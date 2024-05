El tinerfeño SED lanza su cuarto trabajo de estudio, 'Cuerpo prendido', que presenta en Madrid

Cuerpo prendido es el título del nuevo trabajo discográfico de SED, el nombre al artístico del tinerfeño Sergio Delgado, de 36 años y natural de La Orotava, que el viernes 10 de mayo lanza este nuevo álbum que ya se puede escuchar en todas las plataformas digitales. El joven se prepara ahora para presentar estas nuevas canciones en la sala El Sol de Madrid, donde ofrecerá un concierto el próximo día 21 de mayo, y que promete que será «toda una experiencia»: una sesión de música de baile, sin interrupciones entre las canciones y priorizando la experiencia sonora y sensitiva. A continuación, espera emprender una gira de verano por diferentes ciudades de la Península para después viajar a las Islas.

Cuerpo prendido es el título del cuarto álbum de este tinerfeño, y en el que lleva cuatro años trabajando. A lo largo de este tiempo se ha encargado de afrontar todas las facetas del mismo, desde la composición, a la grabación y la producción. Asegura que se trata «del proyecto que más he disfrutado hasta la fecha» pero también es el que más ha sufrido, añade, puesto que ha sido el más personal para él y el que «mejor refleja mi identidad sonora y mi personalidad».

La música siempre ha acompañado a Sergio Delgado, quien nació en el seno de una familia de la que siempre recibió «amor, comprensión y apoyo» para que se dedicara al mundo de las artes y permitirle realizar el trabajo que él siempre había soñado. «Siempre me he sentido agradecido, afortunado y privilegiado», reconoce el joven, quien recuerda que quiso ser músico desde que era pequeño: «Me gustaba la idea de hacer canciones, producirlas y compartirlas con los demás. Por eso, cuando tenía 20 años me mudé a Madrid, terminé de estudiar Magisterio Musical y me especialicé en Musicología», relata el cantante, quien añade que fue entonces cuando comenzó a tocar para otros artistas, trabajó como profesor en escuelas de música y abordó el inicio del proyecto SED. Bajo ese nombre lanzó sus primeros discos, Pop amable (2014), Rescates desiguales (2015) y Aves de museo (2019).

A lo largo de estos cuatro años que ha tardado en dar forma a este nuevo disco su vida no ha hecho más que cambiar. Ha estado de gira con Miss Caffeina, abandonó su trabajo en la escuela de música para dar clases particulares y, tras una ruptura amorosa, inició otra relación. Así, las 14 canciones que componen Cuerpo prendido sirven de resumen de este largo camino que, asegura, le ha hecho sentirse «absolutamente vivo, prendido de luz y dispuesto a continuar». Este nuevo trabajo «desprende energía, vitalidad, fuerza y optimismo», afirma su creador, quien ha dado forma a letras que exploran temas como el autodescubrimiento, la búsqueda de lo esencial, el cambio, la evasión o los miedos. «He reflexionado mucho para dar forma a estas canciones que incluyen, cómo no, el amor y el desamor».

Portad adel nuevo disco de SED, 'Cuerpo prendido'. / Paulo Nunes

El joven comenzó a componer las primeras canciones durante la pandemia y lo asumió como «un modo de romper algunas barreras mentales sobre cómo debería sonar mi música o qué es lo que se supone que debería hacer». Aprovechó esos momentos tan únicos y especiales para sentirse libre estilísticamente, «buscando que las canciones transmitieran emociones compartidas por mi entorno» y por eso buscó verse reflejado en los demás. «La idea siempre fue ir haciendo canciones hasta que sintiese que todo comenzaba a tener cierto orden y cohesión» y, además, quiso ser lo más autosuficiente posible y por eso lo grabó desde el estudio de su propia casa.

Precisamente ese último aspecto influyó en el sonido del álbum, que presenta una propuesta más electrónica, minimalista y directa que sus anteriores trabajos. Así, Cuerpo prendido está compuesto de canciones de pop, bases rítmicas contundentes y físicas propias de la electrónica de baile, samples vocales y teclados acuáticos y atmosféricos.