Not a hotel no es una reivindicación contra el turismo en Canarias, es justo lo contrario, NOT A HOTEL es una marca hotelera muy sutil y que promueve un tipo de turismo sostenible, posible y querido por la población donde se está implantando.

En Japón, ésta marca de hostelería capaz de pensar el turismo de manera singular acaba de presentar su próximo proyecto residencial en la isla de Sagishima, proyecto que ha realizado en colaboración con el estudio de arquitectura danés Bjarke Ingels Group (bBIG).

La similitud con Canarias para mí podría ser alta si entendiéramos las formas turísticas de otra manera, pues creo que los que están contra el turismo en nuestras islas no se han dado cuenta de que no es el turismo el problema, sino el cómo las infraestructuras turísticas se han integrado —no integrado en realidad— en nuestro territorio, y no solo las turísticas, pues cada uno debería mirar su casa y su entorno y reflexionar si están adaptados a la isla, a las necesidades de la isla y a los ciudadanos que vivimos en ellas.

La diferencia entre este proyecto de Japón en relación con los proyectos en discusión en Canarias para el futuro y en relación con la diferente concepción que hay que tener para rehabilitar todas las zonas que nos resultan tan invasivas está en la falta de calidad de lo que aquí se suele proyectar.

En Japón, la estructura resultante se integra perfectamente en la ondulada topografía de la isla, con un diseño refinado y curvo que abraza con delicadeza los contornos naturales del verde paisaje. Según BIG, también en Japón y en Dinamarca, de donde son los arquitectos, han bebido de las mejores fuentes posibles para conseguir altura creativa, sostenibilidad y calidad, y señalan lo siguiente: «La arquitectura moderna danesa se inspira en gran medida en la arquitectura tradicional japonesa: la sencillez, la ausencia de ornamentos en favor de detalles cuidados y reflexivos, la elección de materiales cotidianos, todo ello ha influido en la idea danesa de diseño democrático».

Esta conexión refleja una relación simbiótica entre dos culturas en la que cada una influye e inspira a la otra; un aspecto que queda patente en el proyecto. Eso nos falta en Canarias cuando ponemos en manos de cualquiera la rehabilitación de zonas turísticas o su planificación.

Las villas japonesas están organizadas alrededor de patios y marcadas por amplios techos de tejas oscuras muy integradas entre el verde intenso de la naturaleza de Sagishima. Las tres estructuras son redondeadas (como las formas de la naturaleza). Big ha ubicado cada estructura en el bosque circundante, conectada a una red de caminos sinuosos que atraviesan el paisaje invitando al paseo a pie o en bicicleta más que al uso de otros vehículos mayores y más contaminantes. Incitando al viajero a perderse en una isla donde la inmersión en la naturaleza puede ser total.

En este caso vemos una conversación interesante entre la cultura danesa y la japonesa, mientras que en Canarias no dialogamos ni con nuestro propio paisaje al que solo entienden unos pocos excepcionales profesionales. Nosotros, en lugar de dialogar entre culturas o mirar y entender nuestro paisaje, nos dedicamos a importar modelos de calidad estándar cuando con más diálogo y más entendimiento del paisaje podríamos haber obtenido mejores espacios turísticos y una islas más sabiamente respetadas

La isla japonesa disfrutará también de piscinas infinitas se extenderán desde los espacios habitables y cada villa contará con grandes aleros de techo que darán sombra a los espacios interiores, estos últimos estarán frente a amplias fachadas de vidrio y patios que mirarán hacia el interior de seto y la vegetación circundante en Sagishima, también conocida como isla Sagi. Casi como en una pintura de paisaje tradicional japonesa las habitaciones del Not a hotel Setouchi se muestran con paredes monolíticas texturizadas, combinadas con techos de madera y pisos pavimentados. Entre las habitaciones se encuentran una cocina y un comedor, junto con áreas para sentarse desde las cuales se extenderán las piscinas infinitas.

Todo se diseña haciendo hincapié en el alejamiento de las estancias hoteleras tradicionales.

Dulce Xerach Pérez. Abogada y Doctora en Arquitectura. Investigadora de la Universidad Europea