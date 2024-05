El brasileño Reinaldo Ribeiro elige Tenerife para el estreno de ‘No/Mas/Sacre’

El artista brasileño Reinaldo Ribeiro elige Tenerife para el estreno de su último espectáculo coreográfico. No/Mas/Sacre es el título de su creación más provocadora hasta la fecha, una propuesta que fusiona lo lúdico, lo grotesco y lo violento a través de la trasgresión y una perspectiva feminista. Inspirada en el ballet y obra de concierto La consagración de la primavera, la pieza podrá verse el próximo 3 de junio en el Espacio La Granja de Santa Cruz de Tenerife, dentro de la programación de la nueva edición del Festival de Artes en Movimiento (FAM).

Tomando como punto de partida la emblemática partitura de Stravinsky, que el pasado año 2023, cuando comenzó a desarrollar este proyecto artístico, cumplió su 110 aniversario, el bailarín y coreógrafo de origen brasileño ofrece una reinterpretación de la clásica creación desde una narrativa actual y desafiante. Para ello confía en el talento de las argentinas Aymará Parola y Lea Petra. No obstante, antes de aterrizar en Tenerife, No/Mas/Sacre se podrá ver en el marco del Festival OFF de Bruselas, donde tendrá lugar una residencia en la que terminarán de pulir la propuesta.

No/Mas/Sacre se presenta ante el espectador como «un ciclo de celebración de la vida y de la muerte». Así lo define su creador, Reinaldo Ribeiro, quien afirma que esta pieza lo ha atrapado en muchos niveles, sobre todo en el personal. «Comenzamos la creación con la pérdida física de uno de los intérpretes, así que desde el principio se conformó como un proyecto muy difícil a nivel emocional», relata el brasileño, que quería abordar el sacrificio, hablar del cuerpo y de la destrucción, «pero sin entrar en la parte más triste y ese precisamente ha sido uno de los mayores retos del proceso de creación».

No obstante, el resultado ha sido el de una propuesta «histriónica pero también cargada de luminosidad». Reinaldo Ribeiro recuerda que, «cuando uno pierde a alguien cercano es muy difícil que no se remuevan todos los sentimientos» y eso, irremediablemente, ha quedado plasmado en esta nueva creación, que además ha finalizado, tristemente, con la muerte del padre del artista brasileño. Por todo ello, sentencia que No/Mas/Sacre «va a ser una pieza fundamental en mi carrera». A pesar de que todas las creaciones acaban siendo importantes para los coreógrafos, afirma que esta refleja «algo intrínseco, que es la vida misma». «En mi caso, esta propuesta y las anteriores son espejos que muestran lo que me atraviesa a mí como persona y como artista y siempre termino viendo una correlación entre la vida y la creación», reflexiona.

El brasileño Reinaldo Ribeiro. / El Día

Esta obra se sumerge en la complejidad de la partitura original de Stravinsky aunque sin apoyarse en ella, centrándose en lo que representa o ha representado. La locura, la ira, el humor o la controversia transitan, de este modo, sobre el escenario en el que las dos intérpretes desafían las convenciones e invitan al espectador a sumergirse en un vertiginoso ritual de transgresión. «Es la celebración de la belleza que reside en lo excesivo y en lo siniestro y que a la vez es capaz de revelar luz y humor», resume el creador brasileño quien asegura que la pretensión de hacer una pieza provocadora no suele ser su manera de abordar una nueva creación. Sin embargo, en esta ocasión el proceso le fue llevando por este camino mientas realizaba una labor, «mano a mano, con las intérpretes», matiza.

Desde una perspectiva comprometida con las urgencias del presente, No/Mas/Sacre explora los límites del cuerpo, donde el movimiento y el sonido negocian nuevas normas y reglas, impulsadas por las intérpretes Parola y Petra. Con esta pieza, Reinaldo Ribeiro y su equipo artístico trascienden las fronteras geográficas y culturales, llevando su visión creativa y especialmente transgresora a escenarios internacionales. De este modo, el artista brasileño consolida con esta propuesta su posición en el panorama de la danza contemporánea y refuerza el compromiso de América Latina con la excelencia artística y las nuevas narrativas en los escenarios europeos de primer nivel. Desde una perspectiva comprometida con las urgencias del presente, la obra explora los límites del cuerpo, donde el movimiento y el sonido negocian nuevas normas y reglas, impulsadas por las intérpretes Parola y Petra.