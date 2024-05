John Morales, Queen G y Enzo Siffredi: sonido internacional para el Malvasoul

El neoyorquino Jhon Morales, la griega Queen G y el británico Enzo Siffredi prometen que el 29 de junio hasta el corsario canario Amaro Pargo moverá el esqueleto –literalmente– en su sepultura de la Iglesia de Santo Domingo de Guzmán, en la ciudad tinerfeña de La Laguna, sede de la próxima edición del festival de música electrónica Malvasoul, una cita ineludible que contará con un importante cartel internacional.

El evento que organiza Malvasoul en colaboración con El Día y LA PROVINCIA contará, asimismo, con la participación de Mr Paradise, Emma Play y ThePiriexPirience. Natural de Lanzarote, el artista acaba de regresar a la isla conejera tras residir media vida en Tenerife, donde ha realizado su recorrido como dj y a donde vuelve ahora de la mano de Malvasoul.

Junto a él, Emma Play, residente de Malvasoul y una de las más destacadas dj del momento, y Mr. Paradise, habitual en locales madrileños como Amazónico o Museo Chicote, suman su talento ante los platos a las tres leyendas de la música electrónica cuyos temas acumulan en las plataformas de música online millones de reproducciones.

Es el caso del americano John Morales, la leyenda de la música mundial nacida en el Bronx (Nueva York) que ha sido además de productor y dj colaborador durante años de artistas de la talla de Tina Turner, Aretha Franklin, Rod Stewart, The Rolling Stones, Spandau Ballet, The Temptations, Billy Ocean o Miami Sound Machine, entre otros.

Entre las más de 650 mezclas que llevan su nombre destacan trabajos con discos innovadores para artistas como Class Action, Jocelyn Brown, Shakatak, Shalamar, Hall. & Oates, Candi Station e incluso Peter Schilling.

De hecho, casi todos los artistas importantes de la época fueron retocados de alguna manera por las manos de Morales y Munzibai. John completó recientemente una compilación en CD para BBE, con nuevas ediciones ampliadas de James Brown and the Four Tops, Marvin Ashford & Simpson y muchos más.

Esta cita, que se completará con las sesiones de otra diva de los platos, la músico griega Queen G, cariátide de la escena actual gracias a sus propuestas de house, tech house y afro house.

Nacida en 1996 en Salónica, a los quince años descubrió su pasión por la música. Los ritmos house le atrajeron desde el primer momento y ya en sus sets siempre incluye vibraciones alegres y maravillosas cargadas de rejuvenecedor optimismo. Sus actuaciones destacan por el talento que esta mujer resuma en las yemas de sus dedos, una sensibilidad con la cual mantiene vivo al público la prestigiosa músico de origen griego.

Desde Reino Unido y avalado por sus hits She Babao y Yeke, que cuentan en común con casi 9 millones de reproducciones online.

Dice considerarse un outsider y un ciudadano del mundo, además de reseñar que su objetivo no es adaptarse musicalmente a un estereotipo, etiqueta o estilo, sino seguir siendo innovador y experimental, manteniendo precisamente el sonido distintivo que hace tan reconocible a Enzo Siffredi.

Con una extensa discografía de más de 200 temas en docenas de sellos, Enzo consiguió un tema House n.1 Sometimes en Defected en 2015, además de recibir apoyo y reconocimiento en todo el mundo, incluida una nominación al WMC.

En ese ambiente musical se desarrollará este evento cuyo nacimiento tuvo lugar en la isla de Lanzarote desde donde comenzó, motivado por el éxito, a recorrer el resto del Archipiélago enarbolando bien alto la bandera de la mejor propuesta de música house y electrónica del momento.