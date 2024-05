Un pasodoble sinfónico para Lala: la Sociedad Filarmónica Nivaria de Arafo celebra su concierto extraordinario

Candelaria Marrero Tejera era la madre de Miguel Ángel Expósito, el director de la Sociedad Filarmónica Nivaria de Arafo. Tras su fallecimiento, sus hijos y su pueblo le ofrecen un homenaje de mano de la música, lo mejor que sabe hacer este núcleo de Tenerife. Ella será una de las protagonistas del Concierto Extraordinario que Nivaria protagonizará este domingo día 2 de junio, a partir de las 12:30 horas, en el Auditorio de la Villa de Arafo. El músico y director Ferrer Ferrán regresa al municipio del que es Hijo Adoptivo para dirigir a la banda en esta fecha tan señalada para la agrupación, puesto que incluye además la entrega de la tercera edición del Premio Nivaria.

«Qué bonita manera de inmortalizar a las personas que amamos que componiendo una música que lleve su nombre», expresa Ferrer Ferrán quien asegura que Candelaria Marrero era, de hecho, como una segunda madre para él. La pieza musical que se estrena este fin de semana en Arafo es un pasodoble sinfónico de concierto en el que cada letra del nombre corresponde a una nota musical, dando forma a una melodía única. «Además, uno de sus hijos toca la percusión y el otro el clarinete por lo que no podía dejar pasar la oportunidad de incluir un solo de clarinete y un solo de percusión», avanza el compositor, quien componía esta melodía mientras recordaba los encuentros con la mujer tras los conciertos que ha ofrecido en Arafo a lo largo de los últimos años, «y siempre me trató como a un hijo más». El alcalde de Arafo, Juan Ramón Martín, asegura sentirse emocionado por este estreno tan especial que tendrá lugar el domingo y se muestra convencido de que «este pasodoble va a saber representar a la perfección lo que fue Lala, una mujer bondadosa y generosa, que además fue concejal del Ayuntamiento de la Villa de Arafo».

Miguel Ángel Expósito es el director de la Sociedad Filarmónica Nivaria y resalta lo señalado de esta fecha para la formación puesto que entregarán el Premio Nivaria, que ya cumple su tercera edición y que en esta ocasión recae en el compositor y director Ferrer Ferrán. El músico recuerda que en años anteriores se entregó a Benito Cabrera y al Conservatorio Profesional de Música de Santa Cruz de Tenerife. Expósito reconoce: «Es uno de los conciertos más importantes para nosotros como banda porque entregamos el galardón que nosotros mismos hemos instaurado».

En cuanto al invitado de este año, Expósito asegura que «es un auténtico placer, un privilegio, trabajar con una personalidad tan relevante del mundo de la música y de la composición». Se trata, además, de un auténtico compañero para la formación musical ya que esta es la quinta ocasión que trabajan de manera conjunta. «Es nuestro director invitado por excelencia», asegura Expósito quien recuerda que Ferrán ya ha sido nombrado Hijo Adoptivo de Arafo.

El propio Ferrán afirma que «cuando llego a Arafo me siento muy feliz porque ya hace casi una década de mi primera visita y desde entonces he realizado diferentes composiciones para esta ciudad». Además, destaca que estas creaciones de sello canario han tenido la oportunidad de viajar a lo largo de todo el mundo, «por lo que no solo podemos exportar nuestra cultura musical sino que además estamos llevando el nombre de Arafo por todo el planeta», celebra el director. A través de estas creaciones musicales, Ferrán se encarga de honrar la memoria y a los habitantes de Arafo ya que, además de componer un pasodoble que lleva por título Nivaria, también dio forma a otro cuyo título es el nombre de unos de los miembros de la banda, Roberto García Curbelo, «que es todo un emblema de la zona, una persona muy mayor que aún forma parte de la banda y que se preocupa mucho para que cada nueva actuación salga impecable». «En lo musical, siento que esta es mi banda y, en lo personal, siento que Arafo es mi pueblo», resume Ferrer Ferrán.

En cuanto al programa de este fin de semana, el maestro afirma que cuenta con «una dificultad extrema», que incluirá temas como Hermes, el mensajero de los Dioses, La leyenda del Santo Chiquito, Ave Fénix o Mar de Viñas. En este sentido, Ferrer Ferrán insiste en la exigencia del repertorio que va a hacer que los músicos incluso toquen con botellas de vino para invitar a vivir la fiesta a todo el público asistente a esta cita musical.