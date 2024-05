Las inteligencias que necesitamos

Según el próximo comisario de la Bienal de Arquitectura de Venecia de 2025, Carlo Ratti, el entorno construido es uno de los mayores contribuyentes a las emisiones atmosféricas, lo que sitúa a la arquitectura entre los principales culpables de la degradación de nuestro planeta. A medida que la crisis climática se acelera, ¿debemos resignarnos a este papel o todavía somos capaces de ofrecer soluciones, sustanciales y nada cosméticas, efectivas y rápidas de lograr?

Creo que se equivoca un poco en esta definición, pues no es el entorno construido, sino cómo se ha construido el entorno, y no todas las ciudades ni zonas urbanas son igual de contaminantes ni emisoras de CO2 a la atmósfera, por lo que habría que, no solo buscar un camino a seguir, proponiendo soluciones inteligentes a problemas urgentes, sino analizar los casos de éxito pues estos demuestran que las soluciones son múltiples, pueden adoptar muchas formas y tienen que adaptarse al lugar concreto donde esas medidas se tengan que poner en marcha. Por supuesto algunas medidas pueden ser universales y escalables pero otras tienen que tener en cuenta el lugar. No es lo mismo una isla como El Hierro, por poner un ejemplo, que una ciudad como Venecia y las soluciones que ambos lugares tienen que implementar para ser resilientes y enfrentar los embates futuros que traerá el cambio climático, si utilizamos las inteligencias que tenemos, serán diferentes.

Lugares urbanos, naturales, costeros o espacios periurbanos (tan importantes de cuidar como el resto de los espacios de una isla o ciudad, como ya vimos durante el terrible incendio en Tenerife del año pasado), entre todos los profesionales tenemos que acostumbrarnos, admitir la enorme importancia de tener en cuenta a la vez cuantas disciplinas sean necesarias en cada caso concreto para ser capaces de crear una colección de propuestas, planes contrastados, ideas con éxito probado en otros países o ciudades, proposiciones de posibles diseños para el futuro. Es decir, la incertidumbre en la que se ha convertido nuestra vida en nuestro planeta merece adelantarse a los posibles problemas a través de la investigación, la innovación, la prueba y el error y cuantos otros experimentos seamos capaces de ir tejiendo como una sociedad que ahora tiene que enfrentarse a la búsqueda de la resiliencia, sin la cual no podremos sobrevivir como especie.

No es solo el planeta el que cambia: el universo en el que habitamos todos también se agita y nos grita que abandonemos las inercias.

Es decir, más que nunca, necesitamos inteligencias y que, como sociedad, actuemos de verdad como lo que nosotros mismos nos hemos definido: somos homo sapiens sapiens. Esa sabiduría y capacidad creativa no se practica a la altura que requieren estos tiempos, esa inteligencia, repetida por miles de científicos, biólogos, astrofísicos, arquitectos, filósofos..., grita que toca ya, que es urgente, abandonar las inercias.

Explorando una definición de inteligencia, podemos destacar la que nos propone el comisario de la próxima Bienal de Venecia como la capacidad de adaptarse al entorno, no con recursos sino con sus recursos (los de cada isla, cada lugar, cada costa, cada circunstancia geológica, climática, natural, etc.), aprendiendo de la historia y el conocimiento que ésta nos ha dado para no repetir errores. Una noción de inteligencia que para mí necesita de la filosofía y la ética, y necesita incluir en dicho concepto la imprescindible imaginación humana para buscar nuevas soluciones, sin olvidar la creatividad ni el sentido común.

Se necesita el uso general de esa cualidad intelectual propia de la especie humana de manera valiente a la hora de tomar decisiones difíciles pero a la vez humilde, pues frente a los desastres que están por venir nuestro poder es limitado. Quizás no lo consigamos —no sería la primera especie en desaparecer— pero el objetivo de todos debe estar más centrado en volver a ser capaces de sobrevivir a los cambios naturales que el universo en el que habitamos aproxima a veces, esquiva otras y desvía a nuestro planeta, como ha ocurrido siempre tanto en las edades de hielo como en las edades de calentamiento del planeta.

Evitar fracasos repetidos

Islas, ciudades, edificios y planos urbanos se tienen que organizar mirando hacia delante, en medio de un eje de una inteligencia múltiple y generalizada, organizada como natural, artificial, colectiva y combinando múltiples disciplinas profesionales, creativas y científicas. Colaborando lo público con lo privado, escuchándonos todos, volviendo a la actitud de aprender, pues todos somos aprendices que estamos escuchando otros lenguajes nuevos de la naturaleza. Así, con la mentalidad de aprendizaje y colaboración evitaríamos fracasos una y mil veces repetidos como, por ejemplo, las soluciones inútiles que cada año se aplican en la costa de Garachico que la siguiente tormenta vuelve a destruir demostrando su inutilidad frente a la potencia de formidable dureza del mar.

Dulce Xerach Pérez. Abogada y Doctora en Arquitectura. Investigadora de la Universidad Europea