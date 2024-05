Doble Páiz

José María de Páiz, persona inquieta de Lanzarote, llega por dos razones. Acaba de lanzar un disco de spoken word titulado De otro lugar con su proyecto Malpáiz. Esta semana presentó el documental Los Corujo. Historia de una saga, dedicado la familia de músicos de la isla conejera.

Un disco de spoken word es un artefacto extraño. ¿Por qué opta por esta forma de expresión?

Tenía textos que invitaban a ello. Quería experimentar, contar una historia y teatralizarla. Nico Hernández desarrolla unos colchones musicales excepcionales en donde las palabras descansan y pueden descifrarse e interpretarse los mensajes de forma muy sugerentes

¿Son poemas creados para ser musicados o tenía los textos y decidió meterle música?

Mitad y mitad. Son más relatos que poemas, pequeñas historias. Alguno estaba escrito hacía varios años y otros fueron creados para la ocasión.

Como compositor, ¿establece una diferencia sobre el uso de los textos?

Las palabras llegan de forma misteriosa, unas envueltas en música y otras esperando ser declamadas.

La voz se escucha muy filtrada. ¿Por qué?

Quería experimentar, meter artificios, incluso no reconocerme ni en las formas ni en el fondo. Probar con capas y texturas que te saquen de lo común o por lo menos intentarlo. La voz y el color de la misma puede interpretarse como rasgos del alma. Habla un pervertido, un fantasma o un suicida… Hay algo que cambia nuestras percepciones dependiendo de cómo lo escuchemos o cómo nos lo digan.

¿Habrá directo del disco?

El disco no creo que tenga más recorrido que el que quiera darle quien lo adquiera. No habrá conciertos.

Vamos con el documental. ¿Cómo le presentaría a la familia Corujo a alguien que no fuera de Lanzarote?

Que piensen en una familia de destacados artistas flamencos, tocadores, bailadores, cantaores… Eso son Los Corujo, pero en Canarias.

¿Por qué decide hacerlos protagonistas de su documental?

Porque son de esas historias que creo que hay que contar. Porque soy curioso y me gusta investigar de dónde nace tanto talento.

Es su sexto documental ya. ¿Cómo se ve? ¿Nota evolución y mejora en el trabajo?

He notado mejora en los aspectos técnicos. Sigo teniendo claro que hay que planificar bien y tener muy claro lo que se quiere contar, así cómo saber con qué medios cuentas para realizarlos. Se ahorra mucho tiempo y dinero.

Tras sacar estos dos proyectos, ¿qué tiene ahora entre manos?

El próximo documental espero que esté finalizado en septiembre. Es sobre la historia del punk rock en Gran Canaria. 17 personas de diferentes edades son el elenco de protagonistas.

‘Hazte diyei’

Cuestión de memoria

La tecnología viene en auxilio del DJ

En este nuestro mundo de los DJ es curioso cómo ciertas noticias tecnológicas superan ya lo que a lo mejor debería ser esencial, que es la música. Pero no, la evolución nos beneficia. ¿Cómo sería eso de poner música en público con gramolas de pizarra? No quiero ni pensarlo. Del primer plato con ajuste de velocidad a lo penúltimo, el Rekordbox (famoso programa del entorno antes Pioneer ahora Alpha Theta, el que usa la amplia mayoría de los DJ) ahora en su versión 7. Incluye varias novedades pero no, falta justo esa que tú, DJ que exprime Rekordbox al máximo, estabas esperando. Entre lo nuevo está el algoritmo que sugiere temas que cuadren con la canción que está sonando.

Ya tenía Rekordbox sugerencias del corte seleccionado según criterios como la velocidad y la tonalidad. Esto va más allá; dice Alpha Theta que la nueva utilidad aporta por la «atmósfera» del tema. Las propuestas vienen por cierto para canciones en servicios en línea de pago, o sea, que intenta que en la sala de turno haya una buena wifi.

Punto uno, se nos acaban las excusas a los DJ cuando nos pide un tema y respondemos simplemente: «Es que no lo tengo». Bajarte o reproducir temas al toque (ya muchos lo hacemos de aquella manera en vivo), pero con calidad y en servicios de pago, será lo dominante en breve.

Punto dos, ¿cómo será eso de las sugerencias según atmósfera? La memoria creo que es una de las cualidades que todo DJ debe atesorar. Recordar el título de tal tema, una mezcla resultona que le salió una vez pinchando en cierta fiesta, una construcción de dos o tres cortes que consigue una secuencia brutal, todo está en el disco duro mental del buen DJ. Lógico que hay ayudas. Desde los enternecedores papelitos con apuntes que aún llevan algunos, hasta algo tan simple como crearte una carpeta con los temas que te cuadraron, o recurrir al histórico de tu programa de DJ para recuperar aquel momento mágico.

Lo que parece claro es que, al menos por el momento, el tema de la IA explícita sigue sin desembarcar a muerte en el mundo DJ. Mejor, ya tenemos que soportar locales con listas malas de Spotify. Por ahora, dejen la IA para elegir al mejor pueblo de Canarias o alguna tontería por el estilo. Tras la fiebre inicial de ver a DJ probando la IA, o incluso sesiones con la IA, la cuestión parece paradita por ahora.

Al final hay profesiones donde lo físico siempre va a imperar. Y parece que los DJ, quizá gracias a esa memoria, por ahora estamos escapando. Eso sí, que viva la tecnología.