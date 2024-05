Pintar el volumen geológico: el artista grancanario Txechu expone en Espacio Bronzo 'Texturas de Canarias: Dibujos’

Texturas de Canarias: Dibujos ofrece una visión de la naturaleza geológica de las Islas a través de instalación con obras de gran formato realizadas a lápiz en el lagunero Espacio Bronzo. El grancanario Txechu muestra su obra al público hasta el próximo 14 de junio con una propuesta que dialoga a la perfección con el espacio expositivo. Nacido en Las Palmas de Gran Canaria, ha centrado su carrera artística en los dibujos a grafito, que han protagonizado las variadas exposiciones individuales que lleva realizando desde 1988.

A pesar de que la lagunera Sala Bronzo es un espacio dedicado eminentemente a la escultura, el grancanario pensó que su propuesta podría encajar a la perfección ya que sus dibujos adquieren dimensiones escultóricas en esta nueva serie que lo absorbe desde el pasado 2022. De hecho, la muestra incluye una pieza que es un cilindro con un lienzo de unos diez metros de largo en los que el autor investiga sobre las texturas superficiales que presentan las piedras de Canarias.

El objetivo de Txechu con esta propuesta era el de envolver el espacio y por eso surgió la oportunidad de que los cuadros se prolonguen y se adapten a las paredes y los techos de la sala de arte lagunera. Así, estos días los dibujos del artista trepan y se funden con la estructura del Espacio Bronzo, logrando en ocasiones ángulos imposibles para el ojo humano.

Txechu no solo presenta en esta propuesta dibujos con un potente mensaje referido al volumen, sino que además acompaña cada una de estas creaciones con las piedras que lo han inspirado, lo que también reafirma la parte escultórica de la propuesta. Las dimensiones y el nivel de minuciosidad de cada una de estas obras han hecho que Txechu lleve trabajando en esta propuesta desde 2022, cuando dio forma al primero de los dibujos, y aún sabe que esta idea lo tendrá atrapado hasta dentro de uno o dos años más puesto que le quedan cuatro islas por plasmar con su lápiz.

Las diferentes texturas que recorren el paisaje isleño son las que despertaron el interés de Txechu por este proyecto. «No me interesan las piedras como una forma particular y con significado, sino que me interesa la textura como un aspecto genérico», relata el artista quien trata de extraer referencias de cada una de las piedras con las que se ha ido encontrando en el camino y plasmarlo en sus lienzos. De hecho, tras los dibujos, regresa a esas piedras para tallarlas y remarcar los trozos que corresponden a los cuadros a los que acompañan.

Txechu comenzó trabajando con la isla de Lanzarote y a continuación ha abordado Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife. En algunas ocasiones ha hecho viajes específicos para avanzar en este proyecto mientras que en otras ocasiones ha aprovechado paseos o se trata de encuentros fortuitos. Aunque reconoce que todo ello es una disculpa porque lo prioritario para Txechu es dibujar «y ser capaz de meterme en el elemento», puntualiza el creador quien ha querido dar forma a una obra hiperrealista, a pesar de que él considera este nivel de detalle como «un aspecto simbólico de la vida».

Así, Txechu combina las imágenes claras de las piedras canarias con partes rayadas que, explica, llevan incluso más trabajo que aquellas que reflejan la realidad. «Intento rayar sin que se diferencie el trazo para conseguir una textura muy pura, muy limpia y degradada», indica el dibujante que añade que «son dos facetas distintas en cuanto a los fundamentos del dibujo pero creo que casan muy bien». El proceso de trabajo para Txechu ha sido una sorpresa en sí mismo puesto que, explica, su estudio es muy pequeño por lo que tiene que enrollar el lienzo para ir dibujando y eso supone que cuando termina la obra y la desenrolla, el resultado final es igual de sorprendente para él que para el público.