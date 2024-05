Antonio Macías Hernández: «Lo que se dice sobre el aborigen canario es un desprecio a su cultura»

Su libro desmiente uno por uno todos los tópicos asumidos sobre la historia canaria.

Pretendo que este libro rompa una serie de ideas que están lastrando y haciendo un flaco favor a la cultura aborigen canaria. Mucho de lo que se dice es un desprecio hacia esa cultura. El libro te ofrece un relato de la comunidad aborigen desde el origen hasta su muerte que hasta ahora no se había hecho. Son ideas que yo llevo defendiendo desde el año 1995. Y es un enfoque global del archipiélago. En toda mi carrera como investigador me he negado a hacer distingo entre islas. La solidaridad debe primar en el enfoque. Y debe presidir el análisis histórico.

Un tópico muy de moda es que los aborígenes eran descendiente de los esclavos romanos porque tienen un ADN celtíbero, norteafricano o sahariano.

Un disparate. Durante todas las civilizaciones los pueblos se han mezclado y el 40 % de los europeos tienen ADN Neanderthal. Eso de los romanos es como una vuelta atrás al racismo. Tú puedes tener un ADN sueco y ser colono del Archipiélago porque lo que importa de un pueblo es su bagaje cultural y no su ADN. El ADN no define lo que es una cultura: su arqueología, sus rituales o sus creencias. Y eso lo dice cualquier catedrático de arqueología.

Otro tópico es que Gran Canaria se colonizó por la cumbre.

¿Y los Llanos de Telde? ¿Y los de Arucas? Son análisis que no introducen la lógica sistémica para interpretar un territorio o una cultura. Sólo tienes que ver esos barrancos que tenían que ser un vergel tremendo. ¿Cómo van a poblar las cumbres de Tirajana? Se dice que cualquier cambio que ocurre en la economía o la sociedad de este Archipiélago se debe a un agente foráneo. Y este tipo de análisis le está negando a un pueblo aborigen su capacidad creativa e innovadora. ¿Todo viene de fuera? ¿Los cambios en la cerámica, viene un tipo de fuera? ¿Los cambios en los rituales de enterramiento vinieron de fuera. ¿Esto qué es?

Otro es que Gran Canaria se puebla en el siglo III d. de C.

¿Cómo se puede sostener esta idea? Hay gente en El Hierro en el siglo I. Pero la isla más importante, que tenía mayor riqueza de todo el Archipiélago era Gran Canaria, desde el punto de vista agroecológico y con más agua y tierra llana que todas las demás islas juntas. Y es la isla más llana desde el punto de vista de un franja costera. Los aborígenes canarios demuestran, además, que una comunidad aborigen pudo convivir en paz.

Hay quienes afirman que eran pueblos prehistóricos.

No eran pueblos prehistóricos porque eran recolectores y agricultores. Los aborígenes eran pueblos neolíticos que trajeron un alfabeto, un desarrollo cultural que no se adecúa al concepto de Prehistoria. Son protohistóricos, avanzados culturales. Si tu los llamas prehistóricos los están despreciando porque ya dominan la naturaleza, tienen ganado, cultivo, mientras que uno prehistórico vive da la caza y la recolección.

Sin embargo, la teoría más predominante es que los aborígenes canarios eran bereberes que vienen del norte de África.

Otra mentira. Vienen del Sáhara. Los amazig es una cultura moderna y el bereber es un concepto también moderno. La palabra bereber es la que aplicaban los árabes a los libios para despreciarlos. Es exactamente como cuando los romanos llamaban bárbaros a los pueblos de fuera de la frontera del imperio. La palabra bárbaro es la misma que bereber para un árabe. Los árabes odian a los bereberes y de ahí vienen todas las revueltas sociales en ese territorio. La cultura bereber no ha existido nunca. Es un nombre genérico que no responde a una cultura. El amazig son los tuaregs, pero no tienen que ver con los bereber. Es una cultura reciente.

¿Y en qué se basa para sostener que vienen del Sáhara?

Una cosa es la cordillera del Atlas hacia el Mediterráneo donde hay un enorme vergel, llanuras, prado y tierra fértil. Y otra la zona sur del Atlas que es un auténtico desierto. Por eso, cuando se habla del norte de África no se puede incluir el Sáhara que son nueve millones de kilómetros cuadrados, con otra gente, otra cultura y otro diálogo con los dioses. Esos pueblos del Sáhara sufrieron un enorme daño en el año 8000 que fue el proceso de pasar de un Sáhara verde con hipopótamos o gacelas a uno desértico. Y desde el año 8.000 hasta el 2.000, en que se convirtió en un árido desierto, todos esos pueblos sufrieron un movimiento migratorio para poder salvarse. El origen de toda la civilización egipcia están en el centro del Sáhara, son en realidad saharianos. La desetización los obligó a cruzar el canal y venir a Canarias.

Se dice que no navegaban.

Esa es otra falacia absoluta. Dicen que no navegaban porque no se han encontrado una barca en ningún yacimiento. Y la pregunta del millón es, ¿no será eso el producto de nuestra ignorancia o la de ellos? Si yo no he encontrado una barca en un yacimiento, no puedo deducir que no navegaban. Sólo puedo deducir que no la he encontrado. Pero aquí no, aquí eso se ha elevado a la categoría. Pero una barca construida con pieles y madera, en un clima como el nuestro, no dura un siglo, se destruyen. Las barcas han desaparecido y las únicas que se han conservado, que eran de armazón de madera y cuero, se han encontrado en el norte de Europa enterradas en turbas y en unas condiciones medioambientales que permiten su conservación. Pero aunque en el Mediterráneo no se ha encontrado ninguna barca los arqueólogos admiten todos su presencia.

Y también se afirma que no conocíeran el Archipiélago.

Otra mentira. No necesitaban mandar ningún reconocimiento de la expedición porque en los días claros se ven Lanzarote y Fuerteventura. Cómo se pobló la isla de Pascua, o las Bismarck, que no se ven en ningún lado. Pues simplemente por las aves migratorias, que le transmiten a un pueblo, que está todo el día pendiente de la naturaleza, la información. Y hay una serie de aves que están en el Sáhara y en las Islas Canarias.

¿Cuáles fueron las fechas de colonización entonces?

No lo puede afirmar ningún arqueólogo porque es una aguja en un pajar. Los que vinieron del Sahara fue una pequeña población que luego se diluye en el territorio. Vete tú a saber dónde se asentó esa población. Y nuestro patrimonio arqueológico se ha destruido totalmente. Los europeos se asentaron en los mejores poblados de los aborígenes porque eran labradores y ganaderos. Telde. Arucas o Gáldar fueron poblados aborígenes que se han destruidos y los que quedan son cuevas que no fueron ocupados por los europeos. Sabemos que en Lanzarote hay gente en el año 800 A. de C. y eso hace que tenga que haber población 600 años antes por las tasa de crecimiento neolíticas. Pero no se puede entender que la isla con mayor potencial para un poblamiento neolítico como Gran Canaria, fuera la última en poblarse. Hay población casi un milenio antes que en Lanzarote. Gran Canaria fue la primera isla que se pobló y a medida que iba creciendo se fue enviando clanes a otras islas para que se poblaran también.