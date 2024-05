Eurovisión 2024, en directo: última hora, orden de actuaciones y votaciones del festival europeo de la canción

La ciudad sueca de Malmö se viste de gala este sábado para acoger la gran final del Festival de Eurovisión 2024. España llega al evento con Nebulossa, que interpretará el tema 'Zorra'.

El rapero Nemo es uno de los grandes favoritos en las apuestas para vencer la edición de este año de Eurovisión para Suiza, el país donde el gran festival de la canción europea nació en 1956 y que sólo ha ganado en dos ocasiones: en aquella primera edición y en 1988, con Celine Dion.

La duda sobre la descalificación de Países Bajos y el resultado de una Israel abucheada marcan la final de Eurovisión El día de la final de Eurovisión amanece con la duda sobre la posible descalificación del candidato de Países Bajos, Joost Klein, sobre el que pende una investigación por un incidente, y sobre el televoto que finalmente recibirá Israel, que es a la vez una de las favoritas de las apuestas y el único país que ha sido abucheado sonoramente en cada pase. La idea de una victoria de Israel en el Festival de Eurovisión cogió fuerza a partir de la semifinal del jueves después de que la televisión italiana publicara por error unos resultados "incompletos" del televoto de su país en los que Eden Golan --la candidata israelí-- obtenía casi el 40% de los votos. La organización y la televisión italiana investigarán el suceso tras la celebración del festival.

Una canción contra la desigualdad

“La edad me ha ayudado a tener las cosas claras y, sobre todo, a desterrar los prejuicios. La discriminación hacia la mujer se ha permitido y se ha perpetuado desde nuestros ancestros. No debería existir ningún tipo de desigualdad”, afirma Nebolussa sobre su tema 'Zorra'. Este es el mayor hito de su trayectoria profesional, pero también de la personal. Cantarse sin complejos a sí misma fue la lección más importante de su vida. Y, quizá, el bofetón definitivo a tantas preguntas no deseadas: “La música tiene el poder de cambiar las injusticias. Ser una zorra de postal me ha dado libertad. Ahora puedo chillar lo que siento a los cuatro vientos”. Una misión que Las Vulpes inauguraron en 1983 y a la que, paso a paso, se han sumado Rigoberta Bandini, Zahara, Mala Rodríguez y La Zowi. Ellas son la punta del iceberg de un movimiento que quiere reapropiarse de perra, puta, bruja… y zorra.