que me he reencontrado en la vida y ahora soy más fuerte. La clave fue quedarme cerca de la realidad, no alejarme de lo que viví porque sabía que tenía que ser fiel al dolor sentido... He tenido que cruzar líneas rojas para contarlo, pero ninguna me impide regresar a este lugar y analizar lo sucedido en paz. Eso no significa que no duela.

¿Duele?

No se imagina cuanto...

Me hago una idea.

Entonces sabe que duele.

¿Lo vio venir?

Después de lo que pasó sí. Miguel llevaba un tiempo raro –el día que decide quitarse la vida y se lanza desde una ventana estaban viendo juntos El padrino–, pero tampoco contaba demasiado. Él era militar y se sentía desbordado.

Los suicidios en el Ejército y dentro de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado no son casos aislados.

Lo sé... A Miguel le quedaba poco para ser teniente. El cargo exige muchas responsabilidades que se multiplican cuando hay gente que se encuentra de misión y cada vez son más las cosas que se tienen que hacer... Este libro, que no está en clave de novela, no busca culpables sino tratar con naturalidad cuestiones vinculadas con la salud mental. Evidentemente, el Ejército no es el mejor escenario para expresar con libertad este tipo de problemas porque todo está jerarquizado e incumplir las órdenes crea problemas. A Miguel le gustaba lo que hacía: era un buen soldado.

La salud mental, de largo, es uno de los principales males de esta sociedad.

Es un problema que nos afecta a todos y, repito, que se debe resolver con ayuda. Lo ideal es que te la ofrezcan, pero cuando no la tienes hay que buscarla... El humor es una buena medicina para sobrellevar los asuntos tóxicos, pero no puede ser el sustituto de un asesor profesional.

¿Hacer humor se ha convertido en su coraza?

Llámelo coraza o una especie de huida hacia delante. Me gusta lo que hago y lo de Miguel me hizo más fuerte. Prefiero reírme de mis desgracias que de los males ajenos. ¡La risa es vida!