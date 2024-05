Santiago Díaz: «He encontrado un filón en la historia del pueblo guanche»

Santiago Díaz (Madrid, 1971) publica este jueves 23 de mayo su nueva novela: ‘Los nueve reinos’. Guionista de cine y televisión y autor de la saga de libros protagonizados por la inspectora Indira Ramos, se acerca ahora a la historia de la conquista de Canarias y los nueve menceyatos en los que se dividía la Isla para construir «una gran epopeya» en la que se entrecruzan historia, ficción, aventura y amor.

Lleva desde 2018 preparando esta novela. ¿Cómo llega a la historia de esos nueve reinos, de los guanches y la conquista de Canarias?

Pues por casualidad, como se llega siempre a las grandes historias. Fue leyendo sobre la momia guanche que está en el Museo Arqueológico de Madrid. Empecé a interesarme por la cultura guanche. Sabía quiénes eran pero no había profundizado nada en ellos. Desconocía totalmente su historia. A raíz de esa momia empecé a investigar y fue cuando descubrí que había una historia que contar.

Con más de 600 guiones a sus espaldas, imagino que la historia de nuestros antepasados le atrapó también por el misterio en el que está envuelta.

Pues mira, vi precisamente todo eso. Soy muy cinéfilo y me he dedicado muchos años a escribir guiones. Tengo una visión audiovisual de las historias, aunque de lo que se trata aquí es de escribir una novela. Cuando, a raíz de esa momia, descubrí que aquí había nueve reinos diferentes que estaban en guerra entre ellos, enseguida me vino a la cabeza Juego de Tronos, por ejemplo. Algunos de esos reinos estaban enemistados con otros y surgió un líder que era Bencomo, que luchó contra los invasores castellanos liderando a todas las tropas guanches. Pues ahí me vino a la cabeza Brave Heart. Después descubrí que era una civilización de la que muy poca gente conocía y que tenía muchas cosas que contar, como una religión diferente y organizaciones específica, lo cual me llevó a pensar en las epopeyas de Ken Follet. Y encima se movían esos bosques mágicos y me vino a la mente Apocalypto. Todo eso, mezclado con tramas de los personajes e historias de amor, me llevó a crear un tapiz. Me encantó y por eso le he dedicado tanto tiempo.

¿A dónde acudió para documentarse?

A ver, ahora es más fácil documentarse porque tenemos acceso fácilmente, pero el problema de la documentación sobre la cultura guanche es que todo lo que hay se escribió casi un siglo después de la conquista y por monjes castellanos. Entonces, es difícil poder llegar a ello. Pero hay muchos ensayos, muchos artículos periodísticos y de investigación. A través de eso fui reconstruyendo un poquito la historia, las batallas, la conquista, etcétera. Lo que pasa es que todo eso lo tienes que aderezar un poquito con la ficción porque yo sé quién era Bencomo, por ejemplo, y puedo saber un poco de su vida, sobre todo de su parte militar o de lo que sucedió, pero su faceta personal tengo que ficcionarla. Ha sido un trabajo arduo, difícil, pero muy satisfactorio porque realmente me ha dado la oportunidad de contar la historia de mi manera.

Santiago Díaz, hoy en la Isla. / MARIA PISACA

¿Por qué puntos geográficos de la Isla nos lleva en esta novela?

La historia se centra mucho en Taoro, porque hablo mucho de la Bencomo y de su familia, su hija Dácil. Pero recorremos casi todos los menceyatos de la Isla, conocemos a todos los menceyes. También se habla mucho de Güímar, porque allí estaba el mencey Añaterve, el gran enemigo de Bencomo. Después también relato, aunque de forma mucho menos extensa, la conquista de las otras Islas con sus protagonistas y de Alonso Fernández de Lugo, Beatriz Bobadilla, los Reyes Católicos e incluso Cristóbal Colón. Es una novela que se mueve por muchos sitios diferentes y que aporta muchísimas oportunidades de contar la historia de diferentes maneras y a través de diferentes puntos de vista

Como escritor, se ha prodigado en el género negro. ¿Cómo definiría este nuevo libro?

Tiene de todo un poco. Es una novela histórica pero ficcionada. De hecho, hay muchos personajes que son de ficción. Diría que es una novela histórica a ritmo de thriller. Me encanta escribir thriller porque requiere de una serie de elementos como la rapidez, la acción, los cambios y giros constantes y los cambios de escenario. He procurado respetar eso porque es mi manera de escribir: capítulos cortos, muy rápidos y que nos llevan de un lado al otro.

¿Diría que el mencey Bencomo es el protagonista de la trama?

Bencomo, Añaterve, su enemistad y después cómo afronta la llegada de Alonso Fernández de Lugo y cómo lidera a los guanches para luchar contra él. Pero por otra parte también tenemos la vida de Alonso Fernández de Lugo, de Beatriz de Bobadilla y toda la línea temporal que pasa unos años después: tras la conquista, en 1523 aproximadamente. Cuento la historia de una esclava en la Valencia del siglo XVI que tiene que huir. Ahí hay una especie de road movie que le lleva desde Valencia hasta Tenerife. Ya descubriremos los motivos por los que ocurre eso. Me apetecía pasar por aquellos pueblos de la España de aquella época.

¿Hay un filón en la historia de los guanches?

A mí me parece que sí. Empecé a investigar esta historia con ojos de curiosidad, de novelista. Creo que hay muchas cosas que contar, muchos matices. Viniendo de la novela negra es una decisión difícil meterse en una novela histórica que encima requiere de tanta documentación y de tanto tiempo de trabajo, pero como vi ese filón pues me dije: allá que voy.

La novela saldrá a la venta este mismo jueves y es pronto para esta pregunta, pero ¿cree que podría llegar a las pantallas?

Ojalá que sí. Vengo al mundo de la televisión y sé que es complicado, que hay muchas barreras que superar para que una historia llegue a la pantalla y que estas barreras son, además, de diferentes tipos. Pero creo que esta tiene historia todos los mimbres posibles. Tiene historias de amor, tramas cruzadas y el relato de una resistencia ante unos invasores que eran infinitamente superiores en número y en armas. Es la historia de un pueblo muy interesante y los escenarios de la Isla son preciosos, con una visibilidad tremenda. Creo que tiene todos los elementos para poder llegar a ser una buena historia de ficción, pero claro, eso no depende de mí.