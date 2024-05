Mercedes Martín: «La cultura es una herramienta fundamental para agitar conciencias»

Mercedes Martín recibe esta semana en Garachico el Premio Brote Comunicación por su labor como divulgadora y comunicadora de temas vinculados con el medioambiente. Editora y presentadora de 'El Tiempo' en Antena 3, defiende la información veraz y accesible: «la sociedad necesita referentes».

La primera pregunta es obligada. ¿Cómo recibió la noticia de que se le iba a conceder el Premio Brote de la Comunicación en el Ficmec?

Lo recibí con mucha sorpresa y con mucha ilusión. Y por varias razones. Primero porque me dedico a la comunicación dentro del ámbito científico. Vengo de una formación científica y al final estoy trabajando en televisión. Divulgo una de mis pasiones, por no decir mi pasión principal, que son la meteorología y los océanos. Creo que es bueno atacar los problemas desde diferentes ángulos, tanto eso como las soluciones y las posibles oportunidades. Desde hace años trabajo no solo en televisión, sino también en congresos, eventos o encuentros a nivel nacional e incluso internacional. Creo que para enfrentar los principales problemas y desafíos, como el cambio climático, y hacerlo desde una perspectiva totalmente diferente, que es por ejemplo el cine o la cultura, es toda una oportunidad. Vengo a Tenerife también a aprender muchísimo y a conversar con el resto de participantes y de galardonados.

Usted procede de la ciencia, es licenciada en Ciencias del Mar y en Ciencias Ambientales. La comunicación, que es a lo que se dedica ahora, es algo que muchas veces le cuesta a los científicos. ¿Por qué se decidió a dar ese paso?

El paso fue casual. Muy casual en mi caso. Mi formación era una formación orientada para la investigación pura. Me licencié en Ciencias del Mar con la especialidad de la Oceanografía y Medio Ambiente. Estuve un año en Alemania estudiando teledetección aplicada. Antes también hice unas prácticas de investigación en el Museo de Historia Natural de Londres sobre los cambios en un coral muy concreto. Ahí entendí que necesitaba conocer mucho más acerca de la teleconexión atmósfera-océano para entender cómo funcionaban los patrones o el sistema climático. Me vine a Madrid con el objetivo de hacer un máster y el doctorado. Lo que pasó fue que me quedé seis meses esperando hasta embarcar en un buque donde tenía un proyecto de investigación en el que me habían aceptado y surgió la posibilidad de presentarme a unas pruebas de Antena 3. Me llamaron a los dos meses. Viví aquel momento con mucha incertidumbre pero con muchas ganas porque era un nuevo desafío. La ciencia, al menos como yo lo veo, tiene mucho que ver también con la comunicación al público, con la divulgación. Los datos no son solo para la comunidad científica, sino que deben llegar al gran público. Poder hablar y contar mi pasión, que es la ciencia, ante millones de personas me pareció un desafío bastante interesante. Y hasta el día de hoy, aunque intento compaginar la parte de televisión con congresos y eventos adicionales donde la clave siempre es la sostenibilidad.

El tiempo es un tema que interesa siempre –si va a llover o va a hacer calor– ¿pero es mucho más complicado hacer llegar otro tipo de informaciones que competen al cambio climático o a la sostenibilidad?

Depende de dónde estés comunicando. Siempre digo lo mismo, yo me considero como una canalizadora y no es lo mismo informar que comunicar o que divulgar. Considero que mi valor añadido es que me puedo sentar a tomar un café con un científico, que me cuente su línea de investigación y sus conclusiones, y puedo buscar la manera de transcribir todo eso y dirigírselo, empaquetarlo bonito, al gran público. No es lo mismo explicarle el calentamiento global o el calentamiento de los océanos a un estudiante de Física que a mi madre. Y no es lo mismo tener 30 minutos por delante que tener un minuto y medio en televisión. Las herramientas son fundamentales en función del soporte que tengamos para comunicar. Quizás lo complicado es encontrar el momento idóneo para transmitir el mensaje que queremos. Y después también es complicado transmitirlo de una manera rigurosa y honesta, tanto con el investigador como con la línea de trabajo como con las conclusiones que podemos extraer para no crear alarmismo ni tampoco desgana en la sociedad.

¿Cree que el alarmismo puede provocar desidia en la audiencia?

Por supuesto. Además, vivimos en un mundo acelerado en el que estamos sobreestimulados con un montón de información que no tiene ese pozo de verdad o de veracidad. Y debería tenerla, sobre todo en el plano científico. Mucha de esta información está también totalmente polarizada y la sociedad necesita tener referentes a los que escuchar y leer.

¿Es el mar su gran pasión?

Sí, es mi gran pasión. Yo vengo de los mares. Empecé estudiando los fondos marinos para luego empezar a subir hasta terminar en las capas más altas de la atmósfera. Los océanos son uno de sistemas, más vulnerables que tenemos hoy en día.

¿Y qué puede hacer el arte y, la cultura en general, por la divulgación científica?

Uf, puede hacer muchísimo. La ciencia es una disciplina basada en hechos, pero no emociona. El arte y la cultura emocionan, conecta con esa parte del ser humano. No hay mejor canalizador o mejor vehículo para movilizar ese sentimiento y contar los hechos, los datos y darles sentidos que el arte. Yo te diría que la cultura –ya sea la literatura, el arte contemporáneo, las artes plásticas o el cine– es fundamental para movilizar y para agitar las conciencias de la sociedad.