Cien músicos de las ocho Islas se unirán en el espectáculo ‘Voces de la tradición’

Más de un centenar de artistas procedentes de las ocho islas canarias se unirán el próximo 18 de mayo en un espectáculo que se postula como un hito en la historia musical del Archipiélago. Voces de la tradición es el nombre con el que el Manuel González, músico y productor vinculado a Mestisay, ha bautizado esta apuesta cultural que servirá de antesala a las celebraciones del Día de Canarias.

Habrá música y también baile en este espectáculo cuyo estreno está previsto en la santacrucera plaza de La Candelaria el próximo sábado, día 18 de mayo, a partir de las 21:00 horas. La entrada será totalmente gratuita.

González, compositor y responsable de numerosos proyectos en torno a la música raíz en el Archipiélago como Querido Néstor o Canarii País –junto al coreógrafo y Premio Nacional de Danza tinerfeño Daniel Abreu– habló esta semana sobre el origen de esta iniciativa. «Horacio Umpiérrez, actual Viceconsejero de Cultura y amigo desde joven, me comprometió para reproducir de alguna manera lo que hicimos hace muchos años en uno de aquellos primeros Días de Canarias, a principios de los 90. Fue en la Casa de los Coroneles de Fuerteventura: un multitudinario encuentro de cantores que fue muy celebrado entonces, ya que nunca se había hecho de aquella manera, y que había sido precedido por otra producción que hicimos en Las Palmas de Gran Canaria, también muy recordada, para celebrar el talento del desaparecido amigo Dacio Ferrera».

El elenco

Voces de tradición reunirá mucho talento sobre un mismo escenario. Estarán Luis Morena, Olga Cerpa, Iván Quintana, Fabiola Socas, Manuel Estupiñán, Beselch Rodríguez, Héctor González, José Manuel Ramos, José Félix, Andrea Rodríguez, Althay Páez, Alberto González, Isa Padrón, Iván Díaz, Miriam Cruz, Santiago Ramírez, Almudena Hernández, Vicente La Camera, Pablo Díaz, los Caballos Fufos de Tazacorte, la Banda de Agaete, los Bailadores Grupo Añate, Bailadores Grupo Tetir, La Rebelión de Los Gomeros Folk, el Coro Infantil de Tata Zirga, los Pitos y Tambores del Pinar, la Rondalla Las Valkirias y la Fanfarria del Puerto. Todo ello bajo la dirección musical de Félix Morales y la dirección artística del propio González.

Es difícil imaginar un despliegue de talento canario similar reunido en una sola velada. Así define González al elenco que ha conseguido reunir para la ocasión: «Son gente muy talentosa –instrumentistas, cantantes y bailarines que suman más de un centenar de participantes entre aficionados y profesionales–, algunos popularísimos cantores y cantoras; otros más jóvenes, todos representando a las diferentes islas y ofreciendo solos y dúos maravillosos». Al listado de nombres propios hay que sumar además a colectivos muy populares en manifestaciones festivas de Canarias como son los Caballos Fufos de Tazacorte o los pitos y tambores herreños del El Pinar, entre otros. El objetivo de González es integrarlos a todos en un discurso «en el que se conjuguen valor etnográfico, creación y emoción».

Voces de la tradición llevará al público asistente a través de un «viaje que pretendemos sea sensorial y de emociones» que se extenderá durante dos horas y que contará, como telón de fondo, con varias formulaciones musicales como una parranda formada por 24 músicos que interpretarán clásicos del folclore canario tan populares como el Himno de la Lucha Canaria o la Isa del timple.

La cobertura musical del espectáculo se completa, además, con otro tipo de formaciones como una de ocho músicos –piano, percusión, flauta y vientos étnicos– que se encargarán de dar vida a canciones más modernas y vinculadas a temas igualmente muy conocidos como Ach Guañach, A la Caldera, Agüita o En busca de Valentina.

«Son músicas que han conformado la memoria sentimental de parte de mi generación. Casi dos horas de canciones tradicionales -algunas muy conocidas, otras representando a un folclore más oculto y ya perdido – junto a algunas canciones de autor, también muy populares, que tienen su origen en esas fuentes», precisó González sobre el repertorio escogido.

A priori, podría pensarse que manejar un proyecto que debe conjugar tantas agendas y personalidades distintas podría crear tensiones. El compositor grancanario resta importancia a ese tipo de impedimentos. No ha habido problema de egos ni diferencias de otro tipo en esta ocasión. «He tenido la suerte de trabajar y colaborar con muchísimos músicos isleños a lo largo de mi actividad profesional. Muy pocas veces me he encontrado con problemas de ese tipo. Y aquí tengo la suerte de ser ayudado, en la dirección musical, por un talentoso joven, el tinerfeño Félix Morales, un musicazo, multiistrumentista, musicólogo y tantas cosas más. De todas formas, este tipo de producciones sólo se pueden levantar con el esfuerzo y talento de muchas personas», insistió.

Los productores también contarán para esta fiesta musical con el que es el instrumento estrella del folclore canario, el timple. Habrá versiones musicales lideradas por tres timplistas de otras tantas islas. A ellos hay que sumar, además, a un coro infantil.

Manuel González, director artístico del espectáculo. / Marcos Cabrera

Según adelantó el equipo de la producción, algunas de las canciones serán interpretadas a capella y la función integrará a dos cuerpos de bailadores en algunas de las piezas más tradicionales; catorce tocadores de pito y tambor de El Hierro; veinte caballos fufos de Tazacorte; mas de una treintena de bailadores, chácaras y tambores de La Gomera y la Banda de Agaete, que llegará a la capital tinerfeña acompañada por cuatro de los famosos papahuevos de la fiesta de La Rama.

González, que siempre ha defendido la música de raíz, aprovechó también para reflexionar sobre ese movimiento musical neofolk que está cobrando protagonismo en los últimos años en ciertos lugares de la geografía española. El músico lo observa desde «una sana envidia» y satisfecho por ver que hay una nueva generación de músicos que se acercan a estos ritmos «sin complejos, con una formación musical sólida y con las herramientas en torno a las redes sociales muy sabidas. Eso, aunque inicialmente se mueve en ámbitos reducidos, genera amplias minorías que consumen ese hábito cultural; a años luz, por supuesto , del que se produce desde manidas fórmulas televisivas como La Voz y similares».

Con una trayectoria de décadas, canciones que han marcado a varias generaciones en la voz de Olga Cerpa, nominaciones a los Latin Grammys e infinidad de producciones, González se atrevió –desde la modestia– a ofrecer un consejo a esos profesionales más jóvenes que se interesan por la música raíz. «Mi modesta opinión es que donde la fuente pueda ser preservada con una cierta intocabilidad porque está muy acentuada su ritualidad, no metas la mano. Pero todo lo que ocurre encima de un escenario, por la propia condición artística de ese hecho, es susceptible de ser reinterpretado. Sobre su valor, es el público quien tiene la última palabra».

Voces de la tradición se completa con una puesta en escena «profesional y elegante», unos arreglos musicales exquisitos, una banda de músicos solvente, presentaciones videográficas originales y un diseño de luz y sonido «impecable». «El fin último es generar ese pálpito de sentimiento comunitario en quienes asistan», concluyó.