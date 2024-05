‘Rabiche’ y lo especial

Alguien que cita a The Band como referente tiene el cielo (musical) garantizado. En realidad con Rabiche no hace falta. Ahora se lanza el disco homónimo (en vinilo doble con versión dub) de estreno de un grupo que suena a colaboración esporádica por los nombres que se juntan: Diego Hdez. y Fajardo en voces y guitarras, Jorge Chicle al bajo, Carlos Pérez como batería y Manuel Campos en los teclados.

Se reunieron en un espacio mágico (una casa en Aguamansa, Tenerife, de la familia del cineasta Miguel G. Morales, que les hace fotos y vídeos) en una de esas míticas sesiones de convivencia y grabación, con el apoyo de Julio Armas, que jalonan la historia de la música. ¿Por qué? Lo cuenta Fajardo: «Yo andaba pasando una temporada algo delicada por desmotivación en el ámbito laboral y movidas por el estilo. Así que me agarré a un sueño que tenía desde que siendo un pibito descubrí a The Band, registrar en algún momento un disco en una casa que no fuera un estudio de grabación. A uno de los primeros que le conté esta obsesión fue a Diego Hdez, al que conozco desde hace tiempo y con el que siempre he tenido ganas de arrejuntarme. Entre ambos decidimos armar el equipo y fuimos aportando canciones que por unas o por otras no habían encontrado su lugar. Por otro lado, conversando con Miguel G Morales, sale a colación esta idea de proyecto y él me responde: ‘Tengo la casa para ello’».

Jorge nos dice que crearon una carpeta en Drive (tiempos nuevos, tiempos viejos) para aportar ideas, porque los músicos se repartían entre Gran Canaria, Tenerife y Madrid: «Cada uno iba aportando alguna pista o idea para arroparlas. Creo recordar que las primeras demos las compartió Fajardo y fueron Charcos en el Risco y Homenajes. Diego compartió Hoy pensé y Universo fatal. A mí me surgió un tema instrumental al poco tiempo de ellos hablarme del proyecto y proponerme participar, se terminó convirtiendo en La llamada. Lo que acabó transformándose en este doble vinilo, se vino cocinando a fuego lento desde la distancia».

Incluso con accidentes de por medio: «Tuvimos durante la grabación un incendio forestal a unos escasos 10 kilómetros de la casa. Esto nos puso las pilas de varias maneras. Por un lado, creo que nos cohesionó como grupo, pues todos estábamos igual de impresionados y entristecidos por lo que presenciamos. También nos hizo tomar decisiones más rápido de lo que lo hubiésemos hecho por la posibilidad de que cambiase el viento y tuviésemos que evacuar», responde Diego.

Quedan cosas por contar (uno pelando papas para un potaje, otros grabando), pero quedan conciertos (sábado, 1 de junio en Arequipa 6, en LPGC), un acústico por lanzar… A los demás nos queda una maravilla de proyecto entre manos.

‘Hazte diyei’

Usted pregunte

Encasillamos al DJ, y el DJ puede hacer más de lo que creen

Otro de los muchos debates que vivimos en el mundo del DJ es el de los acotamientos. La música es tan amplia, la propuesta de baile tan diversa y las ofertas de trabajo tan diferentes, que un DJ debe centrarse en una línea, tanto estilística como profesional. Eso está bien cuando es el propio DJ quien traza ese límite pero, ¿qué ocurre cuando son los otros, el público pero sobre todo quienes contratan, los que encasillan a un profesional? Entramos en el terreno que alguien externo le diga a un profesional lo que sabe o no sabe hacer. Error.

Tenemos este debate entre los DJ comerciales y los DJ especializados, los DJ de fiestas de todo pelaje frente a los DJ de grandes eventos, DJ de formato abierto frente a DJ que no salen de un estilo.

Cierto que la práctica profesional obliga a una orientación. Pero les propongo que no le pongan tantas piedras al camino del DJ y en caso de duda, pregunten. Uno no sirve como ejemplo de nada, pero es lo que tengo más cercano. Puedo manejarme en un repertorio amplio, pinchar en sitios muy comerciales pero, ¿sabes que podría hacerte una sesión fantástica de drum and bass? Sorpresa. ¿Por qué? Porque los rudimentos de la profesión, las técnicas, son prácticamente las mismas para los diferentes estilos, con matices, obviamente. Y luego una obviedad, que no siempre se cumple, normalmente somos DJ como resultado de una obsesión por la música, y cuando te gusta la música, te suele gustar TODA la música. Los DJ de formato abierto tenemos nuestros cuatro o cinco estilos alternativos que nos encantan y de los que podríamos hacerte una sesión más que lograda, unos serán con el techno más oscuro, otros con house rollo Ibiza, no sé. Repito: pregunten.

Siempre se plantea el debate si el trasvase en el otro sentido es posible: ¿un DJ especializado y artístico podría con las cinco o seis horas de una boda, de un cumpleaños o de residencia en un local de espectro amplio?

La respuesta te las dan los propios DJ especializados: algunos prueban, porque en ese mundo comercial hay dinero, y lo dejan estar. «No es para mí, no lo paso bien». Lógico, aunque el formato abierto y lo comercial parecen terrenos sencillos, requieren de una dedicación, de crearte un repertorio (un proceso que, créanme, lleva años) y de aportar también tu granito creativo; no es poner temas y ya está, es hacerlo con algo de gracia.

Para no contradecirme, diré lo mismo: pregunten. Siempre, siempre: ¡pregunten!