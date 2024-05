Memoria, genética y arte se unen en la nueva propuesta de la venezolana Nela Ochoa en TEA

¿Cómo afecta la genética a la memoria? ¿Cómo influyen nuestros cromosomas en el devenir de la sociedad y en la violencia? Son algunas de las preguntas que plantea la artista venezolana Nela Ochoa (Caracas, 1953) en la muestra que inaugura este viernes, día 24 de mayo, en TEA Tenerife Espacio de las Artes y que se establece en diálogo con la exposición permanente de Óscar Domínguez. El proyecto se titula Y, en referencia al cromosoma masculino, y ha sido comisariado por Nilo Palenzuela.

El horario de la visita, que puede realizarse de forma gratuita, se extenderá de martes a domingos y los días festivos entre las 10:00 y las 20:00 horas. Y está compuesta por varias piezas de la colección de TEA y una instalación creada ex profeso. Isidro Hernández, conservador jefe de TEA, explicó que justo a la entrada de la sala hay una pieza de Domínguez que sirve de "guiño" y conexión con la obra de Ochoa. Se trata de un revólver con alas "que es una de esas pinturas metamórficas de Domínguez donde un objeto es otro a la vez; el revólver es un pez y un pájaro y no solo a la violencia, sino también al azar". También detalló que esta propuesta de enmarca dentro del ciclo Filtraciones, que se organiza a partir de propuestas y acciones realizadas por artistas de la colección. "Se trata de invitar a esos artistas a realizar un diálogo con Domínguez, una forma de inmiscuirse en la sala de la colección permanente".

Al acto de presentación acudió también el consejero insular de Cultura, José Carlos Acha, que ejerció de anfitrión. Palenzuela, que se definió como "solo un intérprete que trabaja en colaboración con los artistas" habló del trabajo de la venezolana, que vinculó con "la memoria en el ámbito de los genes que determinan lo que hacemos o los comportamientos violentos que avanzan en el territorio de la guerra".

Por su parte, la artista Nela Ochoa agradeció la posibilidad de exponer en TEA y explicó algunos de los detalles de su propuesta. "Y no es solo el cromosoma masculino, es una bifurcación de caminos y creo que vivimos en un momento así", explicó. En sus obras -muchas de ellas hechas a partir de tejidos, otras que son videocreaciones y otras que son diseños a partir de cromosomas- está muy presente el "aspecto femenino, la complicidad de las mujeres que cosen los uniformes militares. También hacen mucho hincapié en la violencia, yo vengo de un país muy violento aunque por fortuna ahora soy española y habito en un lugar donde no corro peligro por crear".

Trayectoria

Nela Ochoa participó de forma activa en los festivales de vídeo arte celebrados en Venezuela en la década de los años ochenta y sus investigaciones artísticas surgieron por su interés por la danza, por lo que desde sus inicios el cuerpo ha sido el centro de su experimentación. Tal y como apuntaron desde TEA, la creadora estuvo vinculada a la danza contemporánea en París y Caracas. La artista entiende que un eje invisible determina las secuencias del movimiento y que, en él, algunos trazos son invariantes que se reproducen sin fin. El conocimiento de las secuencias genéticas la llevó a experimentar sobre las relaciones entre la genética y el cuerpo.

Entre los proyectos expositivos de Nela Ochoa destaca la colectiva The Final Frontier (The New Museum, Nueva York, 1993). Ese mismo año realizó su primera exposición individual Alter Altare en la Sala RG, de Caracas, donde reunió pintura, escultura e instalaciones que giraban en torno al cuerpo humano. Desde 1999 su trabajo se ha volcado hacia la genética, y ha expuesto ADN 8ª, que itineró por varias salas en Venezuela.

Desde entonces su obra se extendió a la genética de flora y fauna y ha expuesto en varios museos individualmente. En 1999 mostró Lejana, en el Museo Alejandro Otero de Caracas en 1999; en 2010 Genetic portraits, con un comisariado de Julia Herzberg en el Phillip and Patricia Frost Museum de Miami; y en 2018, en TEA Tenerife Espacio de las Artes expuso en el ciclo El cuarto oscuro una selección de sus vídeos realizados entre 1985 y 2006.

A lo largo de su trayectoria ha participado además en numerosas colectivas, ente las que se encuentra Amazonia, curada por Berta Sichel (Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, 2021). En 2022 tuvo la exposición individual Trama, en la Galería Saro León de Gran Canaria. Su obra está en las colecciones de TEA, Frost Museum y Perez Art Museum, entre otras.